РФ использует депортацию украинцев через Грузию как инструмент давления. Мы предлагаем транспортировать их непосредственно к границе Украины, - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал депортацию украинских граждан Россией к границе с Грузией.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Россия использует депортацию украинских граждан через Грузию как инструмент давления. Мы предлагаем России транспортировать этих людей непосредственно к украинской границе", - говорится в сообщении.

Сибига отметил, что с июня Россия существенно увеличила количество депортированных украинских граждан, в основном бывших заключенных, к границе с Грузией. В результате десятки людей, многие из которых не имеют надлежащих документов, застряли в транзитной зоне.

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Украинские консулы активно работают над тем, чтобы предоставить этим лицам документы и обеспечить их транзит в Украину через Молдову. 43 гражданина, включая бывшего политзаключенного Андрея Коломийца, уже были эвакуированы этим путем. Однако другие до сих пор находятся в сложных условиях на границе.



"Мы активно сотрудничаем с грузинской и молдавской сторонами, чтобы вернуть остальных наших граждан в Украину. В то же время нет никакой гарантии, что Россия не увеличит количество депортированных. Чтобы избежать дальнейших осложнений, мы публично предлагаем России передавать этих украинских граждан непосредственно на границу с Украиной. Мы готовы их там принять. Есть соответствующие участки границы, где это можно сделать. Мы передаем это предложение напрямую, а также через международные организации по официальным каналам", - добавил Сибига.

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