Трамп о войне в Украине: Я буду добиваться мира

Президент США Дональд Трамп в своем ежегодном обращении к нации о состоянии дел в государстве кратко остановился на теме войны между Россией и Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Потери в войне

Традиционно заявив о восьми урегулированных войнах, Трамп отметил: "Мы прилагаем все усилия, чтобы положить конец девятой войне — убийствам и резне между Россией и Украиной, где ежемесячно гибнет 25 тысяч солдат".

"Вдумайтесь: ежемесячно гибнет 25 тысяч солдат", — повторил он, добавив, что "этой войны никогда бы не было", если бы он был президентом.

Обещания Трампа

"Как президент, я буду добиваться мира везде, где смогу", - пообещал он.