1 131 0
Рашисти вдарили по Полтавщині: пошкоджено об’єкти промислового підприємства
Російські окупанти атакували Полтавську область, внаслідок чого пошкоджено об'єкти промислового підприємства.
Про це повідомив глава ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено обʼєкти промислового підприємства у Полтавському районі. За інформацією ДСНС пожежі, які виникли унаслідок атаки – ліквідовані", - йдеться в повідомленні.
У Лубенському районі пошкоджено приватне домоволодіння та лінію електропередач.
Без світла – 18209 побутових та 1781 юридичних споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
В обох випадках обійшлося без постраждалих.
Обстріл 26 лютого 2026 року
- Вночі РФ атакувала Харківську область, 14 осіб постраждали, зокрема дитина.
- Окупанти вдарили по Запоріжжю, внаслідок чого поранено 7 осіб.
- У Кривому Розі "шахед" влучив у п'ятиповерхівку.
- У Києві фіксують наслідки ударів у трьох районах столиці.
- На Кіровоградщині російські дрони атакували житловий сектор.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль