Намагались незаконно перетнути українсько-словацький кордон: на Закарпатті зупинили четвірку порушників
У Закарпатській області поблизу кордону зі Словаччиною затримали чотирьох чоловіків призовного віку. Їх зупинили за допомогою службового собаки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Четверо чоловіків віком від 18 до 23 років намагались перетнути українсько-словацький кордон на ділянці відділу "Великий Березний".
"У район можливого руху чоловіків вислали додаткові наряди, обстановку відстежували за допомогою безпілотників та засобів відеоспостереження", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці виявили чотирьох невідомих за кілометр від держрубежу. Їх вдалося зупинити за допомогою службового собаки. Затримані зізнались, що не мали постійного працевлаштування в Україні та сподівалися знайти кращі умови життя у Німеччині. Двох з них днями затримали на ділянці відповідальності цього ж підрозділу за аналогічне правопорушення.
За частиною 2 статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення підозрюваним загрожує штраф до 13 600 гривень або арешт до 15 діб.
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