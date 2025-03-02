Польща запустить телеканал для українців Slawa TV
У понеділок, 3 березня, польський національний мовник TVP запускає українську редакцію - Slawa TV, яка матиме денний та вечірній ефірні слоти. У програмній сітці телеканалу будуть представлені актуальні новини та аналітика про події в Україні, Польщі та світі.
Про це повідомляє "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.
Окрім телеканалу, розпочне роботу інформаційний портал та діджитальні платформи Slawa.tv.
Зазначається, що на каналі буде представлено публіцистику, зокрема, програми про польсько-український діалог, відбудову та євроінтеграцію, а також інтерв’ю з відомими експертами та лідерами думок.
Фінансуватиметься Slawa TV Міністерством закордонних справ Польщі. Українська редакція Slawa TV виходитиме в ефір щодня з 12:00 до 17:00 (за Києвом) у денний слот та з 22:00 по 23:00 у вечірній слот.
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казлам його досить...
Это типа марафона по польски? так наш марафон разве что полные дебилы смотрят
Фаріон розповідала українцям про їхню забуту історію..
безплатно!!!
а вони її за це вбили..
шановний це не знає?
а її роботу в просвітленні та виховній діяльності,
українці не цінили,
та задушили ..
своїми власними руками..
а самі жаліються, та ображаються, як не на рф, то на польську «пропаганду»
і все..
питання вирішено..
продовжуємо жалітися на телемарафон..
Зараз обробка піде пшеків.. щоб спаплюжити хаб... передачі допомоги.. відповідь марафон.. шоб пшеки чіпси їли й на кордон не ходили. В польщі зараз простіше буде вивести кошти(обнулити).. туди всі медіа і потягнулись.. ща прощупають і з угорщиною будемо лизатися.
Нам своє робити.
там в опі нікому не треба? 🤣