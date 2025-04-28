Грузинский оппозиционный телеканал Mtavari окончательно прекращает вещание
В Грузии 1 мая окончательно закрывается оппозиционный телеканал "Мтавари", вещавший с 2019 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Грузия".
Как сообщает грузинская служба Радио Свобода, соответствующее сообщение сотрудникам сегодня прислал гендиректор канала Георгий Габуния.
Несколько журналистов Mtavari также написали на своих страницах в Facebook о "завершении тяжелого этапа" и катастрофе "последней надежды".
Лидер оппозиционной партии "Ахали" Ника Гварамия, который основал Mtavari в 2019 году, призвал их не унывать и продолжать политическую борьбу.
Закрылся Mtavari, откроется новый. Другому не быть, я знаю и верю. Главное - чтобы страну не закрыли, потому что потом, хоть открывай, хоть закрывай, никакого смысла не будет", - написал он в соцсети.
Официальных заявлений ни команда Mtavari, ни Габуния до сих пор не делали.
Отмечается, что с 15 февраля Mtavari прекратил выпуск блоков новостей и других передач, которые шли в прямом эфире. Некоторое время зрителям показывали только старые записи программ и сериалов, а вскоре и их трансляция прекратилась.
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