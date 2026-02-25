Трамп о войне в Украине: Я буду добиваться мира
Президент США Дональд Трамп в своем ежегодном обращении к нации о состоянии дел в государстве кратко остановился на теме войны между Россией и Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Потери в войне
Традиционно заявив о восьми урегулированных войнах, Трамп отметил: "Мы прилагаем все усилия, чтобы положить конец девятой войне — убийствам и резне между Россией и Украиной, где ежемесячно гибнет 25 тысяч солдат".
"Вдумайтесь: ежемесячно гибнет 25 тысяч солдат", — повторил он, добавив, что "этой войны никогда бы не было", если бы он был президентом.
Обещания Трампа
"Как президент, я буду добиваться мира везде, где смогу", - пообещал он.
Топ комментарии
+19 Віктор #616477
25.02.2026 06:39
+13 #511418
25.02.2026 06:51
+13 Анатолій Панасюк
25.02.2026 07:14
"Ми щиро вдячні за запрошення, надіслане нашій жіночій збірній США з хокею, яка виграла золоту медаль, і глибоко цінуємо визнання їхніх надзвичайних досягнень.
Через часові рамки та раніше заплановані академічні та професійні зобов'язання після Ігор, спортсменки не можуть взяти участь. Для них було честю бути включеними до програми, і вони вдячні за визнання".
? Це називається дипломатією, він формально все ж голова держави. Красномовно, що спортсменки якісь не названі 'академічні зобов'язання визнали важливішими за роботу фоном на президентському заході. Про те, що це саме так, що мова йде про звичайну формальну відмовку, свідчить та обставина, що не конкретизовано який саме завчасно запланований захід не дозволив команді доєднатися до Трампа.
пусто-порожньої пдзотні де розказують про пуза, ви нам даєте по одній ракеті ітд, не думаючи про наслідки.
Тобто США здається китайцям без бою? Аби не було війни?
а ти повертайся на Батьківщину.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%9E%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB
А "мир" ціною українських територій і наших людей, які на них проживають - то капітуляція України.
@ "Адміністрація Трампа офіційно попередила Україну не завдавати ударів по цілях на території росії, якщо вони можуть зачепити економічні інтереси Сполучених Штатів" - посол України у США Ольга Стефанішина.
У вівторок вона розповіла, що отримала дипломатичну ноту-протест після того, як у листопаді українські дрони атакували російський порт Новоросійськ."
Ждал выступления Трампа в Конгрессе, полагая что оно является необходимой составляющей дня.
Трамп начал выступление в 21:10, а закончил почти в 23:00. Оно продолжалось рекордные в истории 1 час 47 минут и более 60 раз прерывалось овациями вскакивавших со своих мест республиканцев, спикера Джонсона и вице-президента Вэнса.
Рекордное по продолжительности выступление, с традиционно рекордным для 47-го президента количеством ложных и дезориентирующих заявлений, оскорблений, крайне агрессивное по форме, усиливающее глубокий раскол страны.
Стыдно слушать все это в постыдный для США день, когда они воздержались в ООН от голосования за резолюцию с требованием мира в Украине и уважения ее территориальной целостности и суверенитета.
Вдвойне, втройне, бесконечно стыдно, что все это происходило именно в этот день, в четвертую годовщину попытки чумы 21 века, социально-исторической злокачественной опухоли, известной как империя зла, захватить Украину.
В день, когда лидеры реального свободного мира приехали в Киев или выступали у себя дома, выражая солидарность с Украиной, 47-й президент занимался безудержным самовосхвалением и самовозвеличиванием, а республиканцы в Конгрессе и члены его кабинета раз за разом вскакивали со своих мест, заходясь в безудержных овациях…
Стыд и позор на весь мир…