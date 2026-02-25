РУС
Новости Отношения Украины и Грузии
6 448 37

Спикер парламента Грузии назвал Зеленского неблагодарным человеком

Грузинский спикер парламента Шалва Папуашвили назвал Зеленского неблагодарным человеком

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили резко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского, назвав его неблагодарным человеком.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации издания "Грузия Online", которое привело заявление грузинского политика.

Соответствующий комментарий Папуашвили сделал в контексте голосования за резолюцию Генеральной ассамблеи ООН по Украине. Документ поддержали 107 государств, среди которых и Грузия.

Заявление Папуашвили по поводу Зеленского

Председатель парламента Грузии заявил, что украинский президент якобы не демонстрирует должной благодарности партнерам.

"В общем, он (Зеленский. – Ред.) неблагодарный человек, я не первый, кто это говорит. Американский президент (Дональд Трамп. – Ред.) сказал ему проявить хоть немного благодарности. Зеленский не проявляет благодарности ни к Америке, ни к Грузии", – сказал Папуашвили.

По его словам, такие оценки уже звучали ранее со стороны других политиков.

Позиция Грузии относительно Украины

В то же время Папуашвили подчеркнул, что грузинские власти поддерживают украинский народ. Он подчеркнул, что окончательную оценку деятельности президента Украины должно дать именно общество.

По словам спикера, "окончательный вердикт в отношении самого Зеленского вынесет украинский народ".

Грузия поддержала резолюцию ООН по Украине, что, по словам грузинской стороны, свидетельствует о солидарности с украинским народом, несмотря на критические оценки в адрес руководства государства.

  • Напомним, 24 февраля Генассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку мира в Украине, "за" которую проголосовали 107 государств-членов. Однако США — воздержались. Причиной стали формулировки в документе, которые могут навредить переговорам, отметила заместитель посла Тэмми Брюс. За это американцев раскритиковал бывший спецпредставитель Кит Келлог.

+15
Зато берлускони всегда был благодарен разнообразной сволочи. Преступникам..ворам..коррупционерам ..педофилам...мафии...геноциднику *****,с которым распивал украденое вино в украденом Крыму. Куда там неблагодарному Зеленскому
25.02.2026 18:39 Ответить
25.02.2026 18:39 Ответить
+15
Хай назве конкретні дії уряду Грузії, на підтримку України... А не "підпис" під резолюцією ООН.
25.02.2026 18:44 Ответить
25.02.2026 18:44 Ответить
+14
Спікер папуас - нігуя собі!
25.02.2026 18:29 Ответить
25.02.2026 18:29 Ответить
та ти таке саме як і цей малорос обнюханий
25.02.2026 18:28 Ответить
25.02.2026 18:28 Ответить
то все х...ня !

за цими тьорками мало хто помітив що Ізраїль голосував проти України !

