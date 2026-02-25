РУС
Новости Разговор Зеленского и Трампа
3 855 26

Зеленский провел разговор с Трампом

Зеленский, Трамп

Президент Владимир Зеленский провел разговор с главой США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп и Зеленский разговаривают

"Президент Трамп проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским", – написал журналист.

Больше деталей на данный момент нет.

Обновление

Впоследствии советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что Зеленский провел разговор с Трампом.

"Уже завершили разговор", - цитирует его "Укринформ".

  • Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в своем ежегодном обращении к нации заявил, что будет прилагать усилия, чтобы положить конец войне РФ против Украины.

Читайте также: Зеленский второй раз за два дня поговорил с Трампом: "Разговор был очень продуктивным"

Зеленский Владимир (10605) Трамп Дональд (4637)
+10
Дякувати, дякувати, ще раз дякувати і обіцяти, обіцяти, обіцяти...
І не робити ніхуа. Все одне через день забуде.
25.02.2026 20:32 Ответить
+9
Атдай Данбас і получі второй собачій пеніс (один вже маєшь за ресурси). Іначе вікно можливостей той, захлопнється і я от'єду в дурдом для наполеонов.
25.02.2026 20:27 Ответить
+6
Просит Украину не бить по болотам ядеркой...
25.02.2026 20:39 Ответить
схиляє до пісділу, прости Господи...
25.02.2026 20:24 Ответить
СЕРЕДА2 5 ЛЮТОГО (учора), половина десятого ночі
Зеленський анонсував зустріч Умєрова з Віткоффом та Кушнером

Сьогодні Трамп перепитує- тисне на ЗЄльоного - "Умєров ПОВИНЕН ПРИЙНЯТИ УМОВИ на пермовинах сьогодні"

AXIOS це абсолютна інформ трибуна трампоїднопутінських ВІТЬКА-ЗЯТЬКА
25.02.2026 20:52 Ответить
для мене шо "аксіос", шо "мєдуза".... приблизно одне і те ж.
25.02.2026 21:01 Ответить
Фотка супер. Но цензурные комменты забанят).
25.02.2026 20:25 Ответить
Я б за цензурні коментарі, під новинами про Зеленського, взагалі, банив би на рік.
25.02.2026 20:30 Ответить
Та Ви що? А навіщо? Це ж так смішно. Коли президентом був "барига" так тут такого про нього писали. А що витворяли смішні хлопці із "95 кварталу" не бачили? Звичайно 99,9% брехня. Але нарід вірив, ненавидів "баригу" і біг робити себе разом у 2019 році.
25.02.2026 20:44 Ответить
банят за коменти проти Порошенко а коменти проти Зеденського небанять - як тільки можно його і людей які за нього можно тут зищувати та гадити на них. но проти Порошенка - і його ботів - ні
25.02.2026 21:41 Ответить
зеленогнійні зрадники , 4 р. готували здачу України , рашистським катам , продали в Омані Незалежність і життя українців
25.02.2026 21:55 Ответить
''Коменти проти Зеленського не банять..'', а що, на 7-му році війни, після всього, що натворив в когось є хороші коменти? Зніміть рожевий окуляри марафону і вийдіть на вулицю, подивіться навкруги.
26.02.2026 03:29 Ответить
Атдай Данбас і получі второй собачій пеніс (один вже маєшь за ресурси). Іначе вікно можливостей той, захлопнється і я от'єду в дурдом для наполеонов.
25.02.2026 20:27 Ответить
Дякувати, дякувати, ще раз дякувати і обіцяти, обіцяти, обіцяти...
І не робити ніхуа. Все одне через день забуде.
25.02.2026 20:32 Ответить
трамп: "Ztlka, zdavaisja!"
25.02.2026 20:33 Ответить
Просит Украину не бить по болотам ядеркой...
25.02.2026 20:39 Ответить
Следующая важная новость: Трамп закончил разговор с Зеленским.
25.02.2026 20:39 Ответить
зєля дуже гарну розмову розмовляє по телефонному дзвінку з боку доні, який вирішив порадитись з зєлєю, як з досвідченим главним командувачом по поводу початку атаки на іран. спочатку шашлики, а потім атака, чи навпаки? ))
25.02.2026 20:40 Ответить
Два дов..би - це сила. Одного нарід вибрав під час війни, щоб мабуть програти, бо чотирижди ухилянти ніколи не були героями і великими командирами. А другого вибрали, щоб він опустив міць Америки на самий низ і зганьбив всі попередні досягнення нормальних президентів.
25.02.2026 20:41 Ответить
За наварассісійськ просЕ. Інтереси сша страждають.

P.S. Коли тому рудому дурилу вже м'яч для гольфу у кадик прилетить....
25.02.2026 20:42 Ответить
Хіба,щоби Трамп не забув про вимогу звільнити кращих вищих офіцерів,в т.ч. Червінського, Дудіна,Рюмшина,яких безпідставно посадив режим.
25.02.2026 20:47 Ответить
відпрацьовує червону ікру, а то пуцин затрахає
25.02.2026 20:48 Ответить
Володька держись не ведись на провакации не иди на поводу кремлёвского педофила трампа. Держись обеими руками за Европу! И всё будет Украина!
25.02.2026 20:50 Ответить
Ага.
Ексочільник Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер https://tsn.ua/politika/yevropa-u-bezpetsi-poky-tryvaye-viyna-v-********-eksochilnyk-miunkhenskoyi-konferentsiyi-2977922.html вважає, що саме опір України нині гарантує безпеку Європи, тоді як завершення війни дасть агресору час на підготовку нових атак
25.02.2026 21:02 Ответить
Ішака хвилює питання персональних гарантій від рижого, про які ніяк не може домовитись басурманський чебурек. Тож чмо, вчергове засрало, бо вчергове не втямить, що йому робити.
25.02.2026 21:17 Ответить
 
 