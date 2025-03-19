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Новости Перемирие на 30 дней Переговоры о прекращении огня
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Делегации Украины и США обсудят технические вопросы перемирия в ближайшие дни в Саудовской Аравии, - Зеленский

Зеленский анонсировал встречу команд Украины и США в Саудовской Аравии

Команды Украины и США готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни, чтобы продолжить "координацию шагов на пути к миру".

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам разговора с Дональдом Трампом 19 марта, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский заявил, что поддержал прекращение ударов по объектам энергетической и другой гражданской инфраструктуры, и "Украина подтвердила, что мы готовы его осуществить".

"Мы поручили нашим командам решить технические вопросы, связанные с реализацией и расширением частичного прекращения огня. Украинская и американская группы готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни для продолжения координации шагов на пути к миру", - отметил он.

Президент добавил, что советники и представители Украины и США на следующих встречах "могут согласовать все необходимые аспекты продвижения к прочному миру и гарантиям безопасности".

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп рассказал подробности телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 19 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп во время разговора согласились продолжать работать вместе для достижения реального прекращения войны и установления прочного мира.

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) переговоры (4926) Саудовская Аравия (335) США (26528) прекращения огня (119)


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Топ комментарии
+5
Та не допустить рашка ніякий моніторинг.
Буде бити сама по своїм НПЗ і кричати трампу зупиняй допомогу Україні
А той лошара як на "суджаньский котел" повівся так і на це буде вестись
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19.03.2025 20:19
+4
Давайте вгадаю - делегацію очолить кацапський агент дєрьмак…
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19.03.2025 20:20
+2
Доручили продовжити товкти воду в ступі. Ішак цей процес вже пройшов з своїми "самітами" та "планами". Тепер Трамп займається тим же, долучувши ішака. І тепер ішаку буде веселіше, головне ж процес і не допустити скасування воєнного стану.
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19.03.2025 20:25
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Здавалося б радіти потрібно... Та як згадаю пику трампла, розумію що добра для України нічого чекати.
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19.03.2025 20:17 Ответить
Та не допустить рашка ніякий моніторинг.
Буде бити сама по своїм НПЗ і кричати трампу зупиняй допомогу Україні
А той лошара як на "суджаньский котел" повівся так і на це буде вестись
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19.03.2025 20:19 Ответить
Склад делегації як був в Стамбулі чи як був у Джидді? Консультанти від ЄС та UK будуть? 🤔
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19.03.2025 20:19 Ответить
плєшива крємлядь, відкритим текстом сцить у лице, але зе!паскуда, ****, голуб миру, все про якесь припинення гундосить.
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19.03.2025 20:20 Ответить
Давайте вгадаю - делегацію очолить кацапський агент дєрьмак…
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19.03.2025 20:20 Ответить
кацапські ''шахеди миру крокують'' Україною.
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19.03.2025 20:23 Ответить
тут же написано что ничего не решено и надо решить технические аспекты? пока не решат будут летать шахеды каждый день, так ПОНЯТНО?
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19.03.2025 20:26 Ответить
агент фсб єрмак буде вирішувати долю України...
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19.03.2025 20:23 Ответить
Доручили продовжити товкти воду в ступі. Ішак цей процес вже пройшов з своїми "самітами" та "планами". Тепер Трамп займається тим же, долучувши ішака. І тепер ішаку буде веселіше, головне ж процес і не допустити скасування воєнного стану.
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19.03.2025 20:25 Ответить
Трамп на ішаку їде підписувати мир в Саудівську Аравію.

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19.03.2025 20:36 Ответить
Для лідерів головне сам процес, а результат то таке.
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19.03.2025 20:40 Ответить
Може делегації обговорять ,,технічні,, питання десь неподалік Покровська??? Суки йо...бані
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19.03.2025 20:29 Ответить
Знову розмова ні про що ,замість того що б посилити військову допомогу Україні ,та запровадити болючі санкції проти рашиського режиму ,все робится навпаки що б догодити путіну америка ведется на забаганки путіна ,зате пересварився з союзниками і сусідами, що не вдалося зробити ссср ,фашиськой росії і Китаю, Трампу це майже вдалося зробити за два місяці.
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19.03.2025 21:19 Ответить
 
 