Грузинський опозиційний телеканал Mtavari остаточно припиняє мовлення
У Грузії 1 травня остаточно закривається опозиційний телеканал "Мтаварі", що мовив з 2019 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Грузия".
Як повідомляє грузинська служба Радіо Свобода, відповідне повідомлення співробітникам сьогодні надіслав гендиректор каналу Георгій Габунія.
Кілька журналістів Mtavari також написали на своїх сторінках у Facebook про "завершення важкого етапу" і катастрофу "останньої надії".
Лідер опозиційної партії "Ахалі" Ніка Гварамія, який заснував Mtavari у 2019 році, закликав їх не сумувати та продовжувати політичну боротьбу.
Закрився Mtavari, відкриється новий. Іншому не бути, я знаю і вірю. Головне — щоб країну не закрили, бо потім, хоч відкривай, хоч закривай, ніякого сенсу не буде", - написав він у соцмережі.
Офіційних заяв ні команда Mtavari, ні Габунія досі не робили.
Зазначається, що з 15 лютого Mtavari припинив випуск блоків новин та інших передач, які йшли в прямому ефірі. Деякий час глядачам показували лише старі записи програм та серіалів, а невдовзі і їх трансляція припинилася.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль