Трое суток передвигались по онлайн-указаниям: задержаны девять мужчин на границе с Молдовой, - ГПСУ. ФОТО

В Раздельнянском районе пограничники Подольского отряда обнаружили девять мужчин, которые пытались незаконно пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы.

Об этом рассказали в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как выяснилось, мужчины которые хотели незаконно попасть в соседнюю Молдову получали онлайн-указания по навигации от админа телеграм-канала. Последний, в случае удачной переправки клиентов, должен был получить на криптокошелек от 130 до 150 тыс. гривен с каждого.

Для воплощения своих противоправных намерений мужчины трое суток добирались до границы пешком, преодолевая значительное расстояние под палящим солнцем.

"Такие "путешествия" являются не только незаконными, но и опасными для жизни и здоровья. Истощение, обезвоживание, тепловые удары - это реальные последствия многодневных маршей в жаркую погоду. Желание обойти закон может стоить гораздо больше, чем штраф", - предостерегают пограничники.

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Сообщается, что за попытку незаконного пересечения границы в отношении жителей Харьковской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Полтавской, Волынской, Донецкой и Винницкой областей составлены админпротоколы по ст. 204-1 КУоАП, дела направлены в суд.