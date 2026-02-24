РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14203 посетителя онлайн
Новости Видео Ракетная атака на Киев Атака ракет и БпЛА на Киев Ракетная атака
9 028 11

Спутник МКС "Таймлапс" зафиксировал ракетную атаку на Киев в ночь с 26 на 27 декабря. ВИДЕО

В сети опубликовали кадры, снятые с орбиты во время ракетной атаки на Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь с 26 на 27 декабря 2025 года во время одного из массированных обстрелов столицы спутник "Таймлапс" с борта Международной космической станции зафиксировал вспышки работы ПВО, пролет ракет и взрывы в Киеве и области.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали атаки

По официальным данным, в ночь с 26 на 27 декабря Россия атаковала Украину десятью баллистическими ракетами типа "Искандер-М" и "Кинжал", а также тридцатью крылатыми ракетами - Х-101, "Искандер-К" и Х-22.

На видео видно перехват целей в воздухе, траектории полета ракет и серии вспышек, которые были заметны даже из космоса.

Читайте также: ЕС должен передать Украине больше ракет, - Кубилюс

Читайте также: Более 1300 дронов, более 1400 КАБов и 96 ракет выпустила РФ против Украины за неделю, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Киев (26392) космос (771) крылатые ракеты (934) Международная космическая станция (17) ПВО (3713) ракеты (3977) спутник (250) атака (1518)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Шось ракети занадто великі, якщо маштабувати до розміру Київа, то вона десь кілька кілометрів у довжину 🤔🤦
показать весь комментарий
24.02.2026 19:11 Ответить
+3
А де балаболістичний гіперзвук Зелемського на Москву? Ну хоч одоробло Штіллермана. П.С. Ну давайте, пишіть про три круги ППО навколо Москви і що це бесполезно.
показать весь комментарий
24.02.2026 19:16 Ответить
+2
Ви вкинули? Тепер допишіть до логічного завершення. Що ви маєтє на увазі?
показать весь комментарий
24.02.2026 19:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шось ракети занадто великі, якщо маштабувати до розміру Київа, то вона десь кілька кілометрів у довжину 🤔🤦
показать весь комментарий
24.02.2026 19:11 Ответить
Ви вкинули? Тепер допишіть до логічного завершення. Що ви маєтє на увазі?
показать весь комментарий
24.02.2026 19:26 Ответить
Можливо, це шлейф від вихлопу.
показать весь комментарий
24.02.2026 19:39 Ответить
Надзвукова ракета входить в щільні шари атмосфери і спричиняє збурення повітря.
показать весь комментарий
24.02.2026 20:09 Ответить
А де балаболістичний гіперзвук Зелемського на Москву? Ну хоч одоробло Штіллермана. П.С. Ну давайте, пишіть про три круги ППО навколо Москви і що це бесполезно.
показать весь комментарий
24.02.2026 19:16 Ответить
А що над країною жодних хмар не було?
показать весь комментарий
24.02.2026 19:31 Ответить
Хмари не пропускають світло?
показать весь комментарий
24.02.2026 19:33 Ответить
"Хмари не пропускають світло? "

Так! В день сонце через хмари палить, так що очі сліпнуть.
показать весь комментарий
24.02.2026 19:39 Ответить
На якій висоті знаходяться хмари ті що блокують сонячне світло і на якій висоті перехоплюють балістичні ракети ? ((
показать весь комментарий
24.02.2026 22:52 Ответить
Пусків F-16 не видно - "не залік"! та й "Петріот" щось не проглядається...
Супутник на перездачу....
показать весь комментарий
24.02.2026 20:08 Ответить
нещасний Київ...
показать весь комментарий
25.02.2026 02:38 Ответить
 
 