Арест Иракли Окруашвили
6 261 31

Грузия арестовала экс-министра обороны Окруашвили, воевавшего за Украину, - СМИ

В среду, 14 мая, Тбилисский городской суд отправил под стражу бывшего министра обороны Грузии в 2004-2006 годах Иракли Окруашвили. Он в 2022 году отправился добровольцем воевать на стороне Украины против России.

Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

В чем его обвиняют?

Отмечается, что Окруашвили обвинили в невыполнении требования временной следственной комиссии. Он был вызван для предоставления объяснений комиссии в связи с войной Грузии и России 2008 года.

Предоставление показаний планировалась на 26 марта 2025 года. Однако Окруашвили отказался явиться на заседание комиссии, созданной пророссийской правящей партией "Грузинская мечта" и намеревающейся расследовать период правления своего главного политического конкурента, "Национального движения", которое в то время возглавлял Михеил Саакашвили.

Ираклий Окруашвили - в Грузии арестовали экс-министра обороны

Расследование, как считают грузинские политологи, проводится потому, что "Грузинская мечта" хочет запретить партию, связанную с Саакашвили.

"Национальное движение" и другие оппозиционные партии Грузии не признают легитимность действующего правительства, сформированного "Грузинской мечтой".

Также его в апреле вызвали в Тбилисский городской суд для дачи показаний. Бывший министр обороны туда пришел и ответил на вопросы следственного органа перед мировым судьей.

Там же экс-министру был назначен залог в размере 20 тысяч лари (это более 280 тысяч гривен) и запрещено покидать Грузию до завершения дела. Срок внесения залога составлял 30 дней - этот срок истек 8 мая.

Как заявил на судебном заседании Иракли Окруашвили, он не стал платить залог.

Теперь ему заменили меру пресечения с залога на арест.

Окруашвили воевал на стороне ВСУ

В 2020 году Тбилисский городской суд приговорил бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили к пяти годам лишения свободы.

Суд признал Окруашвили виновным в участии в беспорядках на акции протеста в Тбилиси 20-21 июня 2019 года.

В мае 2020-го президент Грузии Саломе Зурабишвили издала указ о помиловании бывшего министра обороны.

После вторжения России в Украину бывший министр поехал добровольцем воевать на стороне Украины против России.

Он объяснял: "Мы это уже проходили в 2008 году (когда Россия напала на Грузию). Здесь идет борьба между злом и добром, между диктатурой и демократией".

Экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили

арест (10470) Грузия (4514)
+12
і БІЛЬШІСТЬ ГРУЗИНІВ ПІДТРИМУЮТЬ ПІД.РСЬКУ ВЛАДУ. Меншість воює в Україні, Слава Іраклію,!
14.05.2025 20:16 Ответить
+12
Грузинська влада геть лягла під каzапа.
14.05.2025 20:28 Ответить
+11
Один легіон нічого не зробить. Треба, щоб грузинський нарід піднявся, а все вказує на те шо їх все влаштовує. Ну то нехай тоді живуть під кацапським чоботом і далі.
14.05.2025 20:40 Ответить
ГРУЗІЯ - веж теж знімали капці, передним як стати на лавочки минулого протесту? НАНИМАЄШ-ДА?
14.05.2025 20:03 Ответить
і БІЛЬШІСТЬ ГРУЗИНІВ ПІДТРИМУЮТЬ ПІД.РСЬКУ ВЛАДУ. Меншість воює в Україні, Слава Іраклію,!
14.05.2025 20:16 Ответить
Не розумію тих грузинів які повертаються в Грузію знаючи шо там прокацаплена влада. Взяти хоча б того Саакашвілі...
14.05.2025 20:07 Ответить
Повертатися можна і треба, але треба щоб одразу повернувся весь грузинський легіон (з амуніцією, звісно). Це багато б що змінило!
14.05.2025 20:11 Ответить
Один легіон нічого не зробить. Треба, щоб грузинський нарід піднявся, а все вказує на те шо їх все влаштовує. Ну то нехай тоді живуть під кацапським чоботом і далі.
14.05.2025 20:40 Ответить
звісно влаштовує. Грузія завжди була корупційна. Ще з часів СРСР. Геть усе вирішувалось за гроші. Квитки на потяг на будь який день та час + 10 карбованців до ціни, таксі в будь якому напрямку +3 крб. зверху лічильника. В вуличні таксофони замість 2 копійок - 10 копійок. В автомати газованої води, стакан з сиропом - 20 копійок, бо без сиропу не було взагалі. Металеві гроші починались з 10 копійок, все інше не приймалось в магазинах взагалі. Прийти в магазин з дрібними копійками 1; 2; 3; 5 копійок то Ганьба з криками на весь заклад.
Навіть двірнику треба було давати аби добре працював.
А тут прийшов Саакашвілі, почав боротися з корупцією так, шо в тюрмах досить швидко закінчились місця. А за зарплату ніхто в Грузії ніколи не існував. А Саакашвілі заборонив брати "зверху". Кому це сподобається? Меньшості, які жили в злиднях
14.05.2025 23:03 Ответить
Така як була до війни в Україні.коли заглядали в очко *****.
14.05.2025 20:17 Ответить
Ну так ***** ж в Україні не сиділо, а там в Грузії править бал *****вський прихвостень. Різницю оШШуШаіш?
14.05.2025 20:38 Ответить
В Україні теж. Править.
14.05.2025 20:52 Ответить
Якщо править то чого ***** КієФ за трі дня не взяв?
14.05.2025 20:54 Ответить
Народ не дав.
14.05.2025 23:24 Ответить
А народ з автоматами шо, Віталька видав, мабуть сам танки та бетери зупинив та попалив?
14.05.2025 23:30 Ответить
Мене вже випередили з відповіддю: не дав Народ України, а не вальнувший чеченів Татаров. Розумієте, не можна отак, віддати ЗСУ наказ на капітуляцію та переїхати до Ростова. Не доїде. Тому намагається якось непомітно злити, роблячи вигляд що працює на Перемогу. Чим, відосіками?
15.05.2025 06:34 Ответить
Головне результата не різниця.
14.05.2025 21:00 Ответить
А як це зрозуміти? Головне результата не різниця
14.05.2025 21:01 Ответить
от повернутися для Сракашвіля це було єдине правильне рішення, тепер ми не чуєм не бачим того полудурка.
14.05.2025 21:23 Ответить
Може й правильне для нас, а не для нього
14.05.2025 22:18 Ответить
Тобто в їхньої суперечці із Авокян, що стаканами жбурляється бе-бе-бе - Ви підтримуєте Авокян, ми зрозуміли.
15.05.2025 06:38 Ответить
у тебе біполярочка, що про себе в множині? а в тій суперечці зустрілись два дебіла, і загалом він точно описав сракашвілю, от тільки в такій дебільній формі, що відповідає його суті.
15.05.2025 07:30 Ответить
пнх! там де і наріт московії. там же може опинитись і наріт України, якщо буде обирати між шокулудним мародером і мародером зеленим.
14.05.2025 20:41 Ответить
Йой, а ти з яких мародерів, курво?! З москолотських, падло?!
14.05.2025 23:42 Ответить
Грузинська влада геть лягла під каzапа.
14.05.2025 20:28 Ответить
Не захтіли в європу і безвіз)
14.05.2025 20:42 Ответить
Вано )(уйлошвілі імпонує Зеленському? Якщо ні, чому ж ця зелена курва нічого не робить на державному рівні щоб врятувати наших захисників з Грузії від переслідування ***********?!
14.05.2025 20:37 Ответить
<*************** беруть все більше до рук владу.Дай Боже здорового глузду справжнім ГРОМАДЯНАМ країн колишнього совку, здоров'я нашим побратимам,та каміння на голови сепарам прорашиZким!
14.05.2025 20:50 Ответить
Гідна людина. Ганебна влада.
14.05.2025 20:58 Ответить
Окруашвілі Герой , ❤️🇬🇪 грузини ще піднімуть голову !!!
14.05.2025 22:19 Ответить
Слава і честь Герою!
Дякую за захист!
Свободу Сакартвело!
14.05.2025 23:39 Ответить
Позатикалися чогось форумні парашники, які гівном плювали в бік Саакашвілі.
15.05.2025 07:52 Ответить
 
 