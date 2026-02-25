РУС
5 287 49

Трамп о войне в Украине: Я буду добиваться мира

Трамп - о войне в Украине

Президент США Дональд Трамп в своем ежегодном обращении к нации о состоянии дел в государстве кратко остановился на теме войны между Россией и Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Потери в войне

Традиционно заявив о восьми урегулированных войнах, Трамп отметил: "Мы прилагаем все усилия, чтобы положить конец девятой войне — убийствам и резне между Россией и Украиной, где ежемесячно гибнет 25 тысяч солдат".

"Вдумайтесь: ежемесячно гибнет 25 тысяч солдат", — повторил он, добавив, что "этой войны никогда бы не было", если бы он был президентом.

Обещания Трампа

"Как президент, я буду добиваться мира везде, где смогу", - пообещал он.

Трамп Дональд (4637) война в Украине (7377)
Топ комментарии
+19
Трамп вже всіх переконав, що потрібно вводити вікове обмеження на вибори президентів
25.02.2026 06:39 Ответить
+13
Домагатися миру - це змусити рашистів відступити.
А "мир" ціною українських територій і наших людей, які на них проживають - то капітуляція України.
25.02.2026 06:51 Ответить
+13
Та вже другий рік так натужно домагається що аж всирається.
25.02.2026 07:14 Ответить
ну і шо війна йде ,а ти президент
25.02.2026 06:32 Ответить
Трампа потрібно просити кожного разу перелічити 8 війн які він зупинив.
25.02.2026 11:29 Ответить
Збірна США після тріумфу на Олімпійських іграх відхилила запрошення Трампа взяти участь у його зверненні до нації
25.02.2026 06:34 Ответить
Ось чому...
"Ми щиро вдячні за запрошення, надіслане нашій жіночій збірній США з хокею, яка виграла золоту медаль, і глибоко цінуємо визнання їхніх надзвичайних досягнень.

Через часові рамки та раніше заплановані академічні та професійні зобов'язання після Ігор, спортсменки не можуть взяти участь. Для них було честю бути включеними до програми, і вони вдячні за визнання".
25.02.2026 07:09 Ответить
А що вони мали написати: іди ти на...
? Це називається дипломатією, він формально все ж голова держави. Красномовно, що спортсменки якісь не названі 'академічні зобов'язання визнали важливішими за роботу фоном на президентському заході. Про те, що це саме так, що мова йде про звичайну формальну відмовку, свідчить та обставина, що не конкретизовано який саме завчасно запланований захід не дозволив команді доєднатися до Трампа.
25.02.2026 07:56 Ответить
Ну в Україні за сім років вже звикли до криворогульської дипломатії, от деякі поціновувачі і дивуються коли когось посилають нах , але офіційно це ніяк не докажеш. Вони звикли до
пусто-порожньої пдзотні де розказують про пуза, ви нам даєте по одній ракеті ітд, не думаючи про наслідки.
25.02.2026 08:57 Ответить
Трамп: ""Ми докладаємо всіх зусиль, щоб покласти край війні".
Тобто США здається китайцям без бою? Аби не було війни?
25.02.2026 06:37 Ответить
тобто какнада лягає під китай зовсім без натяку на спротив.
а ти повертайся на Батьківщину.
25.02.2026 07:41 Ответить
Ти ***** пздиш як на ухилянта.
25.02.2026 08:59 Ответить
Трамп вже всіх переконав, що потрібно вводити вікове обмеження на вибори президентів
25.02.2026 06:39 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%9E%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB Джордж Орвелл нервово відпочиває


https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%9E%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%9E%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB
25.02.2026 06:43 Ответить
Oh my god 🤦‍♂️
25.02.2026 06:43 Ответить
Трамп під час звернення до Конгресу згадав вбиту українку Ірину Заруцьку
25.02.2026 06:45 Ответить
Домагатися миру - це змусити рашистів відступити.
А "мир" ціною українських територій і наших людей, які на них проживають - то капітуляція України.
25.02.2026 06:51 Ответить
Ці зусилля видно з результатів голосування за резолюцію ООН.
25.02.2026 07:08 Ответить
Для тих, хто не в темі, в ООН представник Штатів намагався, прогинаючись перед рашкою, максимально згладити запропоновану Україною резолюцію; а коли не вийшло, утримався при голосуванні (мабуть, приєднатися до Куби, Малі, КНДР, голосуючи проти, було б повне западло).
25.02.2026 08:04 Ответить
Та вже другий рік так натужно домагається що аж всирається.
25.02.2026 07:14 Ответить
Такая уява, що йому пофіг що казати...написали на папірці-мир, Україна, добре, треба, де тіко можливо..і він ці слова склада у речення. Якщо б було-кити, гинуть, океан, бруд, жити, боротьба...то він би за життя китів би боровся. До речі, щось мені здається, що коли синочка мамиримми до нього приїздить, то він кожного разу з ним знову знайомиться, та не тіко з ним...
25.02.2026 07:19 Ответить
Памперси собі купи, руда наволоч.
25.02.2026 07:22 Ответить
...так дави на карлика, чи краще слабшого задавити?
25.02.2026 07:28 Ответить
Так на якого карлика? Треба уточняти, бо зєля не далеко від ***** пішло - всього на 2-3 см.
25.02.2026 09:01 Ответить
Пройшло ось таке повідомлення:

