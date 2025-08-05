Намагались незаконно перетнути українсько-словацький кордон: на Закарпатті зупинили четвірку порушників

У Закарпатській області поблизу кордону зі Словаччиною затримали чотирьох чоловіків призовного віку. Їх зупинили за допомогою службового собаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Четверо чоловіків віком від 18 до 23 років намагались перетнути українсько-словацький кордон на ділянці відділу "Великий Березний".

"У район можливого руху чоловіків вислали додаткові наряди, обстановку відстежували за допомогою безпілотників та засобів відеоспостереження", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці виявили чотирьох невідомих за кілометр від держрубежу. Їх вдалося зупинити за допомогою службового собаки. Затримані зізнались, що не мали постійного працевлаштування в Україні та сподівалися знайти кращі умови життя у Німеччині. Двох з них днями затримали на ділянці відповідальності цього ж підрозділу за аналогічне правопорушення.

За частиною 2 статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення підозрюваним загрожує штраф до 13 600 гривень або арешт до 15 діб.

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