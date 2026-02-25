Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом: Следующая трехсторонняя встреча будет в начале марта
Президент Владимир Зеленский рассказал подробности своего разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Разговор состоялся при участии Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
Об этом он сообщил в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что разговаривал с президентом США Дональдом Трампом. На звонке также присутствовали представители президента Трампа – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Сейчас наши команды много работают, и я поблагодарил их за все усилия и такую вовлеченность в переговоры, в работу по окончанию войны", – рассказал глава государства.
Зеленский подчеркнул, что Украина очень ценит программу PURL.
"Эта зима – самая сложная для Украины, но ракеты для систем ПВО, которые мы можем закупать у США, очень помогают проходить через все эти вызовы и защищать жизнь", - заявил президент.
Подготовка к новым раундам переговоров
"Говорили о вопросах, над которыми завтра в Женеве будут работать наши представители на двусторонней встрече, а также о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в самом начале марта. Рассчитываем, что она позволит перейти к переговорам на уровне лидеров", - рассказал Зеленский.
По его словам, Трамп поддерживает такую последовательность шагов.
"Только так можно решить все сложные и чувствительные вопросы и наконец-то закончить войну", - добавил глава государства.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский провел разговор с главой США Дональдом Трампом.
- пу мріє, за підтримки тр, отримати ще територій, які не може захопити, обіцяючи припинити вогонь і перейти до більш змістовних перемовин з впевненностю ще отримати шматки України ...про язЫк, попів і далі по його списку: скорочення і роззброєня СОУ - звях програми
- тр мріє за любу ціну домогтися хоч припинення вогню... щоб назвати себе миротворцем і почати з пу гешефт
- Україна пручається капітуляції і намагається пройти між капельками: не збудити тр і не здати інтереси країни
Каких-либо западных инсайдов о содержании разговора (Трампа и Зе) пока нет. Каких-то хороших предчувствий от разговора у меня тоже нет; объясняю почему:
1. Как вы наверняка знаете, изначально в Женеве должна была состояться трёхсторонняя встреча США, РФ и Украины. Утром Ukraine Context https://t.me/ukraine_context/8833 написали, что россиян там не будет, встреча США и Украины будет двусторонней, а трёхстороннюю встречу перенесли на начало марта. Российские источники это позже https://t.me/Ateobreaking/164826 подтвердили. И вот об этом https://t.me/V_Zelenskiy_official/18122 сказал Зеленский.
2. Согласно тому же https://t.me/ukraine_context/8837 Ukraine Context, с американской стороны помимо Уиткоффа и Кушнера в переговорах примет участие министр финансов Скотт Бессент. Бессент - несомненный сторонник Украины внутри администрации Трампа (наряду с Рубио и Рэтклиффом). Но воскресные https://t.me/ToBeOr_Official/19977 заявления Уиткоффа + сам по себе формат встречи в Женеве намекают на то, что Украине снова будут пытаться втюхать какие-то экономические плюшки, чтобы она прекратила, как сказал Уиткофф, «бросаться словом "достоинство"», то есть убралась из Донбасса.
3. Пока писал, https://t.me/bbbreaking/225314 подтвердилось участие Дмитриева в переговорах с Уиткоффом и Кушнером завтра в Женеве, что усиливает уверенность в пункте 2. С украинской делегацией Дмитриев, естественно, пересекаться никак не будет.
4. Параллельно вышел Песков и в очередной раз https://t.me/bbbreaking/225304 заявил, что личная встреча Трампа, Путина и Зеленского возможна только в случае "финализации договорённости" - то есть подписания Украиной соглашения на российских условиях. Никаких предварительных переговоров с Зеленским Путин вести не будет, что и так было понятно. Понятно всем, кроме Уиткоффа и Трампа.
Соответственно, завтра будет снова давление, давление на Украину, так как Уиткофф считает, что для заключения сделки "всего лишь нужно отдать Донбасс".
Это, естественно, чушь. Требования России не ограничиваются одним Донбассом. Требования России это 4 области + устранение Зеленского + "культурные, языковые и религиозные требования", что всё вместе = полному переходу Украины под российский политический контроль, де факто создание марионеточного государства. Причём Россия об этом https://t.me/ToBeOr_Official/19906 говорит открыто, но Уиткоффу это всё до фени.
Так что завтра новый раунд коллективного давления на Украину, и думаю, что разговор Трампа и Зеленского связан с тем, что Трамп решил лично в этом поучаствовать.
Что будет, если Украина пойдёт на выдвигаемые Россией условия и без боя сдаст Славянск и Краматорск?
▪️Если Украина соглашается на "любые условия", первое, что начнётся - это массовый подкуп элит, спецслужб и прочих политиканов. Они начнут выдавливать или просто "терять" всех, кто воевал и, конечно же, кто помогал.
▪️По модели оккупированных территорий начнётся отжим бизнеса, инфраструктуры и пустых домов, заселять их будут переселенцами из российских глубинок - то, что уже давно происходит в Мелитополе, Бердянске и Мариуполе.
▪️В Славянске и Краматорске готовится плацдарм по типу Крыма, откуда путь будет открыт в Полтавскую, Харьковскую и Днепропетровскую области. В такой ситуации они будут готовы к новым военным действиям в течение 2-3 лет.
▪️Параллельно на юге развернётся другая операция, подобная февралю-2022, главной целью которой будет логистика к Херсону и Николаеву, чтобы развернуть дальнейшее наступление на Одессу, а там уже должно включиться Приднестровье.
▪️Дальше эти две группировки встречаются в районе Кривого Рога и ******* к Кировоградской и Черкасской областям. Если у них получится перейти реку Днепр, то дальше пиши пропало.
▪️А в реальности оккупировать Запорожье в ближайшее время оккупанты не могут. Но осуществить свою цель и подойти к городу на расстояние ствольной арты - могут. Но получится у них это или нет, зависит от нас, а не от них. По уровню активности фронта Запорожье в этом году будет на уровне Константиновки.
▪️Те тактические наступательные действия, которые Украина сейчас ведёт на Запорожском фронте, имеют целью улучшение положения, чтобы было проще обороняться во время весенне-летней российской кампании.
▪️Сумы, Харьков, Купянск, Волчанск - позиционная борьба будет продолжаться. Спасибо Сумам и бригадам, которые там воюют, что в прошлом году снесли несколько элитных российских бригад, которые пытались лезть к городу на расстояние ствольной арты.
▪️В ****** про Херсон не верят уже даже они, поэтому Херсон остаётся украинским южным форпостом, который принимает основной удар на себя.
▪️Но; огромное количество людей покидает страну. Американские инвестиции и помощь партнёров не помогут Украине восстановиться быстрее, чем России, если с них снимут санкции.
І в принципі, так воно і є.