@ "Адміністрація Трампа офіційно попередила Україну не завдавати ударів по цілях на території росії, якщо вони можуть зачепити економічні інтереси Сполучених Штатів" - посол України у США Ольга Стефанішина.
У вівторок вона розповіла, що отримала дипломатичну ноту-протест після того, як у листопаді українські дрони атакували російський порт Новоросійськ."
25.02.2026 07:41 Ответить
Ні в якому разі не завдаємо. То російська ППО щось феноменально успішно збиває, уламки падають - зачіпляють інтереси США. Хіба держдеп не читає повідомлень від дружньої рф?
25.02.2026 08:12 Ответить
А кацапам по американським підприємствах на Закарпатті і Сумщині адміністрація Трампа дозволяє завдавати ударів? Де їхня нота протесту?
25.02.2026 07:51 Ответить
Любитель заплітати *******
25.02.2026 07:58 Ответить
Іншими словами: "Я буду тиснути на Україну і дам ху"лу ще час"
25.02.2026 08:00 Ответить
Пішов другий рік, як Трамп завершує війну за один день!
25.02.2026 08:16 Ответить
Сходилоб ти до лікаря...
25.02.2026 08:30 Ответить
тиснути на Україну заради миру - це не мир, а співучасть у рашистських злочинах
25.02.2026 08:32 Ответить
не варто дивуватися що безтолковий педовіл виявився імпотентом...
25.02.2026 08:35 Ответить
ТИ?! Да ти ублюдок.
25.02.2026 08:37 Ответить
Импичмент трапму назревает наверное.....Слава Украине!
25.02.2026 08:44 Ответить
Знову мразота прирівняла агресора (рфію) й того хто захищається (Україну)..... наче обидві сторони бажають війни а він їх "зупиняє".....
25.02.2026 09:05 Ответить
Якщо Трамп був би президентом, він добився би миру за один день. Але він марионетка путлера і що тут поробиш...
25.02.2026 09:32 Ответить
Тоді дай нам зброю в достатній кількості, а не просто мели язиком.
25.02.2026 09:58 Ответить
Трамп пропустив слова, що спічрайтери склали: "Я домагатимуся миру за 24 години".
25.02.2026 10:13 Ответить
Здохни виродок разом зі своїм Х'уйлом і відразу ж настане мир. Голосування сща в ООН проти України вже показало як ти хочеш міру, мразота облізла
25.02.2026 10:26 Ответить
когда к чертям в аду попадешь, там тебе все твои усилия припомнят и смолы горяченькой подольют. моральный урод.
25.02.2026 10:34 Ответить
Домагатиметься. Спільно з *уйлом.
25.02.2026 10:36 Ответить
25.02.2026 10:44 Ответить
Трамп про війну в Україні: Я домагатимуся миру НЕ МОЖЕ ДОМАГАТИСЯ МИРУ "ТРАМПЛО" , ЯКИЙ Є СПІВУЧАСНИКОМ І ДРУГОМ РАШИСТСЬКОГО ОКУПАНТА УКРАЇНИ ЗЛОЧИНЦЯ -КУЙЛА...
25.02.2026 10:44 Ответить
25.02.2026 10:47 Ответить
Клінтон домагався Моніку, цей - якусь Миру. Меланія образиться, 100%.))
25.02.2026 11:08 Ответить
что это за домагательство?
25.02.2026 11:34 Ответить
Трмп буде краще якщо твоє їбало зникне із політичної арени світу.
25.02.2026 11:47 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/vmesto-novostey-iz-ssha-vtornik-24-fevralya-2026---igor-aizenberg/184850#gsc.tab=0 Ігор Айзенберг, українсько-американський вчений в сфері ІТ, професор Манхеттенського університету:
Ждал выступления Трампа в Конгрессе, полагая что оно является необходимой составляющей дня.
Трамп начал выступление в 21:10, а закончил почти в 23:00. Оно продолжалось рекордные в истории 1 час 47 минут и более 60 раз прерывалось овациями вскакивавших со своих мест республиканцев, спикера Джонсона и вице-президента Вэнса.
Рекордное по продолжительности выступление, с традиционно рекордным для 47-го президента количеством ложных и дезориентирующих заявлений, оскорблений, крайне агрессивное по форме, усиливающее глубокий раскол страны.
Стыдно слушать все это в постыдный для США день, когда они воздержались в ООН от голосования за резолюцию с требованием мира в Украине и уважения ее территориальной целостности и суверенитета.
Вдвойне, втройне, бесконечно стыдно, что все это происходило именно в этот день, в четвертую годовщину попытки чумы 21 века, социально-исторической злокачественной опухоли, известной как империя зла, захватить Украину.
В день, когда лидеры реального свободного мира приехали в Киев или выступали у себя дома, выражая солидарность с Украиной, 47-й президент занимался безудержным самовосхвалением и самовозвеличиванием, а республиканцы в Конгрессе и члены его кабинета раз за разом вскакивали со своих мест, заходясь в безудержных овациях…

Стыд и позор на весь мир…
25.02.2026 13:11 Ответить
Якщо трампона не зупинити,світ провалиться в страшну війну!!!!!
25.02.2026 14:36 Ответить
 
 