Зеленський розповів, про що говорив з Трампом: Наступна тристороння зустріч буде на початку березня
Президент Володимир Зеленський розповів деталі своєї розмови з американським лідером Дональдом Трампом. Розмова відбулася за участі Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.
Про це він повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Розмова за участі Віткоффа і Кушнера
"Щойно говорив із Президентом США Дональдом Трампом. Були на дзвінку також представники президента Трампа – Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Зараз наші команди багато працюють, і я подякував за всі зусилля і таку залученість до переговорів, до роботи для закінчення війни", - розповів глава держави.
Зеленський наголосив, що Україна дуже цінує програму PURL.
"Ця зима – найскладніша для України, але ракети для систем ППО, які ми можемо закуповувати у США, дуже допомагають проходити через усі ці виклики й захищати життя", - заявив президент.
Підготовка до нових раундів перемовин
"Говорили про питання, над якими завтра в Женеві працюватимуть наші представники на двосторонній зустрічі, а також – про підготовку до наступної зустрічі переговорних команд у повному складі в тристоронньому форматі на самому початку березня. Розраховуємо, що вона дасть можливість перейти до переговорів на рівні лідерів", - розповів Зеленський.
За його словами, Трамп підтримує таку послідовність кроків.
"Лише так можна вирішити всі складні й чутливі питання та нарешті закінчити війну", - додав глава держави.
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський провів розмову з очільником США Дональдом Трампом.
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Схема проста і елегантна. Лутнік формально передав свою фірму Cantor Fitzgerald синам - і ось та сама фірма починає пропонувати клієнтам купувати права на можливе повернення тарифів по 20-30% від суми. Одна угода - приблизно $10 млн. Звісно, жодної корупції чи інсайдерської інформації тут немає - просто неймовірний збіг обставин.
Іще цікавіший збіг: серед кількох варіантів запровадження тарифів був обраний саме той, який суперечить законодавству і який суд може скасувати. Саме це робить права на «повернення» такими коштовними. Кожні вкладені родиною Лутніка $100 перетворяться на $500. Випадково, звісно.
Times цитує лист фірми:
«Отже, компанія, яка заплатила 10 мільйонів доларів, може розраховувати на отримання 2-3 мільйонів доларів в одній угоді. Ми маємо можливість торгувати до кількох сотень мільйонів таких товарів зараз і, ймовірно, можемо збільшити цю кількість у майбутньому, щоб задовольнити потенційний попит. Ми вже уклали угоду, представляючи близько 10 мільйонів доларів США прав IEEPA, і очікуємо, що ця цифра зросте найближчими тижнями.»
- пу мріє, за підтримки тр, отримати ще територій, які не може захопити, обіцяючи припинити вогонь і перейти до більш змістовних перемовин з впевненностю ще отримати шматки України ...про язЫк, попів і далі по його списку: скорочення і роззброєня СОУ - звях програми
- тр мріє за любу ціну домогтися хоч припинення вогню... щоб назвати себе миротворцем і почати з пу гешефт
- Україна пручається капітуляції і намагається пройти між капельками: не збудити тр і не здати інтереси країни
Каких-либо западных инсайдов о содержании разговора (Трампа и Зе) пока нет. Каких-то хороших предчувствий от разговора у меня тоже нет; объясняю почему:
1. Как вы наверняка знаете, изначально в Женеве должна была состояться трёхсторонняя встреча США, РФ и Украины. Утром Ukraine Context https://t.me/ukraine_context/8833 написали, что россиян там не будет, встреча США и Украины будет двусторонней, а трёхстороннюю встречу перенесли на начало марта. Российские источники это позже https://t.me/Ateobreaking/164826 подтвердили. И вот об этом https://t.me/V_Zelenskiy_official/18122 сказал Зеленский.
