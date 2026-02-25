Зеленський провів розмову з Трампом (оновлено)
Президент Володимир Зеленський провів розмову з очільником США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє журналіст Axios Барак Равид з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Трамп і Зеленський розмовляють
"Президент Трамп проводить телефонну розмову з президентом України Зеленським",- написав журналіст.
Більше деталей станом на зараз немає.
Оновлення
Згодом радник президента з комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що Зеленський провів розмову з Трампом.
"Вже завершили розмову",- цитує його "Укрінформ".
- Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп у своєму щорічному зверненні до нації заявив, що докладатиме зусиль, щоб поклсти край війні РФ проти України.
Топ коментарі
+10 fresh guacamole
показати весь коментар25.02.2026 20:32 Відповісти Посилання
+9 Андрій Лавриненко
показати весь коментар25.02.2026 20:27 Відповісти Посилання
+6 Серый Вовк
показати весь коментар25.02.2026 20:39 Відповісти Посилання
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AXIOS це абсолютна інформ трибуна трампоїднопутінських ВІТЬКА-ЗЯТЬКА
''Коменти проти Зеленського не банять..'', а що, на 7-му році війни, після всього, що натворив в когось є хороші коменти? Зніміть рожевий окуляри марафону і вийдіть на вулицю, подивіться навкруги.
І не робити ніхуа. Все одне через день забуде.
P.S. Коли тому рудому дурилу вже м'яч для гольфу у кадик прилетить....
Ексочільник Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер https://tsn.ua/politika/yevropa-u-bezpetsi-poky-tryvaye-viyna-v-********-eksochilnyk-miunkhenskoyi-konferentsiyi-2977922.html вважає, що саме опір України нині гарантує безпеку Європи, тоді як завершення війни дасть агресору час на підготовку нових атак