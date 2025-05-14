УКР
6 261 31

Грузія заарештувала ексміністра оборони Окруашвілі, який воював за Україну, - ЗМІ

У середу, 14 травня, Тбіліський міський суд відправив під варту колишнього міністра оборони Грузії у 2004-2006 роках Іраклі Окруашвілі. Він у 2022 році вирушив добровольцем воювати на боці України проти Росії. 

Про це повідомляє грузинська служба Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

У чому звинувачують?

Зазначається, що Окруашвілі звинуватили у невиконанні вимоги тимчасової слідчої комісії. Він був викликаний для надання пояснень комісії у зв’язку з війною Грузії та Росії 2008 року.

Надання свідчень планувалося на 26 березня 2025 року. Однак Окруашвілі відмовився з’явитися на засідання комісії, яку було створено проросійською владною партією "Грузинська мрія" і мала намір розслідувати період правління свого головного політичного конкурента, "Національного руху", який на той час очолював Міхеїл Саакашвілі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія в обхід санкцій отримує західну будівельну техніку через Грузію

Іраклі Окруашвілі - у Грузії арештували ексміністра оборони

Розслідування, як вважають грузинські політологи, проводиться тому, що "Грузинська мрія" хоче заборонити партію, пов’язану з Саакашвілі.

"Національний рух" та інші опозиційні партії Грузії не визнають легітимність чинного уряду, сформованого "Грузинською мрією".

Також його у квітні викликали до Тбіліського міського суду для надання свідчень. Колишній міністр оборони туди прийшов та відповів на запитання слідчого органу перед мировим суддею.

Там же ексміністру було призначено заставу у розмірі 20 тисяч ларі (це понад 280 тисяч гривень) й заборонено залишати Грузію до завершення справи. Термін внесення застави становив 30 днів – цей термін сплив 8 травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На війні в Україні загинув грузинський доброволець Тарбей Арканія. ФОТО

Як заявив на судовому засіданні Іраклі Окруашвілі, він не став сплачувати заставу.

Тепер йому замінили запобіжний захід із застави на арешт. 

Окруашвілі воював на боці ЗСУ

У 2020 році Тбіліський міський суд засудив колишнього міністра оборони Грузії Іраклія Окруашвілі до п'яти років позбавлення волі.

Суд визнав Окруашвілі винним в участі в безладах на акції протесту в Тбілісі 20-21 червня 2019 року. 

У травні 2020-го президентка Грузії Саломе Зурабішвілі видала указ про помилування колишнього міністра оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузинський опозиційний телеканал Mtavari остаточно припиняє мовлення

Після вторгнення Росії до України колишній міністр поїхав добровольцем воювати на боці України проти Росії.

Він пояснював: "Ми це вже проходили у 2008 році (коли Росія напала на Грузію). Тут триває боротьба між злом та добром, між диктатурою та демократією".

