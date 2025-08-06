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96 українців застрягли на кордоні РФ та Грузії: МЗС намагається якнайшвидше розблокувати транзит через Молдову

Українці застрягли на кордоні Грузії й РФ: МЗС прокоментувало

Міністерство закордонних справ України заявило, що станом на зараз у буферній зоні російсько-грузинського кордону пункту пропуску "Даріалі" перебувають 96 громадян України. Нині ці українці –– у "вкрай складному становищі".

Про це МЗС України повідомило у коментарі hromadske, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Україна з кінця червня і донині змогла організувати виїзд 44 громадян України з цієї буферної зони.

"Водночас Росія продовжила надсилати більшу кількість депортованих, що може свідчити про цілеспрямовану російську операцію. Наразі у буферній зоні пункту пропуску "Даріалі" перебувають 96 громадян України", - повідомили у міністерстві.

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У відомстві зауважили, що голова МЗС Андрій Сибіга вже звертався публічно до російської сторони з закликом відправляти депортованих українських громадян безпосередньо на кордон з Україною.

"Наша держава готова забирати своїх людей напряму, а не в обхід через Грузію та Молдову. Станом на зараз констатуємо, що РФ ігнорує цей заклик, що також свідчить про свідоме бажання Москви створити гуманітарну кризу на російсько-грузинському кордоні", - наголосили в МЗС.

Нині громадяни України, які опинилися в буферній зоні грузинсько-російського кордону, перебувають у "вкрай складному становищі".

Грузія готова забезпечити організоване перевезення їх до аеропорту Тбілісі, але тільки після підтвердження Молдови, що та готова прийняти їх транзитом.

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Посольство підтвердило, що отримало звернення від п'яти громадян України, яких утримують у пункті пропуску "Даріалі", щодо безстрокового голодування.

Консули України негайно вирушили на кордон для зустрічі з громадянами та звернулися до грузинської сторони з вимогою невідкладного та безперешкодного доступу, зауважили в МЗС.

"У ці години українська сторона активно працює як з грузинськими, так і з молдовськими колегами на всіх рівнях для пошуку якомога швидшого рішення для транзиту громадян України через територію Молдови та повернення вже найближчим часом наступних груп людей з пункту пропуску "Даріалі"", - додало міністерство.

Читайте: Українців, депортованих з Росії, утримують на кордоні з Грузією у неналежних умовах, - МЗС. ФОТО

Автор: 

кордон (4854) Грузія (1859) депортація (735) МЗС (4235) Молдова (2112) українці (2568)


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А що вони там роблять?
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06.08.2025 16:38 Відповісти
перебувають у "вкрай складному становищі". Джерело: https://censor.net/ua/n3567320
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06.08.2025 17:18 Відповісти
наскільки була раніш інформація, що це засуджені
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06.08.2025 16:47 Відповісти
Здається , що МЗС України взагалі нічого не зробило у вирішенні проблеми. Забігали після того , як люди почали голодування. Невже не можна було вирішити питання транзита з Молдовою ? Мабуть ніхто з МЗС України цим не переймався ...
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06.08.2025 17:31 Відповісти
 
 