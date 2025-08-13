УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12235 відвідувачів онлайн
Новини Відносини України та Грузії
1 620 9

"Грузинська мрія" знову використала зображення зруйнованих українських міст у передвиборчій рекламі

Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" використовує зображення зруйнованих Росією українських міст для реклами політсили.

Про це пише Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

У відео демонструють чорно-білі кадри зруйнованих українських міст внаслідок боїв із російськими окупантами та поховання українських військових у протиставленні до кольорових кадрів грузинських міст.

У лівій частині підпис "Ні війні!, у праві - "Обирай мир".

Грузинська мрія використовує зображення війни в Україні для своєї реклами

На початку жовтня 2025 року у Грузії мають відбутися місцеві вибори.

Читайте також: ЄС може призупинити безвіз із Грузією, - Каллас

У вересні 2024 року повідомлялось, що керівна партія Грузії "Грузинська мрія" використала зображення знищених російськими військами українських міст для своєї передвиборчої кампанії.

Низку плакатів та відеоролик, де кадрам бомбардувань протиставляються фонтани та нові автобуси у грузинських містах, представили сьогодні. Так, виборцям пропонують "обрати мир" і сказати "ні війні".

МЗС України назвало неприпустимим використання партією влади Грузії в політичній рекламі зображень наслідків війни Росії проти України.

Читайте: Українці на кордоні РФ та Грузії припинили голодування. Трьом громадянам надали медичну допомогу, - МЗС

Автор: 

Грузія (1861) війна в Україні (5700)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
підари
показати весь коментар
13.08.2025 10:40 Відповісти
***********!
показати весь коментар
13.08.2025 10:41 Відповісти
То хай вже перейменують партію "Грузинська мрія" на "партію робкіх грузін".
показати весь коментар
13.08.2025 10:44 Відповісти
Голосуй не голосуй - все одно получиш грср
показати весь коментар
13.08.2025 10:45 Відповісти
А чего Грозного кадры не показали,жим жим
показати весь коментар
13.08.2025 10:52 Відповісти
С Грузией все понятно. Правильно ЕС делает, что отказал им. Ещё одних фицорбанов Европе не надо.
показати весь коментар
13.08.2025 10:56 Відповісти
Вони або просто ідіоти або спеціально хочуть накликати біду на Грузію .
показати весь коментар
13.08.2025 11:05 Відповісти
Нам треба показати що робили бандити ху...лостану і як живуть зараз на окупованих їх території
показати весь коментар
13.08.2025 11:14 Відповісти
 
 