Трамп про війну в Україні: Я домагатимуся миру

Президент США Дональд Трамп у своєму щорічному зверненні до нації щодо стану справ у державі коротко зупинився на темі війни між Росією та Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Втрати у війні

Традиційно заявивши про вісім врегульованих воєн, Трамп зазначив: "Ми докладаємо всіх зусиль, щоб покласти край дев'ятій війні - убивствам і різанині між Росією та Україною, де щомісяця гине 25 тисяч солдатів".

"Вдумайтеся: щомісяця гине 25 тисяч солдатів", - повторив він, додавши, що "цієї війни ніколи не слалося б", якби він був президентом.

Також читайте: Трамп: Зеленський повинен "почати діяти", якщо хоче досягти мирної угоди з Росією

Обіцянки Трампа

"Як президент, я домагатимуся миру скрізь, де зможу", - пообіцяв він.

Читайте: Трамп хоче укласти мир між Україною та РФ до 4 липня, - Bloomberg