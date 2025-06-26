Затримки до п’яти днів: Через збій у системі на кордоні зупинилися бензовози
На українському кордоні фіксують колапс із розмитненням пального. Із 24 червня учасники ринку повідомляють про масові затримки бензовозів.
Про це пише галузеве видання enkorr.
За словами співрозмовника видання в Енергетичній митниці, причиною затримок став збій у взаємодії інформаційних систем Держмитниці і ДПС.
"У Держмитниці є програма, яка автоматично зв’язується з базою податкової, щоб перевірити наявність ліцензії – це одна з обов’язкових умов для розмитнення. Цей зв'язок порушився. Система не бачить ліцензію – і не дає оформити вантаж", – каже він.
Очікується, зв'язок між системами мають відновити найближчим часом.
Додатково до українських технічних збоїв ситуацію ускладнили проблеми на польському боці. За словами перевізників, у Польщі також "висла" митна система.
"Програмне забезпечення у поляків зависло, тільки годину тому знову запрацювало. За цей час пропустили лише 15 машин", – наголосив один із трейдерів.
Зазначається, що затримки на кордоні сягають п’яти днів.
Нагадаємо, наприкінці травня Державна митна служба повідомила, що через виконання будівельних робіт у пункті пропуску "Шегині – Медика" на кордоні з Польщею з 30 травня 2025 року буде зменшено кількість смуг руху для вантажного транспорту в обох напрямках.
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а, шмигаль реби переставляє.
і не знає, що бензовози зупинились.