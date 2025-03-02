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Новини Телеканал для українців в Польщі
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Польща запустить телеканал для українців Slawa TV

Польща запустить телеканал для українців Slawa TV

У понеділок, 3 березня, польський національний мовник TVP запускає українську редакцію - Slawa TV, яка матиме денний та вечірній ефірні слоти. У програмній сітці телеканалу будуть представлені актуальні новини та аналітика про події в Україні, Польщі та світі.

Про це повідомляє "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

Окрім телеканалу, розпочне роботу інформаційний портал та діджитальні платформи Slawa.tv.

Зазначається, що на каналі буде представлено публіцистику, зокрема, програми про польсько-український діалог, відбудову та євроінтеграцію, а також інтерв’ю з відомими експертами та лідерами думок.

Фінансуватиметься Slawa TV Міністерством закордонних справ Польщі. Українська редакція Slawa TV виходитиме в ефір щодня з 12:00 до 17:00 (за Києвом) у денний слот та з 22:00 по 23:00 у вечірній слот.

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Автор: 

Польща (8484) українці (2537) телебачення (1169)


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Топ коментарі
+3
не треба - в Україні телехмарофон!
казлам його досить...
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02.03.2025 00:31
+3
Іди пасись.. вже весна.. на (лужайке буде травичка).. без тебе гандон(трампвїед) розберемось.. до вказувалися вже.
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02.03.2025 00:32
+2
є російська тв пропаганда для українців,а тепер ще й буде польська тв пропаганда.Особливо " програми про польсько-український діалог і експертів" ,які українцям точно розкажуть "правильну історію"...потім вийде так,що це ми їх гнобили століттями
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02.03.2025 00:41
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Краще б витратили ці кошти на допомогу українським біженцям.
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02.03.2025 00:26 Відповісти
Біженці то авганці, а ми працюємо і сплачуємо їм податки.. як раб сила. За гроші згоден. Краще телемарафон.. ща будуть мізки промивати, ще й пшекам..
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02.03.2025 00:30 Відповісти
не треба - в Україні телехмарофон!
казлам його досить...
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02.03.2025 00:31 Відповісти
Іди пасись.. вже весна.. на (лужайке буде травичка).. без тебе гандон(трампвїед) розберемось.. до вказувалися вже.
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02.03.2025 00:32 Відповісти
бовдуре, не довбанись об бойового віслюка із дЄрьмаком в просрації.
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02.03.2025 00:48 Відповісти
Ваша мова огидна.. кацапська з двох слів матюки.. Тому.. Вам на вихід через двері до нато.. хоча вам кватирка.. пролізете.. Бовдуре.. Вас у двері ви в вікно.. капкан поставлю.. плакать будеш. А ображать людей і обзивати.. то ваше (милосердие). Геть хвойда проплачена, я тобі грошей не дам.
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02.03.2025 02:23 Відповісти
от і кажу, що ти бовдур із звихненою щелепною клавою та дЄрьмаком у срерці, класична відрижка віслюка.
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02.03.2025 10:31 Відповісти
Нифига не понял.
Это типа марафона по польски? так наш марафон разве что полные дебилы смотрят
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02.03.2025 00:31 Відповісти
То так потрібно.. не питайте.. не на часі))) Кошти лишні.. Поки амери потилицю чухають.. чому гаманець дирявий))
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02.03.2025 00:34 Відповісти
кажуть, що зелений марахфон дивляться виключно дебіли, але мені подобається
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02.03.2025 12:10 Відповісти
є російська тв пропаганда для українців,а тепер ще й буде польська тв пропаганда.Особливо " програми про польсько-український діалог і експертів" ,які українцям точно розкажуть "правильну історію"...потім вийде так,що це ми їх гнобили століттями
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02.03.2025 00:41 Відповісти
ось в Україні,
Фаріон розповідала українцям про їхню забуту історію..
безплатно!!!

а вони її за це вбили..
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02.03.2025 00:49 Відповісти
Шановний.. кацап убив.. А то шо вона була.. То була.. бог їй суддя. Не плутайте лапті з сандаліями (сандалії то шляхетне походження).. Як і Історія.. хто ляпнув, тому і віримо.)).. Нічого взаємного.. бізнес)).. Д.Трамп.))
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02.03.2025 00:52 Відповісти
мав українське громадянство..
шановний це не знає?

а її роботу в просвітленні та виховній діяльності,
українці не цінили,
та задушили ..
своїми власними руками..

а самі жаліються, та ображаються, як не на рф, то на польську «пропаганду»
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02.03.2025 01:30 Відповісти
Шановний.. Правду ніхто не взнає.. а то шо кацапи своїми руками прибрали то да. Хоча вона не так і високо літала.
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02.03.2025 02:08 Відповісти
Ти ще згадай "альпаргати", або "дров"яники"... Вони теж різні бували... У древньоруських билинах" богатир Дюк Пленкович ходив у "личаках шовкових, а в них коштовне каміння вплетене"...
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02.03.2025 07:49 Відповісти
oдин неадекват чи група неадекватів і ворогів,які її вбили- не означає,що українці її вбили
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02.03.2025 00:53 Відповісти
спихнути все на «неадекватних» укранців..
і все..
питання вирішено..
продовжуємо жалітися на телемарафон..
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02.03.2025 01:32 Відповісти
якщо б усі Українці були неадекватами і вірили в "телемарафони",то ми б не воювали вже третій рік,а капітулювали на третій день,як нам прогнозували Західні країни.Так що не треба ображати Українців і всіх гребсти під одну гребінку
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02.03.2025 01:40 Відповісти
скажіть, а стільки об'єднаних неадекватних українців, що обрали куЧмо, яникОвоща, зебіленського- це більшість? А стільки броньованих прокурвів та рукзякянів, що не в змозі довести вбивство Фаріон затриманим- це професійні кадри віслюка Татарова?
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02.03.2025 11:33 Відповісти
Питання в другому.. Фаріон то таке.. героя за неї просять..
Зараз обробка піде пшеків.. щоб спаплюжити хаб... передачі допомоги.. відповідь марафон.. шоб пшеки чіпси їли й на кордон не ходили. В польщі зараз простіше буде вивести кошти(обнулити).. туди всі медіа і потягнулись.. ща прощупають і з угорщиною будемо лизатися.

Нам своє робити.
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02.03.2025 02:13 Відповісти
Згоден.. Наші єксперти.. бувші комсорги, комсомольці, швидко польску вивчать..і там в єтері будуть розповідати.. (русские небілиці о богатірях). Тримаємося.
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02.03.2025 00:50 Відповісти
є класні переговорні капці на сейлі, з хвістиків саламандр!
там в опі нікому не треба? 🤣
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02.03.2025 00:41 Відповісти
за два щeлбана бубі і рудому перешлю...
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02.03.2025 00:44 Відповісти
Slawa не злетить, для справжньої популярності треба назвати Slawa Banderi.
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02.03.2025 00:51 Відповісти
Та не .. то обвинять в тручанні в вибори.. нам ще такого не вистачало.. НЕ підказуйте їм.))
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02.03.2025 00:54 Відповісти
І звісно канал буде польською.
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02.03.2025 01:43 Відповісти
Цікаво скільки Ми за це заплатимо і скільки вони поцуплять на цьому ?
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02.03.2025 04:53 Відповісти
 
 