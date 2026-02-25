Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом: Следующая трехсторонняя встреча будет в начале марта

Президент Владимир Зеленский рассказал подробности своего разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Разговор состоялся при участии Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

"Только что разговаривал с президентом США Дональдом Трампом. На звонке также присутствовали представители президента Трампа – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Сейчас наши команды много работают, и я поблагодарил их за все усилия и такую вовлеченность в переговоры, в работу по окончанию войны", – рассказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина очень ценит программу PURL.

"Эта зима – самая сложная для Украины, но ракеты для систем ПВО, которые мы можем закупать у США, очень помогают проходить через все эти вызовы и защищать жизнь", - заявил президент.

Подготовка к новым раундам переговоров

"Говорили о вопросах, над которыми завтра в Женеве будут работать наши представители на двусторонней встрече, а также о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в самом начале марта. Рассчитываем, что она позволит перейти к переговорам на уровне лидеров", - рассказал Зеленский.

По его словам, Трамп поддерживает такую ​​последовательность шагов.

"Только так можно решить все сложные и чувствительные вопросы и наконец-то закончить войну", - добавил глава государства.

