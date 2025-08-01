Фейковое авто скорой помощи, на котором хотели вывезти за границу мужчину, задержали в Закарпатье. ФОТО

На Закарпатье пограничники остановили микроавтобус, который переоборудовали под медицинское авто боевого подразделения. Внутри было двое гражданских, не имевших отношения к медицинской службе.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Водитель - житель Киевской области, оборудовал обычное гражданское авто под специализированный медицинский автомобиль и под видом "медбрата" намеревался доставить в приграничье пассажира за 2,5 тыс. долларов. Дальнейший выезд в Румынию стоил бы еще 8 тыс. евро", - говорится в сообщении.

В данное время водителя задержали и сообщили ему о подозрении, другого мужчину привлекли к админответственности.

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