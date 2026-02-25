Президент Владимир Зеленский провел разговор с главой США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп и Зеленский разговаривают

"Президент Трамп проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским", – написал журналист.

Больше деталей на данный момент нет.

Обновление

Впоследствии советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что Зеленский провел разговор с Трампом.

"Уже завершили разговор", - цитирует его "Укринформ".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в своем ежегодном обращении к нации заявил, что будет прилагать усилия, чтобы положить конец войне РФ против Украины.

