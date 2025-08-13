УКР
МЗС України про передвиборчу рекламу "Грузинської мрії": Влада Грузії плазує перед Москвою

МЗС апро передвиборчу рекламу Грузинської мрії

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на використання керівною партією Грузії "Грузинська мрія" зображення зруйнованих Росією українських міст для реклами політсили.

Про це йдеться у коментарі МЗС, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, МЗС України звернуло увагу на чергові недружні дії з боку партії влади "Грузинська мрія", яка заради власного політичного піару продовжує використовувати відео з жахливими наслідками російської повномасштабної агресії проти України.

У МЗС наголосили, що такі цинічні кроки демонструють зневагу до українського народу та жертв російської агресії, викликають справедливе обурення українського суспільства.

Також читайте: 96 українців застрягли на кордоні РФ та Грузії: МЗС намагається якнайшвидше розблокувати транзит через Молдову

"Прикро спостерігати, як грузинська влада плазує перед Москвою та нехтує принципами гідності та незалежності, які історично притаманні грузинській нації й становлять невід’ємну частину її ідентичності.

Радимо політтехнологам грузинської партії влади бути чесними з власним народом та розмістити на її сторінках більш правдиву картинку: російський триколор справа і закриті двері ЄС і НАТО зліва. Це відповідатиме дійсності, бо чинна влада Грузії позбавила країну не війни, а європейського майбутнього", - йдеться в коментарі.

Також у міністерстві наголосили, що Україна залишається послідовною та непохитною у підтримці дружнього народу Грузії в його прагненні будувати незалежну, демократичну та європейську державу.

Також читайте: РФ використовує депортацію українців через Грузію як інструмент тиску. Ми пропонуємо транспортувати їх безпосередньо до кордону України, - Сибіга

Раніше повідомлялося, що керівна партія Грузії "Грузинська мрія" знову використала зображення зруйнованих Росією українських міст у передвиборчій рекламі. У відео демонструють чорно-білі кадри зруйнованих українських міст внаслідок боїв із російськими окупантами та поховання українських військових у протиставленні до кольорових кадрів грузинських міст.

