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Новини Фото Затримання ухилянтів на кордоні
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Фейкове авто медевакуації, на якому хотіли вивезти за кордон чоловіка, затримали на Закарпатті. ФОТО

На Закарпатті прикордонники зупинили мікроавтобус, який переобладнали під медичне авто бойового підрозділу. Всередині були двоє цивільних, які не мали відношення до медичної служби.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Водій – мешканець Київщини, обладнав звичайне цивільне авто під спеціалізований медичний автомобіль та під виглядом "медбрата" мав намір доставити до прикордоння пасажира за 2,5 тис. доларів. Подальший виїзд до Румунії коштував би ще 8 тис. євро", - йдеться в повідомленні.

Наразі водія затримали та повідомили йому про підозру, іншого чоловіка притягнули до адмінвідповідальності.

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Ухилянта хотіли перевезти за кордон на авто медевакуації
Ухилянта хотіли перевезти за кордон на авто медевакуації

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6277) кордон (4848) ухилянти (1083) Закарпатська область (2116)


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Когось зупиняють, а когось і ні
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01.08.2025 12:32 Відповісти
Так Зеля тоді Єрмака за кермо всадив. Авто пролетіло кордон під шикування особового складу.
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01.08.2025 13:19 Відповісти
який же все таки ми вигадливий нарід
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01.08.2025 13:12 Відповісти
 
 