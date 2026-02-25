Зеленський розповів, про що говорив з Трампом: Наступна тристороння зустріч буде на початку березня

Президент Володимир Зеленський розповів деталі своєї розмови з американським лідером Дональдом Трампом. Розмова відбулася за участі Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Про це він повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

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Розмова за участі Віткоффа і Кушнера

"Щойно говорив із Президентом США Дональдом Трампом. Були на дзвінку також представники президента Трампа – Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Зараз наші команди багато працюють, і я подякував за всі зусилля і таку залученість до переговорів, до роботи для закінчення війни", - розповів глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна дуже цінує програму PURL.

"Ця зима – найскладніша для України, але ракети для систем ППО, які ми можемо закуповувати у США, дуже допомагають проходити через усі ці виклики й захищати життя", - заявив президент.

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Підготовка до нових раундів перемовин

"Говорили про питання, над якими завтра в Женеві працюватимуть наші представники на двосторонній зустрічі, а також – про підготовку до наступної зустрічі переговорних команд у повному складі в тристоронньому форматі на самому початку березня. Розраховуємо, що вона дасть можливість перейти до переговорів на рівні лідерів", - розповів Зеленський.

За його словами, Трамп підтримує таку послідовність кроків.

"Лише так можна вирішити всі складні й чутливі питання та нарешті закінчити війну", - додав глава держави.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський провів розмову з очільником США Дональдом Трампом.

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