Українці на кордоні РФ та Грузії припинили голодування. Трьом громадянам надали медичну допомогу, - МЗС

Гуманітарна ситуація в грузинському пункті пропуску "Даріалі" на кордоні з РФ, де застрягли депортовані українці, перебуває на постійному контролі МЗС України.

Про це йдеться у заяві відомства, інформує Цензор.НЕТ.

У ніч з 6 на 7 серпня представник Посольства України в Грузії прибув на російсько-грузинський кордон, де зустрівся з нашими співвітчизниками, які перебувають у пункті пропуску внаслідок дій Російської Федерації.

Дипломат поінформував про заходи, які здійснює МЗС України та Посольство України в Грузії задля захисту їхніх прав та законних інтересів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 96 українців застрягли на кордоні РФ та Грузії: МЗС намагається якнайшвидше розблокувати транзит через Молдову

У МЗС розповіли, що 7 серпня трьом українцям було надано медичну допомогу та оформлено відповідні медичні протоколи. З грузинською стороною досягнуто домовленості щодо подальшого забезпечення екстреної медичної допомоги громадянам України у разі необхідності.

8 серпня представник депортованих українців, з яким дипломати підтримують постійну комунікацію, поінформував посольство, що ті припинили голодування. Про початок голодування стало відомо 5 серпня.

Нині МЗС України із залученням посольств в Грузії та Молдові, а також у співпраці з міжнародними гуманітарними організаціями, продовжує працювати над поверненням громадян України на Батьківщину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Намагались незаконно перетнути українсько-словацький кордон: на Закарпатті зупинили четвірку порушників

"Триває активна взаємодія української сторони з офіційними представниками влади Грузії та Молдови задля якнайшвидшого розблокування транзитного шляху, вирішення всіх логістичних та організаційних перешкод. Нагадуємо, що за попередній місяць вдалося організувати виїзд з пункту пропуску "Даріалі" 44 громадян України. Працюємо над тим, щоб якнайшвидше уможливити транзит решти наших людей", - йдеться у заяві.

Водночас, МЗС поновлює заклик до російської сторони, озвучений міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, відправляти депортованих українських громадян безпосередньо на кордон України з РФ чи Білоруссю. Україна готова їх зустрічати, наголосили у міністерстві.

Також читайте: 50 українських дітей окупанти вивезли у Калмикію з ТОТ Луганщини, - ЦПД

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з другої половини червня Росія суттєво активізувала депортацію українських громадян через кордон із Грузією, що спричинило гуманітарну кризу в буферній зоні пункту пропуску "Даріалі", деякі українці оголосили про початок голодування.

У Міністерстві закордонних справ України наприкінці червня повідомляли, що знають про проблему таких громадян України й працюють над їхнім поверненням.