Спикер парламента Грузии назвал Зеленского неблагодарным человеком

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили резко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского, назвав его неблагодарным человеком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации издания "Грузия Online", которое привело заявление грузинского политика.

Соответствующий комментарий Папуашвили сделал в контексте голосования за резолюцию Генеральной ассамблеи ООН по Украине. Документ поддержали 107 государств, среди которых и Грузия.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Заявление Папуашвили по поводу Зеленского

Председатель парламента Грузии заявил, что украинский президент якобы не демонстрирует должной благодарности партнерам.

"В общем, он (Зеленский. – Ред.) неблагодарный человек, я не первый, кто это говорит. Американский президент (Дональд Трамп. – Ред.) сказал ему проявить хоть немного благодарности. Зеленский не проявляет благодарности ни к Америке, ни к Грузии", – сказал Папуашвили.

По его словам, такие оценки уже звучали ранее со стороны других политиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры о вступлении в ЕС с Грузией гораздо выгоднее, чем с Украиной, - Сийярто

Позиция Грузии относительно Украины

В то же время Папуашвили подчеркнул, что грузинские власти поддерживают украинский народ. Он подчеркнул, что окончательную оценку деятельности президента Украины должно дать именно общество.

По словам спикера, "окончательный вердикт в отношении самого Зеленского вынесет украинский народ".

Грузия поддержала резолюцию ООН по Украине, что, по словам грузинской стороны, свидетельствует о солидарности с украинским народом, несмотря на критические оценки в адрес руководства государства.

Напомним, 24 февраля Генассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку мира в Украине, "за" которую проголосовали 107 государств-членов. Однако США — воздержались. Причиной стали формулировки в документе, которые могут навредить переговорам, отметила заместитель посла Тэмми Брюс. За это американцев раскритиковал бывший спецпредставитель Кит Келлог.

Читайте также: Вместе с Умеровым на переговоры в Женеву отправилась экономическая группа, - Зеленский