Зеленский просил у Трампа о дополнительных системах ПВО, - Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский просил у президента США Дональда Трампа о дополнительных системах ПВО, в частности, Patriot.

Об этом со ссылкой на Белый дом пишет издание Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

"Зеленский попросил новые системы ПВО, включая Patriot. Трамп сказал, что проверит то, что есть", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Соединенные Штаты будут продолжать предоставлять Украине "оборонную" разведку.

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