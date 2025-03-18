РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8673 посетителя онлайн
Новости Оккупация Россией ЗАЭС
3 006 20

Зеленский о ЗАЭС: не знаю, о чем говорят США и РФ, но станция не может быть российской

Зеленский о ЗАЭС

Президент Владимир Зеленский сказал, что ему неизвестно, что конкретно обсуждают США и Россия в вопросе оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне об этом ничего не известно, кроме того, что этот вопрос очень обобщенно поднимался на встрече наших команд (делегаций США и Украины, - ред.) в Джидде. Там проговаривались все моменты: и я о них говорил, и с командой мы проводили консультации по важным инфраструктурным энергетическим объектам нашего государства еще до встречи наших команд в Саудовской Аравии", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что ЗАЭС является украинским энергетическим объектом и без Украины она не будет работать.

"Без нас она не будет работать. Но по данным нашей разведки, русские очень хотят, чтобы она работала без нас. Они пытаются втянуть в это МАГАТЭ, но МАГАТЭ - это серьезная международная институция. Пока что они нас не подводили, и я очень надеюсь, что так будет и в будущем", - сказал Зеленский.

Читайте также: Россияне хотят запустить оккупированную Запорожскую АЭС, но без Украины это невозможно, - Зеленский

Он добавил, что Украина не позволит, чтобы ее энергетический объект работал на российских оккупантов.

Ранее Белый дом сообщал, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин во время разговора затронут тему Запорожской атомной электростанции, которая ранее была предметом обсуждения с украинской стороной.

Читайте также: Трамп может обсудить сегодня с Путиным освобождение ЗАЭС и выход Сил обороны с Курщины, - Вениславский

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) оккупация (10131) Запорожская АЭС (702)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Сьодні Зелін бенефіс.
Вангую, що і десять наступних новин продовжать тему.
показать весь комментарий
18.03.2025 22:23
+4
нічого воно не знає, ні за що відповідальності не несе, взігалі - никаму нічіво нідолжин. крозавчіг!!!! а як би на його місці був якийсь дурачок?
показать весь комментарий
18.03.2025 22:31
+4
Ты с 2019 года ничего не знаешь, клоун
показать весь комментарий
18.03.2025 22:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
18.03.2025 22:23 Ответить
Сьодні Зелін бенефіс.
Вангую, що і десять наступних новин продовжать тему.
показать весь комментарий
18.03.2025 22:23 Ответить
то скорее бенефис редактором,дробить вью)
показать весь комментарий
18.03.2025 22:24 Ответить
Ще десять новир про яких йому невідомо.
показать весь комментарий
18.03.2025 22:40 Ответить
йптвмть. **********, ***. Не знает что там насчет атомной станции взросліе дяди решают.
показать весь комментарий
18.03.2025 22:24 Ответить
Шось иого забагато і так вже набалакав на років 20
показать весь комментарий
18.03.2025 22:25 Ответить
Щось у чаті одні кацапські *********...
показать весь комментарий
18.03.2025 22:30 Ответить
почалося кукурікання
показать весь комментарий
18.03.2025 22:31 Ответить
нічого воно не знає, ні за що відповідальності не несе, взігалі - никаму нічіво нідолжин. крозавчіг!!!! а як би на його місці був якийсь дурачок?
показать весь комментарий
18.03.2025 22:31 Ответить
МАГАТЕ нас поки що не підводили?
Володя проснися!
Два тижні тому, вони провели ротацію на ЗАЕС через окуповану територію, а тебе, разом з твоїми менеджерами, просто поставили перед фактом.
показать весь комментарий
18.03.2025 22:32 Ответить
...не знаю, про що говорять США та РФ....
---------------------------------------------------------
Тогда скажу тебе по секрету.
Они обсуждают условия передачи Аляски в состав россии, чтобы в Украине не было войны
показать весь комментарий
18.03.2025 22:33 Ответить
Не для того ти кацапські реактори купляв, щоб ЗАЕС залишити кацапам?
показать весь комментарий
18.03.2025 22:37 Ответить
так готувалось до війни шо за 2 тижня 150 тищ пьяних кацапив захопили 40% України.
показать весь комментарий
18.03.2025 22:38 Ответить
Ты с 2019 года ничего не знаешь, клоун
показать весь комментарий
18.03.2025 22:49 Ответить
"Зеленський про ЗАЕС: не знаю" - от тут вірю
показать весь комментарий
18.03.2025 23:15 Ответить
ЗАЕС, її загальна площа складає всього 8 км². А що більше немає крім
АЕС інших тимчасово окупованих кацапами фашистами Українських
територій? Наша влада капітулянтів видно не знала чи забула про
120 000 км², вони окуповані і їх треба теж повертати повністю до
останнього метра. А територія нашої держави в її міжнародно визнаних
кордонах складає 603 549 км², відповідно до КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ!
показать весь комментарий
19.03.2025 05:23 Ответить
Берить з кулябою лопати та п.....те захищати груддю
показать весь комментарий
19.03.2025 08:10 Ответить
Це правда. Нічого Зеля не знає, і не тямить. Знає тільки зачитати, що йому виводять на суфлері.
показать весь комментарий
19.03.2025 10:53 Ответить
 
 