2. Согласно тому же https://t.me/ukraine_context/8837 Ukraine Context, с американской стороны помимо Уиткоффа и Кушнера в переговорах примет участие министр финансов Скотт Бессент. Бессент - несомненный сторонник Украины внутри администрации Трампа (наряду с Рубио и Рэтклиффом). Но воскресные https://t.me/ToBeOr_Official/19977 заявления Уиткоффа + сам по себе формат встречи в Женеве намекают на то, что Украине снова будут пытаться втюхать какие-то экономические плюшки, чтобы она прекратила, как сказал Уиткофф, «бросаться словом "достоинство"», то есть убралась из Донбасса.
3. Пока писал, https://t.me/bbbreaking/225314 подтвердилось участие Дмитриева в переговорах с Уиткоффом и Кушнером завтра в Женеве, что усиливает уверенность в пункте 2. С украинской делегацией Дмитриев, естественно, пересекаться никак не будет.
4. Параллельно вышел Песков и в очередной раз https://t.me/bbbreaking/225304 заявил, что личная встреча Трампа, Путина и Зеленского возможна только в случае "финализации договорённости" - то есть подписания Украиной соглашения на российских условиях. Никаких предварительных переговоров с Зеленским Путин вести не будет, что и так было понятно. Понятно всем, кроме Уиткоффа и Трампа.
Соответственно, завтра будет снова давление, давление на Украину, так как Уиткофф считает, что для заключения сделки "всего лишь нужно отдать Донбасс".
Это, естественно, чушь. Требования России не ограничиваются одним Донбассом. Требования России это 4 области + устранение Зеленского + "культурные, языковые и религиозные требования", что всё вместе = полному переходу Украины под российский политический контроль, де факто создание марионеточного государства. Причём Россия об этом https://t.me/ToBeOr_Official/19906 говорит открыто, но Уиткоффу это всё до фени.
Так что завтра новый раунд коллективного давления на Украину, и думаю, что разговор Трампа и Зеленского связан с тем, что Трамп решил лично в этом поучаствовать.
Что будет, если Украина пойдёт на выдвигаемые Россией условия и без боя сдаст Славянск и Краматорск?
▪️Если Украина соглашается на "любые условия", первое, что начнётся - это массовый подкуп элит, спецслужб и прочих политиканов. Они начнут выдавливать или просто "терять" всех, кто воевал и, конечно же, кто помогал.
▪️По модели оккупированных территорий начнётся отжим бизнеса, инфраструктуры и пустых домов, заселять их будут переселенцами из российских глубинок - то, что уже давно происходит в Мелитополе, Бердянске и Мариуполе.
▪️В Славянске и Краматорске готовится плацдарм по типу Крыма, откуда путь будет открыт в Полтавскую, Харьковскую и Днепропетровскую области. В такой ситуации они будут готовы к новым военным действиям в течение 2-3 лет.
▪️Параллельно на юге развернётся другая операция, подобная февралю-2022, главной целью которой будет логистика к Херсону и Николаеву, чтобы развернуть дальнейшее наступление на Одессу, а там уже должно включиться Приднестровье.
▪️Дальше эти две группировки встречаются в районе Кривого Рога и ******* к Кировоградской и Черкасской областям. Если у них получится перейти реку Днепр, то дальше пиши пропало.
▪️А в реальности оккупировать Запорожье в ближайшее время оккупанты не могут. Но осуществить свою цель и подойти к городу на расстояние ствольной арты - могут. Но получится у них это или нет, зависит от нас, а не от них. По уровню активности фронта Запорожье в этом году будет на уровне Константиновки.
▪️Те тактические наступательные действия, которые Украина сейчас ведёт на Запорожском фронте, имеют целью улучшение положения, чтобы было проще обороняться во время весенне-летней российской кампании.
▪️Сумы, Харьков, Купянск, Волчанск - позиционная борьба будет продолжаться. Спасибо Сумам и бригадам, которые там воюют, что в прошлом году снесли несколько элитных российских бригад, которые пытались лезть к городу на расстояние ствольной арты.
▪️В ****** про Херсон не верят уже даже они, поэтому Херсон остаётся украинским южным форпостом, который принимает основной удар на себя.
▪️Но; огромное количество людей покидает страну. Американские инвестиции и помощь партнёров не помогут Украине восстановиться быстрее, чем России, если с них снимут санкции.
І в принципі, так воно і є.