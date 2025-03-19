Зеленский просил у Трампа о дополнительных системах ПВО, - Белый дом
Президент Украины Владимир Зеленский просил у президента США Дональда Трампа о дополнительных системах ПВО, в частности, Patriot.
Об этом со ссылкой на Белый дом пишет издание Clash Report, передает Цензор.НЕТ.
"Зеленский попросил новые системы ПВО, включая Patriot. Трамп сказал, что проверит то, что есть", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Соединенные Штаты будут продолжать предоставлять Украине "оборонную" разведку.
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+6 Roman Shuliar
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І САНКЦІЇ БУДЕ ТІЛЬКИ ЗНІМАТИ, А НЕ ВВОДИТИ.
ТРУМП - ПОЦ.
Також Трамп заявив, що США допоможуть Україні в управлінні електричними та ядерними станціями
Оптом Україна дешевше 😿
Військово-повітряні сили Сполучених Штатів планують вивести з експлуатації свій застарілий парк винищувачів F-15C/D у найближчі роки. Очікується, що процес виведення з експлуатації розпочнеться у 2025 фінансовому році, і загалом 65 літаків F-15C/D планується вивести з експлуатації.