Пытались незаконно пересечь украинско-словацкую границу: на Закарпатье остановили четверку нарушителей

В Закарпатской области вблизи границы со Словакией задержали четырех мужчин призывного возраста. Их остановили с помощью служебной собаки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Четверо мужчин в возрасте от 18 до 23 лет пытались пересечь украинско-словацкую границу на участке отдела "Великий Березный".

"В район возможного движения мужчин выслали дополнительные наряды, обстановку отслеживали с помощью беспилотников и средств видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

Правоохранители обнаружили четырех неизвестных в километре от госграницы. Их удалось остановить с помощью служебной собаки. Задержанные признались, что не имели постоянного трудоустройства в Украине и надеялись найти лучшие условия жизни в Германии. Двух из них на днях задержали на участке ответственности этого же подразделения за аналогичное правонарушение.

По части 2 статьи 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях подозреваемым грозит штраф до 13 600 гривен или арест до 15 суток.

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