Спикер парламента Грузии назвал Зеленского неблагодарным человеком
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили резко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского, назвав его неблагодарным человеком.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации издания "Грузия Online", которое привело заявление грузинского политика.
Соответствующий комментарий Папуашвили сделал в контексте голосования за резолюцию Генеральной ассамблеи ООН по Украине. Документ поддержали 107 государств, среди которых и Грузия.
Заявление Папуашвили по поводу Зеленского
Председатель парламента Грузии заявил, что украинский президент якобы не демонстрирует должной благодарности партнерам.
"В общем, он (Зеленский. – Ред.) неблагодарный человек, я не первый, кто это говорит. Американский президент (Дональд Трамп. – Ред.) сказал ему проявить хоть немного благодарности. Зеленский не проявляет благодарности ни к Америке, ни к Грузии", – сказал Папуашвили.
По его словам, такие оценки уже звучали ранее со стороны других политиков.
Позиция Грузии относительно Украины
В то же время Папуашвили подчеркнул, что грузинские власти поддерживают украинский народ. Он подчеркнул, что окончательную оценку деятельности президента Украины должно дать именно общество.
По словам спикера, "окончательный вердикт в отношении самого Зеленского вынесет украинский народ".
Грузия поддержала резолюцию ООН по Украине, что, по словам грузинской стороны, свидетельствует о солидарности с украинским народом, несмотря на критические оценки в адрес руководства государства.
- Напомним, 24 февраля Генассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку мира в Украине, "за" которую проголосовали 107 государств-членов. Однако США — воздержались. Причиной стали формулировки в документе, которые могут навредить переговорам, отметила заместитель посла Тэмми Брюс. За это американцев раскритиковал бывший спецпредставитель Кит Келлог.
за цими тьорками мало хто помітив що Ізраїль голосував проти України !
нагадайте, будь ласка, ми вже визнали незалежність Палестини ?
якщо ні, то вже на часі....
.
Суть цієї метафори за Лао-цзи:
Твердість - це слабкість: Зуби тверді, міцні та агресивні, тому вони руйнуються і випадають першими [1, 2].М'якість - це сила: Язик м'який і гнучкий, він не чинить опору, тому залишається з людиною до кінця життя
Ось так і грузини м"яко переживуть твердих кацапів
Лондон висунув проти цих медіаресурсів звинувачення в поширенні навмисно неправдивої інформації про війну в Україні. За заявою британської сторони, канали транслювали неправдиві наративи, метою яких була дестабілізація ситуації в Україні та створення загроз її територіальній цілісності. Зокрема, мовнику «Імеді» інкримінується публікація недостовірних фактів, що представляють українське керівництво як нелегітимне або таке, що є маріонеткою західних країн.
Реакція з боку грузинських мовників не забарилася: представники телеканалів засудили це рішення, назвавши його «нікчемним». Керівництво «Імеді» заявило, що, незважаючи на обмеження, компанія продовжить свою роботу «в інтересах грузинського народу». У свою чергу, засновник каналу Postv Шалва Рамішвілі виступив із засудженням дій Лондона, висловивши припущення, що справжньою причиною санкцій стала «відмова каналу транслювати заяви про безумовну перемогу України над Росією».
Вжиті заходи мають жорсткий фінансовий характер і включають повне заморожування активів і майна, що належать зазначеним компаніям на території Британії. Крім того, власникам цих телеканалів відтепер заборонено обіймати керівні посади або керувати будь-якими іншими компаніями в британській юрисдикції.
Експерти відзначають, що даний інцидент відображає глибоку трансформацію Грузії: країна, яка довгий час вважалася найбільш демократичною і орієнтованою на Захід державою на пострадянському просторі, після початку повномасштабної війни демонструє все більш авторитарні методи управління і активно поглиблює економічне співробітництво з Росією.
Ось так відбувається кругообіг поц-нутого лайна в природі.