Зеленский провел разговор с Трампом
Президент Владимир Зеленский провел разговор с главой США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Трамп и Зеленский разговаривают
"Президент Трамп проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским", – написал журналист.
Больше деталей на данный момент нет.
Обновление
Впоследствии советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что Зеленский провел разговор с Трампом.
"Уже завершили разговор", - цитирует его "Укринформ".
- Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в своем ежегодном обращении к нации заявил, что будет прилагать усилия, чтобы положить конец войне РФ против Украины.
Зеленський анонсував зустріч Умєрова з Віткоффом та Кушнером
Сьогодні Трамп перепитує- тисне на ЗЄльоного - "Умєров ПОВИНЕН ПРИЙНЯТИ УМОВИ на пермовинах сьогодні"
AXIOS це абсолютна інформ трибуна трампоїднопутінських ВІТЬКА-ЗЯТЬКА
''Коменти проти Зеленського не банять..'', а що, на 7-му році війни, після всього, що натворив в когось є хороші коменти? Зніміть рожевий окуляри марафону і вийдіть на вулицю, подивіться навкруги.
І не робити ніхуа. Все одне через день забуде.
P.S. Коли тому рудому дурилу вже м'яч для гольфу у кадик прилетить....
Ексочільник Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер https://tsn.ua/politika/yevropa-u-bezpetsi-poky-tryvaye-viyna-v-********-eksochilnyk-miunkhenskoyi-konferentsiyi-2977922.html вважає, що саме опір України нині гарантує безпеку Європи, тоді як завершення війни дасть агресору час на підготовку нових атак