нагадайте, будь ласка, ми вже визнали незалежність Палестини ?
якщо ні, то вже на часі....
.
26.02.2026 02:04 Ответить
26.02.2026 02:04 Ответить
Спікер папуас - нігуя собі!
25.02.2026 18:29 Ответить
25.02.2026 18:29 Ответить
"...Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі різко..." - як на мене, то там в ПІБ пропущена буква "а" після "л" - на вибір Вам після якої "л"
25.02.2026 18:30 Ответить
25.02.2026 18:30 Ответить
та ладно. путінська шал.ва ще буде щось патякати. без зайвих клоунів зі своїми розберемось
25.02.2026 18:31 Ответить
25.02.2026 18:31 Ответить
То, шо он неблагодарная свыння - это факт.
25.02.2026 18:33 Ответить
25.02.2026 18:33 Ответить
Зато берлускони всегда был благодарен разнообразной сволочи. Преступникам..ворам..коррупционерам ..педофилам...мафии...геноциднику *****,с которым распивал украденое вино в украденом Крыму. Куда там неблагодарному Зеленскому
25.02.2026 18:39 Ответить
25.02.2026 18:39 Ответить
Личный неприязнь испитываеш, спецом зарегился?
25.02.2026 19:12 Ответить
25.02.2026 19:12 Ответить
Шта?
25.02.2026 19:29 Ответить
25.02.2026 19:29 Ответить
Открою тебе страшную тайну - это не мой друган.
25.02.2026 21:22 Ответить
25.02.2026 21:22 Ответить
Да мне плевать.
25.02.2026 21:29 Ответить
25.02.2026 21:29 Ответить
ви про що, ріпоїде?
25.02.2026 19:57 Ответить
25.02.2026 19:57 Ответить
Про ******, зедрань.
25.02.2026 21:19 Ответить
25.02.2026 21:19 Ответить
Грузія завжди була і буде другом України ..але у них немає сильних союзників тому самим грузинам щоб вижитив цьому світі і не бути використаними кимось в своїх цілях приходиться крутитись як вуж на сковороді
25.02.2026 18:35 Ответить
25.02.2026 18:35 Ответить
Це ви так поведінку колаборанта та манкурта Іванішвілі намагаєтеся обгрунтувати? Пізно крутитися. Вони вже на кацапському єлдаку капітально. А народ Грузії...Ну що ж...На народ такі не зважають.
25.02.2026 18:56 Ответить
25.02.2026 18:56 Ответить
Коли вчитель помирав, він покликав Лао-цзи і запитав: «Чи бачиш ти мій язик?». Той відповів: «Так». «А чи бачиш ти мої зуби?» - запитав старець. «Ні, вони давно випали», - відповів учень.
Суть цієї метафори за Лао-цзи:

