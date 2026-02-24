Супутник МКС "Таймлапс" зафіксував ракетну атаку на Київ у ніч з 26 на 27 грудня. ВIДЕО
У мережі опублікували кадри, зняті з орбіти під час ракетної атаки на Київ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ніч з 26 на 27 грудня 2025 року під час одного з масованих обстрілів столиці супутник "Таймлапс" із борту Міжнародної космічної станції зафіксував спалахи роботи ППО, проліт ракет та вибухи у Києві та області.
Деталі атаки
За офіційними даними, в ніч з 26 на 27 грудня Росія атакувала Україну десятьма балістичними ракетами типу "Іскандер-М" та "Кинджал", а також тридцятьма крилатими ракетами – Х-101, "Іскандер-К" і Х-22.
На відео видно перехоплення цілей у повітрі, траєкторії польоту ракет та серії спалахів, що були помітні навіть із космосу.
Так! В день сонце через хмари палить, так що очі сліпнуть.
Супутник на перездачу....