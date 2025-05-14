Грузия арестовала экс-министра обороны Окруашвили, воевавшего за Украину, - СМИ
В среду, 14 мая, Тбилисский городской суд отправил под стражу бывшего министра обороны Грузии в 2004-2006 годах Иракли Окруашвили. Он в 2022 году отправился добровольцем воевать на стороне Украины против России.
Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
В чем его обвиняют?
Отмечается, что Окруашвили обвинили в невыполнении требования временной следственной комиссии. Он был вызван для предоставления объяснений комиссии в связи с войной Грузии и России 2008 года.
Предоставление показаний планировалась на 26 марта 2025 года. Однако Окруашвили отказался явиться на заседание комиссии, созданной пророссийской правящей партией "Грузинская мечта" и намеревающейся расследовать период правления своего главного политического конкурента, "Национального движения", которое в то время возглавлял Михеил Саакашвили.
Расследование, как считают грузинские политологи, проводится потому, что "Грузинская мечта" хочет запретить партию, связанную с Саакашвили.
"Национальное движение" и другие оппозиционные партии Грузии не признают легитимность действующего правительства, сформированного "Грузинской мечтой".
Также его в апреле вызвали в Тбилисский городской суд для дачи показаний. Бывший министр обороны туда пришел и ответил на вопросы следственного органа перед мировым судьей.
Там же экс-министру был назначен залог в размере 20 тысяч лари (это более 280 тысяч гривен) и запрещено покидать Грузию до завершения дела. Срок внесения залога составлял 30 дней - этот срок истек 8 мая.
Как заявил на судебном заседании Иракли Окруашвили, он не стал платить залог.
Теперь ему заменили меру пресечения с залога на арест.
Окруашвили воевал на стороне ВСУ
В 2020 году Тбилисский городской суд приговорил бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили к пяти годам лишения свободы.
Суд признал Окруашвили виновным в участии в беспорядках на акции протеста в Тбилиси 20-21 июня 2019 года.
В мае 2020-го президент Грузии Саломе Зурабишвили издала указ о помиловании бывшего министра обороны.
После вторжения России в Украину бывший министр поехал добровольцем воевать на стороне Украины против России.
Он объяснял: "Мы это уже проходили в 2008 году (когда Россия напала на Грузию). Здесь идет борьба между злом и добром, между диктатурой и демократией".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Навіть двірнику треба було давати аби добре працював.
А тут прийшов Саакашвілі, почав боротися з корупцією так, шо в тюрмах досить швидко закінчились місця. А за зарплату ніхто в Грузії ніколи не існував. А Саакашвілі заборонив брати "зверху". Кому це сподобається? Меньшості, які жили в злиднях
Дякую за захист!
Свободу Сакартвело!