Зеленський провів розмову з Трампом (оновлено)

Президент Володимир Зеленський провів розмову з очільником США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє журналіст Axios Барак Равид з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Трамп і Зеленський розмовляють

"Президент Трамп проводить телефонну розмову з президентом України Зеленським",- написав журналіст.

Більше деталей станом на зараз немає.

Оновлення

Згодом радник президента з комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що Зеленський провів розмову з Трампом.

"Вже завершили розмову",- цитує його "Укрінформ".

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп у своєму щорічному зверненні до нації заявив, що докладатиме зусиль, щоб поклсти край війні РФ проти України.

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