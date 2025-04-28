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Новини Опозиційний телеканал Грузії
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Грузинський опозиційний телеканал Mtavari остаточно припиняє мовлення

mtavari

У Грузії 1 травня остаточно закривається опозиційний телеканал "Мтаварі", що мовив з 2019 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  "Новости Грузия".

Як повідомляє грузинська служба Радіо Свобода, відповідне повідомлення співробітникам сьогодні надіслав гендиректор каналу Георгій Габунія.

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Кілька журналістів Mtavari також написали на своїх сторінках у Facebook про "завершення важкого етапу" і катастрофу "останньої надії".

Лідер опозиційної партії "Ахалі" Ніка Гварамія, який заснував Mtavari у 2019 році, закликав їх не сумувати та продовжувати політичну боротьбу.

Закрився Mtavari, відкриється новий. Іншому не бути, я знаю і вірю. Головне — щоб країну не закрили, бо потім, хоч відкривай, хоч закривай, ніякого сенсу не буде", - написав він у соцмережі.

Офіційних заяв ні команда Mtavari, ні Габунія досі не робили.

Зазначається, що з 15 лютого Mtavari припинив випуск блоків новин та інших передач, які йшли в прямому ефірі. Деякий час глядачам показували лише старі записи програм та серіалів, а невдовзі і їх трансляція припинилася.

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Автор: 

Грузія (1844) мовлення (143) телебачення (1170)


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Точно в ЄС рвуться до 2030
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28.04.2025 17:25 Відповісти
І жодного Іваненка, Петренка, Сидоренка...
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28.04.2025 17:42 Відповісти
Мрія зебанди щодо Прямого і 5го.
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28.04.2025 17:43 Відповісти
Все як у нас.5й викинули з ефіру разом з прямим та еспресо.Яка демократія,яка свобода слова???
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28.04.2025 18:23 Відповісти
Грузия уже не та
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28.04.2025 18:55 Відповісти
 
 