Українців, депортованих з Росії, утримують на кордоні з Грузією у неналежних умовах, - МЗС. ФОТО
На російсько-грузинському кордоні перебуває низка громадян України, які були депортовані з Росії після перебування у в’язницях. Їх утримують без належних умов вже кілька діб.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.
Зазначається, що консульська посадова особа українського посольства в Грузії відвідувала КПП для зустрічі з керівником прикордонної частини та доставлення гуманітарної допомоги.
Українські дипломати працюють над розвʼязанням проблеми, наголошують в МЗС. Зокрема, завдяки погодженому механізму контрольованого транзиту вже евакуювали частину українців.
Як розповіли в МЗС, 21 червня до Молдови евакуювали трьох громадян України, а 25 червня — ще девʼятьох. На 27 червня запланований черговий рейс для 14 українців.
Посольство України в Грузії перебуває в постійному контакті з МВС Грузії та міжнародними організаціями задля надання гуманітарної й медичної допомоги, а також організації належних умов перебування українців, наголосили у відомстві.
Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України.
Що передувало?
За даними російського Telegram-канал Astra, понад 45 депортованих з РФ українців нібито тижнями тримають у підвалі без їжі та води на КПП "Верхній Ларс" (село та пункт контролю на російсько-грузинському кордоні в Північній Осетії).
Здебільшого це колишні ув'язнені, вивезені з окупованих територій, однак серед них нібито є і цивільні. Так, проєкт Volunteers Tbilisi казав про жінку, вивезену, імовірно, насильно.
Серед утримуваних — люди з ВІЛ, туберкульозом та інвалідністю. Їх не годували та не надавали медичної допомоги. Стан багатьох погіршувався, одна людина вже опинилась у лікарні, писало медіа кілька днів тому.
За даними волонтерів, усі ці люди мають заборону на в'їзд до РФ, водночас їх не пускають до Грузії через відсутність документів. А втім, у підвалі опинилися й 16 українців із паспортами, а ще троє мають підтвердження особистості від посольства України.
За даними проєкту, з 2024 року РФ практично не випускала українців, яких постановила депортувати. Однак на початку червня потік людей несподівано поновився. Імовірно, це пов'язано з майбутніми змінами міграційного законодавства в Грузії.
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то навіщо вони нам такі потрібні? як в них є паспорт луганди то нехай їх туди і депортують. мало нам тут своєї вати?