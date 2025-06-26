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Новини
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Затримки до п’яти днів: Через збій у системі на кордоні зупинилися бензовози

Затримки до п’яти днів: Через збій у системі на кордоні зупинилися бензовози

На українському кордоні фіксують колапс із розмитненням пального. Із 24 червня учасники ринку повідомляють про масові затримки бензовозів.

Про це пише галузеве видання enkorr.

За словами співрозмовника видання в Енергетичній митниці, причиною затримок став збій у взаємодії інформаційних систем Держмитниці і ДПС.

"У Держмитниці є програма, яка автоматично зв’язується з базою податкової, щоб перевірити наявність ліцензії – це одна з обов’язкових умов для розмитнення. Цей зв'язок порушився. Система не бачить ліцензію – і не дає оформити вантаж", – каже він.

Очікується, зв'язок між системами мають відновити найближчим часом.

Додатково до українських технічних збоїв ситуацію ускладнили проблеми на польському боці. За словами перевізників, у Польщі також "висла" митна система.

"Програмне забезпечення у поляків зависло, тільки годину тому знову запрацювало. За цей час пропустили лише 15 машин", – наголосив один із трейдерів.

Зазначається, що затримки на кордоні сягають п’яти днів.

Нагадаємо, наприкінці травня Державна митна служба повідомила, що через виконання будівельних робіт у пункті пропуску "Шегині – Медика" на кордоні з Польщею з 30 травня 2025 року буде зменшено кількість смуг руху для вантажного транспорту в обох напрямках.

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кордон (1159) пальне (27)


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звичайно збій...треба комусь штучно підняти ціну на паливо і набити кармани на цій афері
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26.06.2025 15:01 Відповісти
Хфедоров, ау.
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26.06.2025 15:50 Відповісти
Щмигаль, з Федорович і стефанішиною, уже на кордоні, чи Регламент КМУ читають??
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26.06.2025 17:07 Відповісти
напоминает начало войны, зелёные диверсанты с кураторами кремля
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26.06.2025 18:14 Відповісти
Це є звичайне шкідництво та диверсія проти України.
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26.06.2025 20:30 Відповісти
от, ***.
а, шмигаль реби переставляє.
і не знає, що бензовози зупинились.
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26.06.2025 22:12 Відповісти
рабы должны платить больше
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27.06.2025 06:36 Відповісти
.вообще то в сложившейся ситуации гранцы должны быть открыты и грузы через границу должны пролетать со свистом, а то ведь и ракета может прилететь в такую пробку.. но, кое кто у нас порой боится, что холопы убегут если все открыть.. Дилема..
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27.06.2025 10:39 Відповісти

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