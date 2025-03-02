Польща запустить телеканал для українців Slawa TV

У понеділок, 3 березня, польський національний мовник TVP запускає українську редакцію - Slawa TV, яка матиме денний та вечірній ефірні слоти. У програмній сітці телеканалу будуть представлені актуальні новини та аналітика про події в Україні, Польщі та світі.

Про це повідомляє "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

Окрім телеканалу, розпочне роботу інформаційний портал та діджитальні платформи Slawa.tv.

Зазначається, що на каналі буде представлено публіцистику, зокрема, програми про польсько-український діалог, відбудову та євроінтеграцію, а також інтерв’ю з відомими експертами та лідерами думок.

Фінансуватиметься Slawa TV Міністерством закордонних справ Польщі. Українська редакція Slawa TV виходитиме в ефір щодня з 12:00 до 17:00 (за Києвом) у денний слот та з 22:00 по 23:00 у вечірній слот.

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