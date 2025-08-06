96 українців застрягли на кордоні РФ та Грузії: МЗС намагається якнайшвидше розблокувати транзит через Молдову
Міністерство закордонних справ України заявило, що станом на зараз у буферній зоні російсько-грузинського кордону пункту пропуску "Даріалі" перебувають 96 громадян України. Нині ці українці –– у "вкрай складному становищі".
Про це МЗС України повідомило у коментарі hromadske, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Україна з кінця червня і донині змогла організувати виїзд 44 громадян України з цієї буферної зони.
"Водночас Росія продовжила надсилати більшу кількість депортованих, що може свідчити про цілеспрямовану російську операцію. Наразі у буферній зоні пункту пропуску "Даріалі" перебувають 96 громадян України", - повідомили у міністерстві.
У відомстві зауважили, що голова МЗС Андрій Сибіга вже звертався публічно до російської сторони з закликом відправляти депортованих українських громадян безпосередньо на кордон з Україною.
"Наша держава готова забирати своїх людей напряму, а не в обхід через Грузію та Молдову. Станом на зараз констатуємо, що РФ ігнорує цей заклик, що також свідчить про свідоме бажання Москви створити гуманітарну кризу на російсько-грузинському кордоні", - наголосили в МЗС.
Нині громадяни України, які опинилися в буферній зоні грузинсько-російського кордону, перебувають у "вкрай складному становищі".
Грузія готова забезпечити організоване перевезення їх до аеропорту Тбілісі, але тільки після підтвердження Молдови, що та готова прийняти їх транзитом.
Посольство підтвердило, що отримало звернення від п'яти громадян України, яких утримують у пункті пропуску "Даріалі", щодо безстрокового голодування.
Консули України негайно вирушили на кордон для зустрічі з громадянами та звернулися до грузинської сторони з вимогою невідкладного та безперешкодного доступу, зауважили в МЗС.
"У ці години українська сторона активно працює як з грузинськими, так і з молдовськими колегами на всіх рівнях для пошуку якомога швидшого рішення для транзиту громадян України через територію Молдови та повернення вже найближчим часом наступних груп людей з пункту пропуску "Даріалі"", - додало міністерство.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль