Грузинський опозиційний телеканал Mtavari остаточно припиняє мовлення

У Грузії 1 травня остаточно закривається опозиційний телеканал "Мтаварі", що мовив з 2019 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Грузия".

Як повідомляє грузинська служба Радіо Свобода, відповідне повідомлення співробітникам сьогодні надіслав гендиректор каналу Георгій Габунія.

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Кілька журналістів Mtavari також написали на своїх сторінках у Facebook про "завершення важкого етапу" і катастрофу "останньої надії".

Лідер опозиційної партії "Ахалі" Ніка Гварамія, який заснував Mtavari у 2019 році, закликав їх не сумувати та продовжувати політичну боротьбу.

Закрився Mtavari, відкриється новий. Іншому не бути, я знаю і вірю. Головне — щоб країну не закрили, бо потім, хоч відкривай, хоч закривай, ніякого сенсу не буде", - написав він у соцмережі.

Офіційних заяв ні команда Mtavari, ні Габунія досі не робили.

Зазначається, що з 15 лютого Mtavari припинив випуск блоків новин та інших передач, які йшли в прямому ефірі. Деякий час глядачам показували лише старі записи програм та серіалів, а невдовзі і їх трансляція припинилася.

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