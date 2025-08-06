96 українців застрягли на кордоні РФ та Грузії: МЗС намагається якнайшвидше розблокувати транзит через Молдову

Міністерство закордонних справ України заявило, що станом на зараз у буферній зоні російсько-грузинського кордону пункту пропуску "Даріалі" перебувають 96 громадян України. Нині ці українці –– у "вкрай складному становищі".

Про це МЗС України повідомило у коментарі hromadske, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Україна з кінця червня і донині змогла організувати виїзд 44 громадян України з цієї буферної зони.

"Водночас Росія продовжила надсилати більшу кількість депортованих, що може свідчити про цілеспрямовану російську операцію. Наразі у буферній зоні пункту пропуску "Даріалі" перебувають 96 громадян України", - повідомили у міністерстві.

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У відомстві зауважили, що голова МЗС Андрій Сибіга вже звертався публічно до російської сторони з закликом відправляти депортованих українських громадян безпосередньо на кордон з Україною.

"Наша держава готова забирати своїх людей напряму, а не в обхід через Грузію та Молдову. Станом на зараз констатуємо, що РФ ігнорує цей заклик, що також свідчить про свідоме бажання Москви створити гуманітарну кризу на російсько-грузинському кордоні", - наголосили в МЗС.

Нині громадяни України, які опинилися в буферній зоні грузинсько-російського кордону, перебувають у "вкрай складному становищі".

Грузія готова забезпечити організоване перевезення їх до аеропорту Тбілісі, але тільки після підтвердження Молдови, що та готова прийняти їх транзитом.

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Посольство підтвердило, що отримало звернення від п'яти громадян України, яких утримують у пункті пропуску "Даріалі", щодо безстрокового голодування.

Консули України негайно вирушили на кордон для зустрічі з громадянами та звернулися до грузинської сторони з вимогою невідкладного та безперешкодного доступу, зауважили в МЗС.

"У ці години українська сторона активно працює як з грузинськими, так і з молдовськими колегами на всіх рівнях для пошуку якомога швидшого рішення для транзиту громадян України через територію Молдови та повернення вже найближчим часом наступних груп людей з пункту пропуску "Даріалі"", - додало міністерство.

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