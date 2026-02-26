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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ударними дронами ввечері 25 лютого, - Повітряні сили ЗСУ

Атака шахедів 25 лютого

Увечері 25 лютого триває атака російських дронів на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих БпЛА

О 18:15 - Повідомлялося про БпЛА у напрямку Кривого Рогу з півдня.

О 18:16 - БпЛА на півдні Одещини у напрямку Ізмаїлу.

О 18:22 - Ворожі БпЛА на сході Харківщини курс західний.

Оновлена інформація

О 19:42 - БпЛА у напрямку міста Дніпро з півночі.

О 19:44 - Харківщина: БпЛА на/повз Чугуїв, курс - західний. БпЛА на Печеніги з заходу.

О 19:52 - Дніпропетровщина: БпЛА у напрямку м. Кам'янське з північного сходу.

О 19:54 - БпЛА на Харків з південного сходу.

Оновлена інформація

О 21:53 - БпЛА на півночі Чернігівщини, курс - південно-західний.

О 21:55 - БпЛА у напрямку Харкова з південного сходу.

Оновлена інформація

О 21:59 -  Пуски КАБ на північ Харківщини.

О 22:08 - БпЛА на Запоріжжя.

О 22:55 - БпЛА на Полтавщині в р-ні н.п. Диканька, курс західний (Миргород).

Оновлена інформація

О 23:00 - Ворожі БпЛА на сході Сумщини, курс західний.

О 23:47 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух безпілотників: 

  • Ворожий БпЛА у напрямку Харкова із заходу;
  • БпЛА в р-ні. Холмів та Прилуки (Чернігівщина), курс західний;
  • БпЛА на межі Сумської та Полтавської областей, курс південно-західний (Лубни);
  • БпЛА південніше Полтави, курс південний;
  • БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Південне та Вилкове/Ізмаїл.

О 00:42 - Ворожі БпЛА північно-східніше Полтави у напрямку міста.

Оновлена інформація

О 01:09 - Ворожі безпілотники: 

  • на сході Сумщини, курс західний;
  • на заході Сумщини прямує на Чернігівщину;
  • на північному-сході Чернігівщині курсом на захід;
  • на північному-сході Полтавщини курсом на південь;
  • північніше Запоріжжя курсом на захід;
  • в р-ні. Новомиколаївки (Запоріжжя) курсом на схід;
  • східніше Миколаєва курсом на північ.

О 01:29 - БпЛА зафіксовані: 

  • Групи ворожих БпЛА з Херсонщини східніше Миколаївщини рухаються північним курсом.
  • Декілька ворожих БпЛА на Запоріжжі у напрямку Кривого Рогу.
  • Ворожі БпЛА на Сумщині у напрямку Полтавщини через Чернігівщину.

О 01:37 - Нові групи ворожих БпЛА на північному сході курсом на Чернігівщину.

О 01:53 - Декілька нових груп ворожих БпЛА зі сходу на південний захід Сумщини у напрямку Полтавщини.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми писали: 

Також дивіться: Супутник МКС "Таймлапс" зафіксував ракетну атаку на Київ у ніч з 26 на 27 грудня. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (5924) обстріл (34320) атака (1585) дрони (8331) Шахед (2239)
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Топ коментарі
+5
в спальні, але під ліжком... якщо є із ким!
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25.02.2026 19:37 Відповісти
+4
Дуже велика подяка за турботу: ''Бережіть себе і перебувайте у безпечних місцях". А які ці місця надійніші і безпечніші, в залі, прихожій чи на кухні?
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25.02.2026 19:34 Відповісти
+3
А що, Верховний збиває дрони? Чи без нього хлопці не знають, що робити?
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25.02.2026 22:04 Відповісти
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Анекдот:
"Надіслав повідомлення на еППО що чую Шахед - мені передзвонили і запитали в якому вусі жужжить і який мій вік!
Рекомендували в такому віці звернутися до сімейного лікаря, якщо шумить в вухах!!!"
Жарт для розслаблення в умовах болотяних ударів!
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25.02.2026 19:30 Відповісти
Тепер, коли жужжить в лівому вусі, я повертаюся правим вухом - і , якщо чую шахед, уже тоді "смс"ю на еППО
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25.02.2026 19:36 Відповісти
Дуже велика подяка за турботу: ''Бережіть себе і перебувайте у безпечних місцях". А які ці місця надійніші і безпечніші, в залі, прихожій чи на кухні?
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25.02.2026 19:34 Відповісти
в спальні, але під ліжком... якщо є із ким!
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25.02.2026 19:37 Відповісти
Найбезпечніше місце у центрі Землі.
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25.02.2026 23:21 Відповісти
Кацапи почали атаку ударними дронами, а в цей час Трамп розпочав розмову з Зеленським...
По ходу, Трамп відволікає увагу Верховного !
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25.02.2026 20:42 Відповісти
А що, Верховний збиває дрони? Чи без нього хлопці не знають, що робити?
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25.02.2026 22:04 Відповісти
Сьогодні вночі очікується комбат, тампон дав добро?
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25.02.2026 20:49 Відповісти
пісділ в разгарє.
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26.02.2026 00:09 Відповісти
Трамп закликав не бомбити Новоросійськ . Трамп - ідіот
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26.02.2026 05:38 Відповісти
КЛОУНИ
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26.02.2026 05:41 Відповісти
BBC
Вночі проти 26 лютого Росія здійснює масований удар по Україні балістичними ракетами, дронами та Цирконами. Під основним ударом Київ, Харків та низка інших міст.