Твердість - це слабкість: Зуби тверді, міцні та агресивні, тому вони руйнуються і випадають першими [1, 2].М'якість - це сила: Язик м'який і гнучкий, він не чинить опору, тому залишається з людиною до кінця життя
Ось так і грузини м"яко переживуть твердих кацапів
25.02.2026 19:08 Ответить
25.02.2026 19:08 Ответить
І чому ця метафора Ляо-цзи не взялася до уваги українцями в 2014 році? Як взяли до уваги у 1918му. Чи після Переяславської Ради. Продовжували би і надалі м'яко переживать кацапів століттями. **** нам.🤔
25.02.2026 19:37 Ответить
25.02.2026 19:37 Ответить
В городі бузина...
25.02.2026 19:58 Ответить
25.02.2026 19:58 Ответить
Шо це за х#р ?
25.02.2026 18:36 Ответить
25.02.2026 18:36 Ответить
Прізвище багато про що свідчить.
25.02.2026 18:38 Ответить
25.02.2026 18:38 Ответить
Каzапський прихвостень ШалАва ПапуаСшвілі йде НАХ.. за рюзьке кораблем.
25.02.2026 18:39 Ответить
25.02.2026 18:39 Ответить
А що ще чекати від московської маріонетки, крім відвертих образ? Назвати це ніщо людиною - просто плюнути в обличчя українців.
25.02.2026 18:40 Ответить
25.02.2026 18:40 Ответить
Мабуть орбанутому по завідував грошей ху...ла забажав. Хоча те що Зеленський невдячна людина я згоден
25.02.2026 18:41 Ответить
25.02.2026 18:41 Ответить
Хай назве конкретні дії уряду Грузії, на підтримку України... А не "підпис" під резолюцією ООН.
25.02.2026 18:44 Ответить
25.02.2026 18:44 Ответить
Просто чергова ганьба грузинського народу відпрацьовує рублікі.
25.02.2026 18:48 Ответить
25.02.2026 18:48 Ответить
Во,а грузини нам теж щось винні?
25.02.2026 19:24 Ответить
25.02.2026 19:24 Ответить
А ти "в курсі", ХТО "завалив" кацапські літаки, які рвалися на Тбілісі?... Навіть одного "стратега", збили... Здається, нам навіть ЗРК не повернули...
25.02.2026 19:28 Ответить
25.02.2026 19:28 Ответить
За 4 ЗРК С-200 и ходит слух, шо с расчетами.
25.02.2026 21:31 Ответить
25.02.2026 21:31 Ответить
Грузини - єдиний на Кавказі народ який спромігся створити власну маленьку імперію з власною аристократією.Там близько тридцяти етносів - менгрели,свани,аджари,абхази,осети і т.д.,власна історія,культура,традиціі і - головне - власний розум.Недавно я лежав у львівській лікарні Св.Пантелеймона,там багато поранених воїнів різних національностей,але лише у грузин своя компанія,сиділи на лавочках внизу якось окремо.В принципі я кавказців недолюблюю,багато серед них зустрічав наглих,хамуватих,агресивно-боягузливих...А от серед грузинів таких не бачив...Поважаю їх...
25.02.2026 18:50 Ответить
25.02.2026 18:50 Ответить
Не маю нічого проти сакартвелло, але чомусь нагадало: "галантерейщик і Кардинал! Кардинал і галантерейщик!" (с) х/ф
25.02.2026 19:02 Ответить
25.02.2026 19:02 Ответить
Бежали робкие грузины (с)
25.02.2026 19:23 Ответить
25.02.2026 19:23 Ответить
Тим часом Великобританія в рамках подальших санкцій на касапів викоремилв і владу Грузії: https://newsua.one/news-world/121693.html ввела офіційні санкції проти двох проурядових телеканалів Грузії - «Імеді» та Postv.
Лондон висунув проти цих медіаресурсів звинувачення в поширенні навмисно неправдивої інформації про війну в Україні. За заявою британської сторони, канали транслювали неправдиві наративи, метою яких була дестабілізація ситуації в Україні та створення загроз її територіальній цілісності. Зокрема, мовнику «Імеді» інкримінується публікація недостовірних фактів, що представляють українське керівництво як нелегітимне або таке, що є маріонеткою західних країн.
Реакція з боку грузинських мовників не забарилася: представники телеканалів засудили це рішення, назвавши його «нікчемним». Керівництво «Імеді» заявило, що, незважаючи на обмеження, компанія продовжить свою роботу «в інтересах грузинського народу». У свою чергу, засновник каналу Postv Шалва Рамішвілі виступив із засудженням дій Лондона, висловивши припущення, що справжньою причиною санкцій стала «відмова каналу транслювати заяви про безумовну перемогу України над Росією».
Вжиті заходи мають жорсткий фінансовий характер і включають повне заморожування активів і майна, що належать зазначеним компаніям на території Британії. Крім того, власникам цих телеканалів відтепер заборонено обіймати керівні посади або керувати будь-якими іншими компаніями в британській юрисдикції.
Експерти відзначають, що даний інцидент відображає глибоку трансформацію Грузії: країна, яка довгий час вважалася найбільш демократичною і орієнтованою на Захід державою на пострадянському просторі, після початку повномасштабної війни демонструє все більш авторитарні методи управління і активно поглиблює економічне співробітництво з Росією.
25.02.2026 19:29 Ответить
25.02.2026 19:29 Ответить
Один про-москальський поц назвав іншого про-москальського поца - невдячним поцом.
Ось так відбувається кругообіг поц-нутого лайна в природі.
25.02.2026 19:36 Ответить
25.02.2026 19:36 Ответить
І цьому вже потрібно дякувати? В чергу ставай.
25.02.2026 19:45 Ответить
25.02.2026 19:45 Ответить
Коли старий та дурний пес гавкне щось не по ділу, завжди знайдуться брудні шавки, котрі піднімуть гавкіт.
25.02.2026 20:32 Ответить
25.02.2026 20:32 Ответить
А за що Зеленський має дякувати Грузії? За те, що голосували за резолюцію ООН? Може ще навколішки стати?
25.02.2026 20:57 Ответить
25.02.2026 20:57 Ответить
Ну, це ішак! А воно кому вдячне? Всі йому винні, а воно "нікаму нічєво нє должно".
25.02.2026 21:44 Ответить
25.02.2026 21:44 Ответить
 
 