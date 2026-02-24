Спутник МКС "Таймлапс" зафиксировал ракетную атаку на Киев в ночь с 26 на 27 декабря. ВИДЕО
В сети опубликовали кадры, снятые с орбиты во время ракетной атаки на Киев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь с 26 на 27 декабря 2025 года во время одного из массированных обстрелов столицы спутник "Таймлапс" с борта Международной космической станции зафиксировал вспышки работы ПВО, пролет ракет и взрывы в Киеве и области.
Детали атаки
По официальным данным, в ночь с 26 на 27 декабря Россия атаковала Украину десятью баллистическими ракетами типа "Искандер-М" и "Кинжал", а также тридцатью крылатыми ракетами - Х-101, "Искандер-К" и Х-22.
На видео видно перехват целей в воздухе, траектории полета ракет и серии вспышек, которые были заметны даже из космоса.
Топ комментарии
+3 nevs nevs
показать весь комментарий24.02.2026 19:11 Ответить Ссылка
+3 Андрій Лавриненко
показать весь комментарий24.02.2026 19:16 Ответить Ссылка
+2 Bill Yard
показать весь комментарий24.02.2026 19:26 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так! В день сонце через хмари палить, так що очі сліпнуть.
Супутник на перездачу....