Ще з півночі Росія запустила сотні шахедів, які атакую центральні, північні та південні області України.

Після 4 ранку, як повідомили Повітряні сили, Росія вдарила балістичними ракетами по Києву та Харкову.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи та роботу ППО.

Про атаку на Харків ракетами та дронами повідомив мер Ігор Терехов. Він повідомив про удар по багатьох будинках - приватних і багатоповерхівках, є інформація про сімох поранених.

Згодом Повітряні сили повідомили про удар у бік Києва ще кількома швидкісними ракетами з півдня, моніторингові канали вказали, що це гіперзвукові крилаті ракети Циркон. Вони могли вдарити південніше Києва - біля Фастова чи Білої Церкви.

Після цього продовжився масований наліт на столицю шахедів та інших видів дронів.

Моніторингові канали повідомляють про зліт бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160, які можуть невдовзі атакувати Україну крилатими ракетами.
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26.02.2026 05:47 Відповісти
Після 5 години ранку Повітряні сили повідомили про удар балістичними ракетами по Запоріжжю.
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26.02.2026 05:48 Відповісти
О 5.25 Повітряні сили повідомили про заліт через Сумщину крилатих ракет, пущених зі стратегічних бомбардувальників. Тоді ж тривогу оголосили по всій Україні.

Ракети пролетіли Сумщину та Чернігівщину і попрямували в центр України - на Полтавщину та Черкащину.

Повітряні сили повідомили, що більшість ракет летять у бік Черкас. Але вони можуть надалі повернути у бік Києва, вказують монітори.

О 5.40 нова група ракет залетіла в Україну через Сумщину та попрямувала у бік Полтавщини.

Частина ракет пролетіла біля Сміли та попрямували південніше у бік Кропивницького. У цей час це місто також атакують шахеди.

Інша група ракет з Черкащини змінила курс у бік Київщини та Вінниччини.
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26.02.2026 05:59 Відповісти
Частина ракет з Полтавщини через Пирятин також попрямували у бік Києва.
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26.02.2026 06:04 Відповісти
Після 6 ранку монітори та київська влада повідомили про атаку крилатих ракет на Київ зі сходу.

Повітряні сили вказали, що частина ракет попрямувала з Вінниччини у бік Житомира.
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26.02.2026 06:10 Відповісти
Кілька ракет атакували Вінницю, повідомили повітряні сили.

Ракети також атакують Васильків та Білу Церкву. Під загрозою Трипільська ТЕС.
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26.02.2026 06:14 Відповісти
Монітори вказують, що більшість ракет на Київщині маневрують і атакують столицю.
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26.02.2026 06:18 Відповісти
Близько 6.30 ранку ракетна атака Росії завершилась. Відбій тривоги дали у західних областях України.

Проте десятки дронів все ще атакують центр країни, кілька з них рухаються у бік Вінниці
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26.02.2026 06:32 Відповісти
Олекса́ндр Яко́вич Окса́нченко (26 квітня 1968, с. Маломихайлівка - 25 лютого 2022, Київ) - український військовий льотчик, полковник, військовий льотчик І класу, інструктор-пілот 831 БрТА, учасник російсько-української війни. Герой України (28 лютого 2022, посмертно)
Загинув 25 лютого 2022 року в повітряному бою над Києвом, відволікаючи на себе ворожу авіацію

Похований 6 березня 2022 року на військовому цвинтарі у місті Миргороді
Залишилася мати, дружина та двоє дочок.

Його стихія - небо. Його вибір - Україна.

25 лютого 2022 року в небі над Києвом загинув полковник Олександр Оксанченко - «Сірий Вовк».
Людина, для якої політ був не професією, а мовою.
Його знали на авіашоу в Європі. Йому аплодували тисячі. Су-27 у його руках не просто літав - він говорив. Кожен маневр був точним, виваженим, чистим. Понад дві тисячі годин нальоту. Репутація одного з найсильніших винищувачів Повітряних сил України.
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26.02.2026 05:58 Відповісти
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26.02.2026 06:00 Відповісти
❗️ До 10 ракет у напрямку Київщини та Вінниччини 5:53
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26.02.2026 06:10 Відповісти
на Миколаївську обл шт 30 шахедів ,наді мною один пролітав а за ним гелікоптер
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26.02.2026 06:12 Відповісти
 
 