"Грузинська мрія" знову використала зображення зруйнованих українських міст у передвиборчій рекламі

Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" використовує зображення зруйнованих Росією українських міст для реклами політсили.

Про це пише Радіо Свобода

У відео демонструють чорно-білі кадри зруйнованих українських міст внаслідок боїв із російськими окупантами та поховання українських військових у протиставленні до кольорових кадрів грузинських міст.

У лівій частині підпис "Ні війні!, у праві - "Обирай мир".

На початку жовтня 2025 року у Грузії мають відбутися місцеві вибори.

У вересні 2024 року повідомлялось, що керівна партія Грузії "Грузинська мрія" використала зображення знищених російськими військами українських міст для своєї передвиборчої кампанії.

Низку плакатів та відеоролик, де кадрам бомбардувань протиставляються фонтани та нові автобуси у грузинських містах, представили сьогодні. Так, виборцям пропонують "обрати мир" і сказати "ні війні".

МЗС України назвало неприпустимим використання партією влади Грузії в політичній рекламі зображень наслідків війни Росії проти України.

