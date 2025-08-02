Три доби пересувалися за онлайн-вказівками: Затримано дев’ятьох чоловіків на кордоні з Молдовою, - ДПСУ. ФОТО
У Роздільнянському районі прикордонники Подільського загону виявили дев’ятьох чоловіків, які намагались незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону.
Про це розповіли в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Як з’ясувалося, чоловіки, які хотіли незаконно потрапити до сусідньої Молдови, отримували онлайн-вказівки щодо навігації від адміна телеграм-каналу. Останній, у разі вдалого переправлення клієнтів, мав отримати на криптогаманець від 130 до 150 тис. гривень з кожного.
Для втілення своїх протиправних намірів чоловіки три доби добиралися до кордону пішки, долаючи значну відстань під палючим сонцем.
"Такі "подорожі" є не лише незаконними, а й небезпечними для життя і здоров’я. Виснаження, зневоднення, теплові удари – це реальні наслідки кількаденних маршів у спекотну погоду. Бажання оминути закон може коштувати набагато більше, ніж штраф", - застерігають прикордонники.
Повідомляється, що за спробу незаконного перетинання кордону стосовно жителів Харківської, Київської, Житомирської, Дніпропетровської, Полтавської, Волинської, Донецької та Вінницької областей складено адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП, справи скеровано до суду.
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Каждый раз, читая об этих "лесниках", не могу понять, как у них получается теряться в трёх елях? Даже если предположить, что в том районе эффективно глушат GPS.