Фейкове авто медевакуації, на якому хотіли вивезти за кордон чоловіка, затримали на Закарпатті. ФОТО

На Закарпатті прикордонники зупинили мікроавтобус, який переобладнали під медичне авто бойового підрозділу. Всередині були двоє цивільних, які не мали відношення до медичної служби.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Водій – мешканець Київщини, обладнав звичайне цивільне авто під спеціалізований медичний автомобіль та під виглядом "медбрата" мав намір доставити до прикордоння пасажира за 2,5 тис. доларів. Подальший виїзд до Румунії коштував би ще 8 тис. євро", - йдеться в повідомленні.

Наразі водія затримали та повідомили йому про підозру, іншого чоловіка притягнули до адмінвідповідальності.

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