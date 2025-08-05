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Новости Незаконное пересечение границы
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Пытались незаконно пересечь украинско-словацкую границу: на Закарпатье остановили четверку нарушителей

Незаконное пересечение границы

В Закарпатской области вблизи границы со Словакией задержали четырех мужчин призывного возраста. Их остановили с помощью служебной собаки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Четверо мужчин в возрасте от 18 до 23 лет пытались пересечь украинско-словацкую границу на участке отдела "Великий Березный".

"В район возможного движения мужчин выслали дополнительные наряды, обстановку отслеживали с помощью беспилотников и средств видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

Правоохранители обнаружили четырех неизвестных в километре от госграницы. Их удалось остановить с помощью служебной собаки. Задержанные признались, что не имели постоянного трудоустройства в Украине и надеялись найти лучшие условия жизни в Германии. Двух из них на днях задержали на участке ответственности этого же подразделения за аналогичное правонарушение.

По части 2 статьи 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях подозреваемым грозит штраф до 13 600 гривен или арест до 15 суток.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трое суток передвигались по онлайн-указаниям: Задержаны девять мужчин на границе с Молдовой, - ГПСУ. ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6721) граница (5319) Закарпатская область (2644)


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Топ комментарии
+3
Слимаковому роду нема переводу.
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05.08.2025 13:43 Ответить
+3
Шкода, не вирвались з ЗЕленого раю......
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05.08.2025 13:56 Ответить
+2
Заручники народного вибору..., а може і свого вибору
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05.08.2025 13:33 Ответить
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Заручники народного вибору..., а може і свого вибору
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05.08.2025 13:33 Ответить
Хоча не свого... у 19 ще не могли вибирати.
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05.08.2025 13:36 Ответить
Слимаковому роду нема переводу.
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05.08.2025 13:43 Ответить
Та ні, гондон старокуев, про слимаків.
Мені треба вступати з тобою у полеміку? Я не буду цього робити.
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05.08.2025 15:38 Ответить
Шкода, не вирвались з ЗЕленого раю......
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05.08.2025 13:56 Ответить
Кордон з россією відкритий. В ТЦК дадуть зброю і вперед, хоч до камчатки.
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05.08.2025 14:06 Ответить
Зброя це зайве.
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05.08.2025 14:26 Ответить
А вони хіба в росію тікали? Чи ти такий тупий що не зміг навіть заголовок здолати? І не бреши, кордон із рашкою закритий.
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05.08.2025 14:38 Ответить
Які непідготовлені! Службового пса можна обдурити при ддопомозі тєчки з ******, яка виведе погранця до з закуски і чогось корисного до закуски.
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05.08.2025 14:51 Ответить
 
 