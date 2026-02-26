Росія атакує Україну ударними дронами ввечері 25 лютого, - Повітряні сили ЗСУ

Увечері 25 лютого триває атака російських дронів на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих БпЛА

О 18:15 - Повідомлялося про БпЛА у напрямку Кривого Рогу з півдня.

О 18:16 - БпЛА на півдні Одещини у напрямку Ізмаїлу.

О 18:22 - Ворожі БпЛА на сході Харківщини курс західний.

Оновлена інформація

О 19:42 - БпЛА у напрямку міста Дніпро з півночі.

О 19:44 - Харківщина: БпЛА на/повз Чугуїв, курс - західний. БпЛА на Печеніги з заходу.

О 19:52 - Дніпропетровщина: БпЛА у напрямку м. Кам'янське з північного сходу.

О 19:54 - БпЛА на Харків з південного сходу.

Оновлена інформація

О 21:53 - БпЛА на півночі Чернігівщини, курс - південно-західний.

О 21:55 - БпЛА у напрямку Харкова з південного сходу.

Оновлена інформація

О 21:59 - Пуски КАБ на північ Харківщини.

О 22:08 - БпЛА на Запоріжжя.

О 22:55 - БпЛА на Полтавщині в р-ні н.п. Диканька, курс західний (Миргород).

Оновлена інформація

О 23:00 - Ворожі БпЛА на сході Сумщини, курс західний.

О 23:47 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух безпілотників:

Ворожий БпЛА у напрямку Харкова із заходу;

БпЛА в р-ні. Холмів та Прилуки (Чернігівщина), курс західний;

БпЛА на межі Сумської та Полтавської областей, курс південно-західний (Лубни);

БпЛА південніше Полтави, курс південний;

БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Південне та Вилкове/Ізмаїл.

О 00:42 - Ворожі БпЛА північно-східніше Полтави у напрямку міста.

Оновлена інформація

О 01:09 - Ворожі безпілотники:

на сході Сумщини, курс західний;

на заході Сумщини прямує на Чернігівщину;

на північному-сході Чернігівщині курсом на захід;

на північному-сході Полтавщини курсом на південь;

північніше Запоріжжя курсом на захід;

в р-ні. Новомиколаївки (Запоріжжя) курсом на схід;

східніше Миколаєва курсом на північ.

О 01:29 - БпЛА зафіксовані:

Групи ворожих БпЛА з Херсонщини східніше Миколаївщини рухаються північним курсом.

Декілька ворожих БпЛА на Запоріжжі у напрямку Кривого Рогу.

Ворожі БпЛА на Сумщині у напрямку Полтавщини через Чернігівщину.

О 01:37 - Нові групи ворожих БпЛА на північному сході курсом на Чернігівщину.

О 01:53 - Декілька нових груп ворожих БпЛА зі сходу на південний захід Сумщини у напрямку Полтавщини.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

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