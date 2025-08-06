96 украинцев застряли на границе РФ и Грузии: МИД пытается как можно быстрее разблокировать транзит через Молдову
Министерство иностранных дел Украины заявило, что по состоянию на сейчас в буферной зоне российско-грузинской границы пункта пропуска "Дариали" находятся 96 граждан Украины. Сейчас эти украинцы - в "крайне сложном положении".
Об этом МИД Украины сообщил в комментарии hromadske, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Украина с конца июня и по сей день смогла организовать выезд 44 граждан Украины из этой буферной зоны.
"В то же время Россия продолжила присылать большее количество депортированных, что может свидетельствовать о целенаправленной российской операции. Сейчас в буферной зоне пункта пропуска "Дариали" находятся 96 граждан Украины", - сообщили в министерстве.
В ведомстве отметили, что глава МИД Андрей Сибига уже обращался публично к российской стороне с призывом отправлять депортированных украинских граждан непосредственно на границу с Украиной.
"Наше государство готово забирать своих людей напрямую, а не в обход через Грузию и Молдову. По состоянию на сейчас констатируем, что РФ игнорирует этот призыв, что также свидетельствует о сознательном желании Москвы создать гуманитарный кризис на российско-грузинской границе", - отметили в МИД.
Сейчас граждане Украины, которые оказались в буферной зоне грузинско-российской границы, находятся в "крайне сложном положении".
Грузия готова обеспечить организованную перевозку их в аэропорт Тбилиси, но только после подтверждения Молдовы, что та готова принять их транзитом.
Посольство подтвердило, что получило обращение от пяти граждан Украины, которых удерживают в пункте пропуска "Дариале", о бессрочной голодовке.
Консулы Украины немедленно отправились на границу для встречи с гражданами и обратились к грузинской стороне с требованием безотлагательного и беспрепятственного доступа, отметили в МИД.
"В эти часы украинская сторона активно работает как с грузинскими, так и с молдавскими коллегами на всех уровнях для поиска скорейшего решения для транзита граждан Украины через территорию Молдовы и возвращения уже в ближайшее время следующих групп людей из пункта пропуска "Дариали"", - добавило министерство.
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