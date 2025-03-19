Делегации Украины и США обсудят технические вопросы перемирия в ближайшие дни в Саудовской Аравии, - Зеленский

Команды Украины и США готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни, чтобы продолжить "координацию шагов на пути к миру".

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам разговора с Дональдом Трампом 19 марта, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский заявил, что поддержал прекращение ударов по объектам энергетической и другой гражданской инфраструктуры, и "Украина подтвердила, что мы готовы его осуществить".

"Мы поручили нашим командам решить технические вопросы, связанные с реализацией и расширением частичного прекращения огня. Украинская и американская группы готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни для продолжения координации шагов на пути к миру", - отметил он.

Президент добавил, что советники и представители Украины и США на следующих встречах "могут согласовать все необходимые аспекты продвижения к прочному миру и гарантиям безопасности".

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп рассказал подробности телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 19 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп во время разговора согласились продолжать работать вместе для достижения реального прекращения войны и установления прочного мира.