Ексміністр оборони Грузії Іраклі Окруашвілі

арешт (2548) Грузія (1863)
+12
і БІЛЬШІСТЬ ГРУЗИНІВ ПІДТРИМУЮТЬ ПІД.РСЬКУ ВЛАДУ. Меншість воює в Україні, Слава Іраклію,!
14.05.2025 20:16
14.05.2025 20:16 Відповісти
+12
Грузинська влада геть лягла під каzапа.
14.05.2025 20:28
14.05.2025 20:28 Відповісти
+11
Один легіон нічого не зробить. Треба, щоб грузинський нарід піднявся, а все вказує на те шо їх все влаштовує. Ну то нехай тоді живуть під кацапським чоботом і далі.
14.05.2025 20:40
14.05.2025 20:40 Відповісти
ГРУЗІЯ - веж теж знімали капці, передним як стати на лавочки минулого протесту? НАНИМАЄШ-ДА?
14.05.2025 20:03
14.05.2025 20:03 Відповісти
і БІЛЬШІСТЬ ГРУЗИНІВ ПІДТРИМУЮТЬ ПІД.РСЬКУ ВЛАДУ. Меншість воює в Україні, Слава Іраклію,!
14.05.2025 20:16
14.05.2025 20:16 Відповісти
Не розумію тих грузинів які повертаються в Грузію знаючи шо там прокацаплена влада. Взяти хоча б того Саакашвілі...
14.05.2025 20:07
14.05.2025 20:07 Відповісти
Повертатися можна і треба, але треба щоб одразу повернувся весь грузинський легіон (з амуніцією, звісно). Це багато б що змінило!
14.05.2025 20:11
14.05.2025 20:11 Відповісти
Один легіон нічого не зробить. Треба, щоб грузинський нарід піднявся, а все вказує на те шо їх все влаштовує. Ну то нехай тоді живуть під кацапським чоботом і далі.
14.05.2025 20:40
14.05.2025 20:40 Відповісти
звісно влаштовує. Грузія завжди була корупційна. Ще з часів СРСР. Геть усе вирішувалось за гроші. Квитки на потяг на будь який день та час + 10 карбованців до ціни, таксі в будь якому напрямку +3 крб. зверху лічильника. В вуличні таксофони замість 2 копійок - 10 копійок. В автомати газованої води, стакан з сиропом - 20 копійок, бо без сиропу не було взагалі. Металеві гроші починались з 10 копійок, все інше не приймалось в магазинах взагалі. Прийти в магазин з дрібними копійками 1; 2; 3; 5 копійок то Ганьба з криками на весь заклад.
Навіть двірнику треба було давати аби добре працював.
А тут прийшов Саакашвілі, почав боротися з корупцією так, шо в тюрмах досить швидко закінчились місця. А за зарплату ніхто в Грузії ніколи не існував. А Саакашвілі заборонив брати "зверху". Кому це сподобається? Меньшості, які жили в злиднях
14.05.2025 23:03
14.05.2025 23:03 Відповісти
Така як була до війни в Україні.коли заглядали в очко *****.
14.05.2025 20:17
14.05.2025 20:17 Відповісти
Ну так ***** ж в Україні не сиділо, а там в Грузії править бал *****вський прихвостень. Різницю оШШуШаіш?
14.05.2025 20:38
14.05.2025 20:38 Відповісти
В Україні теж. Править.
14.05.2025 20:52
14.05.2025 20:52 Відповісти
Якщо править то чого ***** КієФ за трі дня не взяв?
14.05.2025 20:54
14.05.2025 20:54 Відповісти
Народ не дав.
14.05.2025 23:24
14.05.2025 23:24 Відповісти
А народ з автоматами шо, Віталька видав, мабуть сам танки та бетери зупинив та попалив?
14.05.2025 23:30
14.05.2025 23:30 Відповісти
Мене вже випередили з відповіддю: не дав Народ України, а не вальнувший чеченів Татаров. Розумієте, не можна отак, віддати ЗСУ наказ на капітуляцію та переїхати до Ростова. Не доїде. Тому намагається якось непомітно злити, роблячи вигляд що працює на Перемогу. Чим, відосіками?
15.05.2025 06:34
15.05.2025 06:34 Відповісти
Головне результата не різниця.
14.05.2025 21:00
14.05.2025 21:00 Відповісти
А як це зрозуміти? Головне результата не різниця
14.05.2025 21:01
14.05.2025 21:01 Відповісти
от повернутися для Сракашвіля це було єдине правильне рішення, тепер ми не чуєм не бачим того полудурка.
14.05.2025 21:23
14.05.2025 21:23 Відповісти
Може й правильне для нас, а не для нього
14.05.2025 22:18
14.05.2025 22:18 Відповісти
Тобто в їхньої суперечці із Авокян, що стаканами жбурляється бе-бе-бе - Ви підтримуєте Авокян, ми зрозуміли.
15.05.2025 06:38
15.05.2025 06:38 Відповісти
у тебе біполярочка, що про себе в множині? а в тій суперечці зустрілись два дебіла, і загалом він точно описав сракашвілю, от тільки в такій дебільній формі, що відповідає його суті.
15.05.2025 07:30
15.05.2025 07:30 Відповісти
пнх! там де і наріт московії. там же може опинитись і наріт України, якщо буде обирати між шокулудним мародером і мародером зеленим.
14.05.2025 20:41
14.05.2025 20:41 Відповісти
Йой, а ти з яких мародерів, курво?! З москолотських, падло?!
14.05.2025 23:42
14.05.2025 23:42 Відповісти
Грузинська влада геть лягла під каzапа.
14.05.2025 20:28
14.05.2025 20:28 Відповісти
Не захтіли в європу і безвіз)
14.05.2025 20:42
14.05.2025 20:42 Відповісти
Вано )(уйлошвілі імпонує Зеленському? Якщо ні, чому ж ця зелена курва нічого не робить на державному рівні щоб врятувати наших захисників з Грузії від переслідування ***********?!
14.05.2025 20:37
14.05.2025 20:37 Відповісти
<*************** беруть все більше до рук владу.Дай Боже здорового глузду справжнім ГРОМАДЯНАМ країн колишнього совку, здоров'я нашим побратимам,та каміння на голови сепарам прорашиZким!
14.05.2025 20:50
14.05.2025 20:50 Відповісти
Гідна людина. Ганебна влада.
14.05.2025 20:58
14.05.2025 20:58 Відповісти
Окруашвілі Герой , ❤️🇬🇪 грузини ще піднімуть голову !!!
14.05.2025 22:19
14.05.2025 22:19 Відповісти
Слава і честь Герою!
Дякую за захист!
Свободу Сакартвело!
14.05.2025 23:39
14.05.2025 23:39 Відповісти
Позатикалися чогось форумні парашники, які гівном плювали в бік Саакашвілі.
15.05.2025 07:52
15.05.2025 07:52 Відповісти
 
 