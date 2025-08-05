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Новини Депортація українців
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П’ятеро українців, яких утримують на кордоні РФ та Грузії, оголосили безстрокове голодування, - ЗМІ

П'ятеро українців, які перебувають у підвалі на грузинському прикордонному пункті пропуску "Даріалі" на кордоні з РФ, оголосили безстрокове голодування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Ехо Кавказу" повідомив Сергій Ларко, який вже близько місяця перебуває на кордоні між Росією та Грузією.

За його словами, учасники акції планують передати грузинським прикордонникам офіційну заяву про початок  голодування.

Також він передав виданню фото власної заяви про протест.

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П'ятеро українців, яких утримують на кордоні РФ та Грузії, оголосили безстрокове голодування

Ларко стверджує, що він вдався до такої форми протесту через незаконні дії грузинських прикордонників та порушення його прав.

Українець розповідає, що 21 червня його депортували з Росії, а після прибуття до Грузії у нього нібито вилучили паспорт і зібрали біометричні дані без законних підстав.

"Мене помістили в нелюдські умови у підвалі КПП "Даріалі" разом із 97 людьми, серед яких є хворі на ВІЛ та туберкульоз. Мені відмовлено у виїзді з Грузії, подачі заяви на притулок, юридичної допомоги та можливості оскаржити затримання", - йдеться у заяві чоловіка.

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Учасники голодування вимагають:

  • допустити до них українського консула;
  • роз'яснити причини їхнього затримання;
  • надати можливість залишити територію Грузії або подати клопотання про міжнародний захист;
  • провести медичне обстеження та припинити незаконне утримання під вартою.

За словами учасників, протест триватиме до виконання всіх висунутих вимог.

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Автор: 

голодування (426) кордон (4852) Грузія (1858) росія (67050) українці (2567)


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Топ коментарі
+10
Не нам про це казати після травня 2019 року.
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05.08.2025 18:16 Відповісти
+9
Як же швидко Грузія перетворилась в...
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05.08.2025 18:01 Відповісти
+6
А шо оті українці робили на кордоні Параші та підпарашной грущії?
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05.08.2025 18:15 Відповісти
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Як же швидко Грузія перетворилась в...
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05.08.2025 18:01 Відповісти
...щоб з нами таке не трапилось.

.
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05.08.2025 18:08 Відповісти
вже трапилось,очі відкрий
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05.08.2025 18:42 Відповісти
поки ще ні - діти вийшли боронити "мудрий наріт"

.
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05.08.2025 18:54 Відповісти
Влада захоплена лубянкою в Україні
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05.08.2025 18:56 Відповісти
Не нам про це казати після травня 2019 року.
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05.08.2025 18:16 Відповісти
Де не було декомунізації, безбожники вернуться
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05.08.2025 18:31 Відповісти
чомусь їхати до України не бажають
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05.08.2025 18:05 Відповісти
Хто не бажає?
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05.08.2025 18:11 Відповісти
Нажаль парадом править мордор.Грузії як такої вже немає,це сателіт мордору.Кілька сот протестувальників ситуацію не змінять.Для більшість грузинів честь і свобода не є ціностями.
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05.08.2025 18:08 Відповісти
А шо оті українці робили на кордоні Параші та підпарашной грущії?
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05.08.2025 18:15 Відповісти
У нас тут дехто вітав "вєлікого рєформатора Міхо". Ось результат його "реформ". Цей тип висмоктав з бідної Грузії 8 млрд. баксів і втік до кума Ющенка в Україну. Врешті карма наздогнала і його і Грузію...
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05.08.2025 18:16 Відповісти
Ось вам і Грузія..дзеркальне відобрадення рашистської мацковії
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05.08.2025 19:02 Відповісти
 
 