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Новини Громадяни України у Росії Депортація українців
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РФ використовує депортацію українців через Грузію як інструмент тиску. Ми пропонуємо транспортувати їх безпосередньо до кордону України, - Сибіга

Сибіга про депортацію РФ українців через Грузію

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував депортацію українських громадян Росією до кордону з Грузією.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Росія використовує депортацію українських громадян через Грузію як інструмент тиску. Ми пропонуємо Росії транспортувати цих людей безпосередньо до українського кордону", - йдеться в повідомленні.

Сибіга зауважив, що із червня Росія суттєво збільшила кількість депортованих українських громадян, здебільшого колишніх ув’язнених, до кордону з Грузією. Унаслідок цього десятки людей, багато з яких не мають належних документів, застрягли в транзитній зоні.

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Українські консули активно працюють над тим, щоб надати цим особам документи та забезпечити їхній транзит до України через Молдову. 43 громадянина, включно з колишнім політв’язнем Андрієм Коломійцем, вже були евакуйовані цим шляхом. Однак інші досі перебувають у складних умовах на кордоні.

"Ми активно співпрацюємо з грузинською та молдовською сторонами, щоб повернути решту наших громадян до України. Водночас немає жодної гарантії, що Росія не збільшить кількість депортованих. Щоб уникнути подальших ускладнень, ми публічно пропонуємо Росії передавати цих українських громадян безпосередньо на кордон з Україною. Ми готові їх там прийняти. Є відповідні ділянки кордону, де це можна зробити. Ми передаємо цю пропозицію напряму, а також через міжнародні організації офіційними каналами", - додав Сибіга.

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Автор: 

Грузія (1856) депортація (732) росія (66777) Сибіга Андрій (571)


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Транспортувати зразу на передову в польщу щоб єдналися. Але гроші вперед
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19.07.2025 17:25 Відповісти
 
 