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Новини Незаконний перетин кордону
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Намагались незаконно перетнути українсько-словацький кордон: на Закарпатті зупинили четвірку порушників

Незаконний перетин кордону

У Закарпатській області поблизу кордону зі Словаччиною затримали чотирьох чоловіків призовного віку. Їх зупинили за допомогою службового собаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Четверо чоловіків віком від 18 до 23 років намагались перетнути українсько-словацький кордон на ділянці відділу "Великий Березний".

"У район можливого руху чоловіків вислали додаткові наряди, обстановку відстежували за допомогою безпілотників та засобів відеоспостереження", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці виявили чотирьох невідомих за кілометр від держрубежу. Їх вдалося зупинити за допомогою службового собаки. Затримані зізнались,  що не мали постійного працевлаштування в Україні та сподівалися знайти кращі умови життя у Німеччині. Двох з них днями затримали на ділянці відповідальності цього ж підрозділу за аналогічне правопорушення.

За частиною 2 статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення підозрюваним загрожує штраф до 13 600 гривень або арешт до 15 діб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Три доби пересувалися за онлайн-вказівками: Затримано дев’ятьох чоловіків на кордоні з Молдовою, - ДПСУ. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6286) кордон (4852) Закарпатська область (2120)


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Топ коментарі
+3
Слимаковому роду нема переводу.
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05.08.2025 13:43 Відповісти
+3
Шкода, не вирвались з ЗЕленого раю......
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05.08.2025 13:56 Відповісти
+2
Заручники народного вибору..., а може і свого вибору
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05.08.2025 13:33 Відповісти
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Заручники народного вибору..., а може і свого вибору
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05.08.2025 13:33 Відповісти
Хоча не свого... у 19 ще не могли вибирати.
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05.08.2025 13:36 Відповісти
Заручники тут всі
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05.08.2025 15:16 Відповісти
Слимаковому роду нема переводу.
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05.08.2025 13:43 Відповісти
Це ти про себе??ти 55 річний військовий пенсіонер з хвореньким колінцем?
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05.08.2025 15:18 Відповісти
Шкода, не вирвались з ЗЕленого раю......
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05.08.2025 13:56 Відповісти
Кордон з россією відкритий. В ТЦК дадуть зброю і вперед, хоч до камчатки.
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05.08.2025 14:06 Відповісти
Зброя це зайве.
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05.08.2025 14:26 Відповісти
А вони хіба в росію тікали? Чи ти такий тупий що не зміг навіть заголовок здолати? І не бреши, кордон із рашкою закритий.
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05.08.2025 14:38 Відповісти
Які непідготовлені! Службового пса можна обдурити при ддопомозі тєчки з ******, яка виведе погранця до з закуски і чогось корисного до закуски.
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05.08.2025 14:51 Відповісти
 
 