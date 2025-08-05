П’ятеро українців, яких утримують на кордоні РФ та Грузії, оголосили безстрокове голодування, - ЗМІ

П'ятеро українців, які перебувають у підвалі на грузинському прикордонному пункті пропуску "Даріалі" на кордоні з РФ, оголосили безстрокове голодування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Ехо Кавказу" повідомив Сергій Ларко, який вже близько місяця перебуває на кордоні між Росією та Грузією.

За його словами, учасники акції планують передати грузинським прикордонникам офіційну заяву про початок голодування.

Також він передав виданню фото власної заяви про протест.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ використовує депортацію українців через Грузію як інструмент тиску. Ми пропонуємо транспортувати їх безпосередньо до кордону України, - Сибіга

Ларко стверджує, що він вдався до такої форми протесту через незаконні дії грузинських прикордонників та порушення його прав.

Українець розповідає, що 21 червня його депортували з Росії, а після прибуття до Грузії у нього нібито вилучили паспорт і зібрали біометричні дані без законних підстав.

"Мене помістили в нелюдські умови у підвалі КПП "Даріалі" разом із 97 людьми, серед яких є хворі на ВІЛ та туберкульоз. Мені відмовлено у виїзді з Грузії, подачі заяви на притулок, юридичної допомоги та можливості оскаржити затримання", - йдеться у заяві чоловіка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українців, депортованих з Росії, утримують на кордоні з Грузією у неналежних умовах, - МЗС. ФОТО

Учасники голодування вимагають:

допустити до них українського консула;

роз'яснити причини їхнього затримання;

надати можливість залишити територію Грузії або подати клопотання про міжнародний захист;

провести медичне обстеження та припинити незаконне утримання під вартою.

За словами учасників, протест триватиме до виконання всіх висунутих вимог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія депортувала українця за приховування зв’язків із ФСБ РФ