МЗС України про передвиборчу рекламу "Грузинської мрії": Влада Грузії плазує перед Москвою

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на використання керівною партією Грузії "Грузинська мрія" зображення зруйнованих Росією українських міст для реклами політсили.

Про це йдеться у коментарі МЗС, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, МЗС України звернуло увагу на чергові недружні дії з боку партії влади "Грузинська мрія", яка заради власного політичного піару продовжує використовувати відео з жахливими наслідками російської повномасштабної агресії проти України.

У МЗС наголосили, що такі цинічні кроки демонструють зневагу до українського народу та жертв російської агресії, викликають справедливе обурення українського суспільства.

"Прикро спостерігати, як грузинська влада плазує перед Москвою та нехтує принципами гідності та незалежності, які історично притаманні грузинській нації й становлять невід’ємну частину її ідентичності.

Радимо політтехнологам грузинської партії влади бути чесними з власним народом та розмістити на її сторінках більш правдиву картинку: російський триколор справа і закриті двері ЄС і НАТО зліва. Це відповідатиме дійсності, бо чинна влада Грузії позбавила країну не війни, а європейського майбутнього", - йдеться в коментарі.

Також у міністерстві наголосили, що Україна залишається послідовною та непохитною у підтримці дружнього народу Грузії в його прагненні будувати незалежну, демократичну та європейську державу.

Раніше повідомлялося, що керівна партія Грузії "Грузинська мрія" знову використала зображення зруйнованих Росією українських міст у передвиборчій рекламі. У відео демонструють чорно-білі кадри зруйнованих українських міст внаслідок боїв із російськими окупантами та поховання українських військових у протиставленні до кольорових кадрів грузинських міст.