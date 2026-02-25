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Новини Розмова Зеленського і Трампа
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Зеленський провів розмову з Трампом (оновлено)

Зеленський, Трамп

Президент Володимир Зеленський провів розмову з очільником США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє журналіст Axios Барак Равид з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Трамп і Зеленський розмовляють 

"Президент Трамп проводить телефонну розмову з президентом України Зеленським",- написав журналіст. 

Більше деталей станом на зараз немає. 

Оновлення

Згодом радник президента з комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що Зеленський провів розмову з Трампом.

"Вже завершили розмову",- цитує його "Укрінформ". 

  • Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп у своєму щорічному зверненні до нації заявив, що докладатиме зусиль, щоб поклсти край війні РФ проти України.

Читайте також: Зеленський вдруге за два дні поговорив із Трампом: "Розмова була дуже продуктивна"

Автор: 

Зеленський Володимир (27909) Трамп Дональд (8901)
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Топ коментарі
+10
Дякувати, дякувати, ще раз дякувати і обіцяти, обіцяти, обіцяти...
І не робити ніхуа. Все одне через день забуде.
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25.02.2026 20:32 Відповісти
+9
Атдай Данбас і получі второй собачій пеніс (один вже маєшь за ресурси). Іначе вікно можливостей той, захлопнється і я от'єду в дурдом для наполеонов.
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25.02.2026 20:27 Відповісти
+6
Просит Украину не бить по болотам ядеркой...
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25.02.2026 20:39 Відповісти
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схиляє до пісділу, прости Господи...
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25.02.2026 20:24 Відповісти
СЕРЕДА2 5 ЛЮТОГО (учора), половина десятого ночі
Зеленський анонсував зустріч Умєрова з Віткоффом та Кушнером

Сьогодні Трамп перепитує- тисне на ЗЄльоного - "Умєров ПОВИНЕН ПРИЙНЯТИ УМОВИ на пермовинах сьогодні"

AXIOS це абсолютна інформ трибуна трампоїднопутінських ВІТЬКА-ЗЯТЬКА
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25.02.2026 20:52 Відповісти
для мене шо "аксіос", шо "мєдуза".... приблизно одне і те ж.
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25.02.2026 21:01 Відповісти
Фотка супер. Но цензурные комменты забанят).
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25.02.2026 20:25 Відповісти
Я б за цензурні коментарі, під новинами про Зеленського, взагалі, банив би на рік.
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25.02.2026 20:30 Відповісти
Та Ви що? А навіщо? Це ж так смішно. Коли президентом був "барига" так тут такого про нього писали. А що витворяли смішні хлопці із "95 кварталу" не бачили? Звичайно 99,9% брехня. Але нарід вірив, ненавидів "баригу" і біг робити себе разом у 2019 році.
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25.02.2026 20:44 Відповісти
банят за коменти проти Порошенко а коменти проти Зеденського небанять - як тільки можно його і людей які за нього можно тут зищувати та гадити на них. но проти Порошенка - і його ботів - ні
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25.02.2026 21:41 Відповісти
зеленогнійні зрадники , 4 р. готували здачу України , рашистським катам , продали в Омані Незалежність і життя українців
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25.02.2026 21:55 Відповісти
Добре, що хоч ще не дають пенделя за брехню на Порошенка, здається скоро будуть давати не тільки пенделя.
''Коменти проти Зеленського не банять..'', а що, на 7-му році війни, після всього, що натворив в когось є хороші коменти? Зніміть рожевий окуляри марафону і вийдіть на вулицю, подивіться навкруги.
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26.02.2026 03:29 Відповісти
Атдай Данбас і получі второй собачій пеніс (один вже маєшь за ресурси). Іначе вікно можливостей той, захлопнється і я от'єду в дурдом для наполеонов.
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25.02.2026 20:27 Відповісти
Дякувати, дякувати, ще раз дякувати і обіцяти, обіцяти, обіцяти...
І не робити ніхуа. Все одне через день забуде.
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25.02.2026 20:32 Відповісти
трамп: "Ztlka, zdavaisja!"
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25.02.2026 20:33 Відповісти
Просит Украину не бить по болотам ядеркой...
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25.02.2026 20:39 Відповісти
Следующая важная новость: Трамп закончил разговор с Зеленским.
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25.02.2026 20:39 Відповісти
зєля дуже гарну розмову розмовляє по телефонному дзвінку з боку доні, який вирішив порадитись з зєлєю, як з досвідченим главним командувачом по поводу початку атаки на іран. спочатку шашлики, а потім атака, чи навпаки? ))
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25.02.2026 20:40 Відповісти
Два дов..би - це сила. Одного нарід вибрав під час війни, щоб мабуть програти, бо чотирижди ухилянти ніколи не були героями і великими командирами. А другого вибрали, щоб він опустив міць Америки на самий низ і зганьбив всі попередні досягнення нормальних президентів.
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25.02.2026 20:41 Відповісти
За наварассісійськ просЕ. Інтереси сша страждають.

P.S. Коли тому рудому дурилу вже м'яч для гольфу у кадик прилетить....
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25.02.2026 20:42 Відповісти
Хіба,щоби Трамп не забув про вимогу звільнити кращих вищих офіцерів,в т.ч. Червінського, Дудіна,Рюмшина,яких безпідставно посадив режим.
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25.02.2026 20:47 Відповісти
відпрацьовує червону ікру, а то пуцин затрахає
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25.02.2026 20:48 Відповісти
Володька держись не ведись на провакации не иди на поводу кремлёвского педофила трампа. Держись обеими руками за Европу! И всё будет Украина!
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25.02.2026 20:50 Відповісти
Ага.
Ексочільник Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер https://tsn.ua/politika/yevropa-u-bezpetsi-poky-tryvaye-viyna-v-********-eksochilnyk-miunkhenskoyi-konferentsiyi-2977922.html вважає, що саме опір України нині гарантує безпеку Європи, тоді як завершення війни дасть агресору час на підготовку нових атак
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25.02.2026 21:02 Відповісти
Ішака хвилює питання персональних гарантій від рижого, про які ніяк не може домовитись басурманський чебурек. Тож чмо, вчергове засрало, бо вчергове не втямить, що йому робити.
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25.02.2026 21:17 Відповісти
 
 