УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7784 відвідувача онлайн
Новини Удар росіян по Полтавщині
1 131 0

Рашисти вдарили по Полтавщині: пошкоджено об’єкти промислового підприємства

Атака шахедів на Полтавщину: що відомо про наслідки?

Російські окупанти атакували Полтавську область, внаслідок чого пошкоджено об'єкти промислового підприємства.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено обʼєкти промислового підприємства у Полтавському районі. За інформацією ДСНС пожежі, які виникли унаслідок атаки – ліквідовані", - йдеться в повідомленні.

У Лубенському районі пошкоджено приватне домоволодіння та лінію електропередач.

Без світла – 18209 побутових та 1781 юридичних споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

В обох випадках обійшлося без постраждалих.

Читайте: Росія атакує Україну ударними дронами ввечері 25 лютого, - Повітряні сили ЗСУ

Обстріл 26 лютого 2026 року

Читайте також: Україна передала МКС дані про загиблих та постраждалих внаслідок ударів РФ по енергетиці

Автор: 

обстріл (34320) Полтавська область (1391) Лубенський район (19) Полтавський район (125)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 