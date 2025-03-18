Зеленский о ЗАЭС: не знаю, о чем говорят США и РФ, но станция не может быть российской

Президент Владимир Зеленский сказал, что ему неизвестно, что конкретно обсуждают США и Россия в вопросе оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне об этом ничего не известно, кроме того, что этот вопрос очень обобщенно поднимался на встрече наших команд (делегаций США и Украины, - ред.) в Джидде. Там проговаривались все моменты: и я о них говорил, и с командой мы проводили консультации по важным инфраструктурным энергетическим объектам нашего государства еще до встречи наших команд в Саудовской Аравии", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что ЗАЭС является украинским энергетическим объектом и без Украины она не будет работать.

"Без нас она не будет работать. Но по данным нашей разведки, русские очень хотят, чтобы она работала без нас. Они пытаются втянуть в это МАГАТЭ, но МАГАТЭ - это серьезная международная институция. Пока что они нас не подводили, и я очень надеюсь, что так будет и в будущем", - сказал Зеленский.

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Он добавил, что Украина не позволит, чтобы ее энергетический объект работал на российских оккупантов.

Ранее Белый дом сообщал, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин во время разговора затронут тему Запорожской атомной электростанции, которая ранее была предметом обсуждения с украинской стороной.

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