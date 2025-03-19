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Новости Разговор Трампа и Зеленского
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Зеленский просил у Трампа о дополнительных системах ПВО, - Белый дом

patriot

Президент Украины Владимир Зеленский просил у президента США Дональда Трампа о дополнительных системах ПВО, в частности, Patriot.

Об этом со ссылкой на Белый дом пишет издание Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

"Зеленский попросил новые системы ПВО, включая Patriot. Трамп сказал, что проверит то, что есть", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Соединенные Штаты будут продолжать предоставлять Украине "оборонную" разведку.

Читайте также: Верим, что вместе с США и под лидерством Трампа можно достичь длительного мира уже в этом году, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) ПВО (2728) разведка (4171) США (26528) Трамп Дональд (5155)


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Топ комментарии
+6
росіяни теж люди, вони не нападуть.... тепер ППО шукаєш? до лікаря піди , заяву напиши.....користі більше буде як від пошуку.
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19.03.2025 20:07
+4
ТРУМП НІЧОГО НАМ НЕ ДАСТЬ, КРАПКА.
І САНКЦІЇ БУДЕ ТІЛЬКИ ЗНІМАТИ, А НЕ ВВОДИТИ.
ТРУМП - ПОЦ.
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19.03.2025 20:03
+2
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19.03.2025 20:01
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Правила форума Совет форумчан
Трамп : "маємо трошки , тільки для себе"
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19.03.2025 20:00 Ответить
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19.03.2025 20:01 Ответить
С х-лом Иванычем
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19.03.2025 20:14 Ответить
У них є тільки 300- 40 віддали Україні ...
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19.03.2025 20:02 Ответить
ТРУМП НІЧОГО НАМ НЕ ДАСТЬ, КРАПКА.
І САНКЦІЇ БУДЕ ТІЛЬКИ ЗНІМАТИ, А НЕ ВВОДИТИ.
ТРУМП - ПОЦ.
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19.03.2025 20:03 Ответить
ТРАМП знає, йому розвіда повідомила, що в нашій країні розроблено чотири власних зенітно ракетних комплекса. Два з них встигли при попередниках успішно пройти бойові стрільби на полігоні. Але згідно з таємними Оманськими переговорами россія заборонила нам власне військове виробництво. Всі ракетні програми та програми ППО клоуни заблокували.
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19.03.2025 20:27 Ответить
Тампон скаже навіщо вам ППО якщо я вам мирну угоду приніс
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19.03.2025 20:06 Ответить
росіяни теж люди, вони не нападуть.... тепер ППО шукаєш? до лікаря піди , заяву напиши.....користі більше буде як від пошуку.
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19.03.2025 20:07 Ответить
🤔Американська власність на електростанціях в Україні буде найкращим захистом для цієї інфраструктури, - Білий дім.
Також Трамп заявив, що США допоможуть Україні в управлінні електричними та ядерними станціями

Оптом Україна дешевше 😿
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19.03.2025 20:11 Ответить
"Давайте сразу 51 штат .Это лучшая гарантия безопасности и с яйцами проблем не будет"))))
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19.03.2025 20:26 Ответить
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19.03.2025 20:13 Ответить
Додаткові системи ППО, це не лише "Патріоти", але й винищувачі.

Військово-повітряні сили Сполучених Штатів планують вивести з експлуатації свій застарілий парк винищувачів F-15C/D у найближчі роки. Очікується, що процес виведення з експлуатації розпочнеться у 2025 фінансовому році, і загалом 65 літаків F-15C/D планується вивести з експлуатації.
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19.03.2025 20:17 Ответить
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19.03.2025 20:18 Ответить
З тим хрипатим недороблом нічого хорошого Україні не світить. Чула від багатьох людей, які досі не виїхали з України, що як тільки дебільні 73% від 40%, що прийшли, знов виберуть оце або когось з його банди - зразу на виїзд!!!
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19.03.2025 20:24 Ответить
Зеленський продовжує жити у своїй альтернативній реальності, де можна вічно бути безальтернативним боневтіком, їздити по світу, розповідати про потужність і незламність, і щоб йому постійно щось та дай-дай-дай-дай...
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19.03.2025 20:25 Ответить
От тебя подозрительно воняет рашизмом 🤮
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19.03.2025 20:42 Ответить
Ну чому ж воняє? це і є кацапський бот
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19.03.2025 21:17 Ответить
 
 