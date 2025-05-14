Грузія заарештувала ексміністра оборони Окруашвілі, який воював за Україну, - ЗМІ

У середу, 14 травня, Тбіліський міський суд відправив під варту колишнього міністра оборони Грузії у 2004-2006 роках Іраклі Окруашвілі. Він у 2022 році вирушив добровольцем воювати на боці України проти Росії.

Про це повідомляє грузинська служба Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

У чому звинувачують?

Зазначається, що Окруашвілі звинуватили у невиконанні вимоги тимчасової слідчої комісії. Він був викликаний для надання пояснень комісії у зв’язку з війною Грузії та Росії 2008 року.

Надання свідчень планувалося на 26 березня 2025 року. Однак Окруашвілі відмовився з’явитися на засідання комісії, яку було створено проросійською владною партією "Грузинська мрія" і мала намір розслідувати період правління свого головного політичного конкурента, "Національного руху", який на той час очолював Міхеїл Саакашвілі.

Розслідування, як вважають грузинські політологи, проводиться тому, що "Грузинська мрія" хоче заборонити партію, пов’язану з Саакашвілі.

"Національний рух" та інші опозиційні партії Грузії не визнають легітимність чинного уряду, сформованого "Грузинською мрією".

Також його у квітні викликали до Тбіліського міського суду для надання свідчень. Колишній міністр оборони туди прийшов та відповів на запитання слідчого органу перед мировим суддею.

Там же ексміністру було призначено заставу у розмірі 20 тисяч ларі (це понад 280 тисяч гривень) й заборонено залишати Грузію до завершення справи. Термін внесення застави становив 30 днів – цей термін сплив 8 травня.

Як заявив на судовому засіданні Іраклі Окруашвілі, він не став сплачувати заставу.

Тепер йому замінили запобіжний захід із застави на арешт.

Окруашвілі воював на боці ЗСУ

У 2020 році Тбіліський міський суд засудив колишнього міністра оборони Грузії Іраклія Окруашвілі до п'яти років позбавлення волі.

Суд визнав Окруашвілі винним в участі в безладах на акції протесту в Тбілісі 20-21 червня 2019 року.

У травні 2020-го президентка Грузії Саломе Зурабішвілі видала указ про помилування колишнього міністра оборони.

Після вторгнення Росії до України колишній міністр поїхав добровольцем воювати на боці України проти Росії.

Він пояснював: "Ми це вже проходили у 2008 році (коли Росія напала на Грузію). Тут триває боротьба між злом та добром, між диктатурою та демократією".