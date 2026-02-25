РУС
Россия атакует Украину ударными дронами вечером 25 февраля, - Воздушные силы ВСУ (обновлено)

Атака шахидов 25 февраля

Вечером 25 февраля продолжается атака российских дронов на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских БПЛА

В 18:15 - сообщалось о БПЛА в направлении Кривого Рога с юга.

В 18:16 - БПЛА на юге Одесской области в направлении Измаила.

В 18:22 - вражеские БПЛА на востоке Харьковщины курс западный.

Обновленная информация

В 19:42 – БпЛА в направлении города Днепр с севера.

В 19:44 - Харьковщина: БпЛА на/мимо Чугуев, курс - западный. БпЛА на Печенеги с запада.

В 19:52 – Днепропетровщина: БпЛА в направлении г. Каменское с северо-востока.

В 19:54 – БпЛА на Харьков с юго-востока.

Обновленная информация

В 21:53 – БпЛА на севере Черниговщины, курс – юго-западный.

В 21:55 – БпЛА в направлении Харькова с юго-востока.

Обновленная информация

В 21:59 – пуски КАБ на север Харьковщины.

В 22:08 – БпЛА на Запорожье.

В 22:55 – БпЛА на Полтавщине в р-не н.п. Диканька, курс западный (Миргород).

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

в спальні, але під ліжком... якщо є із ким!
25.02.2026 19:37 Ответить
+4
Дуже велика подяка за турботу: ''Бережіть себе і перебувайте у безпечних місцях". А які ці місця надійніші і безпечніші, в залі, прихожій чи на кухні?
25.02.2026 19:34 Ответить
+3
А що, Верховний збиває дрони? Чи без нього хлопці не знають, що робити?
25.02.2026 22:04 Ответить
Анекдот:
"Надіслав повідомлення на еППО що чую Шахед - мені передзвонили і запитали в якому вусі жужжить і який мій вік!
Рекомендували в такому віці звернутися до сімейного лікаря, якщо шумить в вухах!!!"
Жарт для розслаблення в умовах болотяних ударів!
25.02.2026 19:30 Ответить
Тепер, коли жужжить в лівому вусі, я повертаюся правим вухом - і , якщо чую шахед, уже тоді "смс"ю на еППО
25.02.2026 19:36 Ответить
25.02.2026 19:34 Ответить
25.02.2026 19:37 Ответить
25.02.2026 23:21 Ответить
Кацапи почали атаку ударними дронами, а в цей час Трамп розпочав розмову з Зеленським...
По ходу, Трамп відволікає увагу Верховного !
показать весь комментарий
25.02.2026 20:42 Ответить
25.02.2026 22:04 Ответить
Сьогодні вночі очікується комбат, тампон дав добро?
показать весь комментарий
25.02.2026 20:49 Ответить
26.02.2026 00:09 Ответить
Трамп закликав не бомбити Новоросійськ . Трамп - ідіот
показать весь комментарий
26.02.2026 05:38 Ответить
КЛОУНИ
26.02.2026 05:41 Ответить
BBC
Вночі проти 26 лютого Росія здійснює масований удар по Україні балістичними ракетами, дронами та Цирконами. Під основним ударом Київ, Харків та низка інших міст.

Ще з півночі Росія запустила сотні шахедів, які атакую центральні, північні та південні області України.

Після 4 ранку, як повідомили Повітряні сили, Росія вдарила балістичними ракетами по Києву та Харкову.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи та роботу ППО.

Про атаку на Харків ракетами та дронами повідомив мер Ігор Терехов. Він повідомив про удар по багатьох будинках - приватних і багатоповерхівках, є інформація про сімох поранених.

Згодом Повітряні сили повідомили про удар у бік Києва ще кількома швидкісними ракетами з півдня, моніторингові канали вказали, що це гіперзвукові крилаті ракети Циркон. Вони могли вдарити південніше Києва - біля Фастова чи Білої Церкви.

Після цього продовжився масований наліт на столицю шахедів та інших видів дронів.

Моніторингові канали повідомляють про зліт бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160, які можуть невдовзі атакувати Україну крилатими ракетами.
26.02.2026 05:47 Ответить
Після 5 години ранку Повітряні сили повідомили про удар балістичними ракетами по Запоріжжю.
26.02.2026 05:48 Ответить
О 5.25 Повітряні сили повідомили про заліт через Сумщину крилатих ракет, пущених зі стратегічних бомбардувальників. Тоді ж тривогу оголосили по всій Україні.

Ракети пролетіли Сумщину та Чернігівщину і попрямували в центр України - на Полтавщину та Черкащину.

Повітряні сили повідомили, що більшість ракет летять у бік Черкас. Але вони можуть надалі повернути у бік Києва, вказують монітори.

О 5.40 нова група ракет залетіла в Україну через Сумщину та попрямувала у бік Полтавщини.

Частина ракет пролетіла біля Сміли та попрямували південніше у бік Кропивницького. У цей час це місто також атакують шахеди.

Інша група ракет з Черкащини змінила курс у бік Київщини та Вінниччини.
26.02.2026 05:59 Ответить
Частина ракет з Полтавщини через Пирятин також попрямували у бік Києва.
26.02.2026 06:04 Ответить
Після 6 ранку монітори та київська влада повідомили про атаку крилатих ракет на Київ зі сходу.

Повітряні сили вказали, що частина ракет попрямувала з Вінниччини у бік Житомира.
26.02.2026 06:10 Ответить
Кілька ракет атакували Вінницю, повідомили повітряні сили.

Ракети також атакують Васильків та Білу Церкву. Під загрозою Трипільська ТЕС.
26.02.2026 06:14 Ответить
Монітори вказують, що більшість ракет на Київщині маневрують і атакують столицю.
26.02.2026 06:18 Ответить
Близько 6.30 ранку ракетна атака Росії завершилась. Відбій тривоги дали у західних областях України.

Проте десятки дронів все ще атакують центр країни, кілька з них рухаються у бік Вінниці
26.02.2026 06:32 Ответить
Олекса́ндр Яко́вич Окса́нченко (26 квітня 1968, с. Маломихайлівка - 25 лютого 2022, Київ) - український військовий льотчик, полковник, військовий льотчик І класу, інструктор-пілот 831 БрТА, учасник російсько-української війни. Герой України (28 лютого 2022, посмертно)
Загинув 25 лютого 2022 року в повітряному бою над Києвом, відволікаючи на себе ворожу авіацію

Похований 6 березня 2022 року на військовому цвинтарі у місті Миргороді
Залишилася мати, дружина та двоє дочок.

Його стихія - небо. Його вибір - Україна.

25 лютого 2022 року в небі над Києвом загинув полковник Олександр Оксанченко - «Сірий Вовк».
Людина, для якої політ був не професією, а мовою.
Його знали на авіашоу в Європі. Йому аплодували тисячі. Су-27 у його руках не просто літав - він говорив. Кожен маневр був точним, виваженим, чистим. Понад дві тисячі годин нальоту. Репутація одного з найсильніших винищувачів Повітряних сил України.
26.02.2026 05:58 Ответить
❗️ До 10 ракет у напрямку Київщини та Вінниччини 5:53
26.02.2026 06:10 Ответить
на Миколаївську обл шт 30 шахедів ,наді мною один пролітав а за ним гелікоптер
