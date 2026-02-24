Супутник МКС "Таймлапс" зафіксував ракетну атаку на Київ у ніч з 26 на 27 грудня. ВIДЕО

У мережі опублікували кадри, зняті з орбіти під час ракетної атаки на Київ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ніч з 26 на 27 грудня 2025 року під час одного з масованих обстрілів столиці супутник "Таймлапс" із борту Міжнародної космічної станції зафіксував спалахи роботи ППО, проліт ракет та вибухи у Києві та області.

Деталі атаки

За офіційними даними, в ніч з 26 на 27 грудня Росія атакувала Україну десятьма балістичними ракетами типу "Іскандер-М" та "Кинджал", а також тридцятьма крилатими ракетами – Х-101, "Іскандер-К" і Х-22.

На відео видно перехоплення цілей у повітрі, траєкторії польоту ракет та серії спалахів, що були помітні навіть із космосу.

Київ (20802) космос (871) крилаті ракети (1121) Міжнародна космічна станція (17) ППО (4151) ракети (4435) супутник (338) атака (1579)
Шось ракети занадто великі, якщо маштабувати до розміру Київа, то вона десь кілька кілометрів у довжину 🤔🤦
24.02.2026 19:11 Відповісти
Ви вкинули? Тепер допишіть до логічного завершення. Що ви маєтє на увазі?
24.02.2026 19:26 Відповісти
Можливо, це шлейф від вихлопу.
24.02.2026 19:39 Відповісти
Надзвукова ракета входить в щільні шари атмосфери і спричиняє збурення повітря.
24.02.2026 20:09 Відповісти
А де балаболістичний гіперзвук Зелемського на Москву? Ну хоч одоробло Штіллермана. П.С. Ну давайте, пишіть про три круги ППО навколо Москви і що це бесполезно.
24.02.2026 19:16 Відповісти
А що над країною жодних хмар не було?
24.02.2026 19:31 Відповісти
Хмари не пропускають світло?
24.02.2026 19:33 Відповісти
"Хмари не пропускають світло? "

Так! В день сонце через хмари палить, так що очі сліпнуть.
24.02.2026 19:39 Відповісти
На якій висоті знаходяться хмари ті що блокують сонячне світло і на якій висоті перехоплюють балістичні ракети ? ((
24.02.2026 22:52 Відповісти
Пусків F-16 не видно - "не залік"! та й "Петріот" щось не проглядається...
Супутник на перездачу....
24.02.2026 20:08 Відповісти
нещасний Київ...
25.02.2026 02:38 Відповісти
 
 