Три доби пересувалися за онлайн-вказівками: Затримано дев’ятьох чоловіків на кордоні з Молдовою, - ДПСУ. ФОТО

У Роздільнянському районі прикордонники Подільського загону виявили дев’ятьох чоловіків, які намагались незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону.

Про це розповіли в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як з’ясувалося, чоловіки, які хотіли незаконно потрапити до сусідньої Молдови, отримували онлайн-вказівки щодо навігації від адміна телеграм-каналу. Останній, у разі вдалого переправлення клієнтів, мав отримати на криптогаманець від 130 до 150 тис. гривень з кожного.

Для втілення своїх протиправних намірів чоловіки три доби добиралися до кордону пішки, долаючи значну відстань під палючим сонцем.

"Такі "подорожі" є не лише незаконними, а й небезпечними для життя і здоров’я. Виснаження, зневоднення, теплові удари – це реальні наслідки кількаденних маршів у спекотну погоду. Бажання оминути закон може коштувати набагато більше, ніж штраф", - застерігають прикордонники.

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Повідомляється, що за спробу незаконного перетинання кордону стосовно жителів Харківської, Київської, Житомирської, Дніпропетровської, Полтавської, Волинської, Донецької та Вінницької областей складено адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП, справи скеровано до суду.