Росія атакує Україну ударними дронами ввечері 25 лютого, - Повітряні сили ЗСУ
Увечері 25 лютого триває атака російських дронів на українські міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих БпЛА
О 18:15 - Повідомлялося про БпЛА у напрямку Кривого Рогу з півдня.
О 18:16 - БпЛА на півдні Одещини у напрямку Ізмаїлу.
О 18:22 - Ворожі БпЛА на сході Харківщини курс західний.
Оновлена інформація
О 19:42 - БпЛА у напрямку міста Дніпро з півночі.
О 19:44 - Харківщина: БпЛА на/повз Чугуїв, курс - західний. БпЛА на Печеніги з заходу.
О 19:52 - Дніпропетровщина: БпЛА у напрямку м. Кам'янське з північного сходу.
О 19:54 - БпЛА на Харків з південного сходу.
Оновлена інформація
О 21:53 - БпЛА на півночі Чернігівщини, курс - південно-західний.
О 21:55 - БпЛА у напрямку Харкова з південного сходу.
Оновлена інформація
О 21:59 - Пуски КАБ на північ Харківщини.
О 22:08 - БпЛА на Запоріжжя.
О 22:55 - БпЛА на Полтавщині в р-ні н.п. Диканька, курс західний (Миргород).
Оновлена інформація
О 23:00 - Ворожі БпЛА на сході Сумщини, курс західний.
О 23:47 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух безпілотників:
- Ворожий БпЛА у напрямку Харкова із заходу;
- БпЛА в р-ні. Холмів та Прилуки (Чернігівщина), курс західний;
- БпЛА на межі Сумської та Полтавської областей, курс південно-західний (Лубни);
- БпЛА південніше Полтави, курс південний;
- БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Південне та Вилкове/Ізмаїл.
О 00:42 - Ворожі БпЛА північно-східніше Полтави у напрямку міста.
Оновлена інформація
О 01:09 - Ворожі безпілотники:
- на сході Сумщини, курс західний;
- на заході Сумщини прямує на Чернігівщину;
- на північному-сході Чернігівщині курсом на захід;
- на північному-сході Полтавщини курсом на південь;
- північніше Запоріжжя курсом на захід;
- в р-ні. Новомиколаївки (Запоріжжя) курсом на схід;
- східніше Миколаєва курсом на північ.
О 01:29 - БпЛА зафіксовані:
- Групи ворожих БпЛА з Херсонщини східніше Миколаївщини рухаються північним курсом.
- Декілька ворожих БпЛА на Запоріжжі у напрямку Кривого Рогу.
- Ворожі БпЛА на Сумщині у напрямку Полтавщини через Чернігівщину.
О 01:37 - Нові групи ворожих БпЛА на північному сході курсом на Чернігівщину.
О 01:53 - Декілька нових груп ворожих БпЛА зі сходу на південний захід Сумщини у напрямку Полтавщини.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
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- Росіяни вдарили по трьох районах Дніпропетровщини: поранено чоловіка.
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"Надіслав повідомлення на еППО що чую Шахед - мені передзвонили і запитали в якому вусі жужжить і який мій вік!
Рекомендували в такому віці звернутися до сімейного лікаря, якщо шумить в вухах!!!"
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Вночі проти 26 лютого Росія здійснює масований удар по Україні балістичними ракетами, дронами та Цирконами. Під основним ударом Київ, Харків та низка інших міст.
Ще з півночі Росія запустила сотні шахедів, які атакую центральні, північні та південні області України.
Після 4 ранку, як повідомили Повітряні сили, Росія вдарила балістичними ракетами по Києву та Харкову.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи та роботу ППО.
Про атаку на Харків ракетами та дронами повідомив мер Ігор Терехов. Він повідомив про удар по багатьох будинках - приватних і багатоповерхівках, є інформація про сімох поранених.
Згодом Повітряні сили повідомили про удар у бік Києва ще кількома швидкісними ракетами з півдня, моніторингові канали вказали, що це гіперзвукові крилаті ракети Циркон. Вони могли вдарити південніше Києва - біля Фастова чи Білої Церкви.
Після цього продовжився масований наліт на столицю шахедів та інших видів дронів.
Моніторингові канали повідомляють про зліт бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160, які можуть невдовзі атакувати Україну крилатими ракетами.
Ракети пролетіли Сумщину та Чернігівщину і попрямували в центр України - на Полтавщину та Черкащину.
Повітряні сили повідомили, що більшість ракет летять у бік Черкас. Але вони можуть надалі повернути у бік Києва, вказують монітори.
О 5.40 нова група ракет залетіла в Україну через Сумщину та попрямувала у бік Полтавщини.
Частина ракет пролетіла біля Сміли та попрямували південніше у бік Кропивницького. У цей час це місто також атакують шахеди.
Інша група ракет з Черкащини змінила курс у бік Київщини та Вінниччини.
Повітряні сили вказали, що частина ракет попрямувала з Вінниччини у бік Житомира.
Ракети також атакують Васильків та Білу Церкву. Під загрозою Трипільська ТЕС.
Проте десятки дронів все ще атакують центр країни, кілька з них рухаються у бік Вінниці
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