Рашисти вдарили по Полтавщині: пошкоджено об’єкти промислового підприємства

Російські окупанти атакували Полтавську область, внаслідок чого пошкоджено об'єкти промислового підприємства.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено обʼєкти промислового підприємства у Полтавському районі. За інформацією ДСНС пожежі, які виникли унаслідок атаки – ліквідовані", - йдеться в повідомленні.

У Лубенському районі пошкоджено приватне домоволодіння та лінію електропередач.

Без світла – 18209 побутових та 1781 юридичних споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

В обох випадках обійшлося без постраждалих.

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