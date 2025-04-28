Грузинский оппозиционный телеканал Mtavari окончательно прекращает вещание

В Грузии 1 мая окончательно закрывается оппозиционный телеканал "Мтавари", вещавший с 2019 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Грузия".

Как сообщает грузинская служба Радио Свобода, соответствующее сообщение сотрудникам сегодня прислал гендиректор канала Георгий Габуния.

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Несколько журналистов Mtavari также написали на своих страницах в Facebook о "завершении тяжелого этапа" и катастрофе "последней надежды".

Лидер оппозиционной партии "Ахали" Ника Гварамия, который основал Mtavari в 2019 году, призвал их не унывать и продолжать политическую борьбу.

Закрылся Mtavari, откроется новый. Другому не быть, я знаю и верю. Главное - чтобы страну не закрыли, потому что потом, хоть открывай, хоть закрывай, никакого смысла не будет", - написал он в соцсети.

Официальных заявлений ни команда Mtavari, ни Габуния до сих пор не делали.

Отмечается, что с 15 февраля Mtavari прекратил выпуск блоков новостей и других передач, которые шли в прямом эфире. Некоторое время зрителям показывали только старые записи программ и сериалов, а вскоре и их трансляция прекратилась.

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