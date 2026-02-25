Россия атакует Украину ударными дронами вечером 25 февраля, - Воздушные силы ВСУ (обновлено)
Вечером 25 февраля продолжается атака российских дронов на украинские города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских БПЛА
В 18:15 - сообщалось о БПЛА в направлении Кривого Рога с юга.
В 18:16 - БПЛА на юге Одесской области в направлении Измаила.
В 18:22 - вражеские БПЛА на востоке Харьковщины курс западный.
Обновленная информация
В 19:42 – БпЛА в направлении города Днепр с севера.
В 19:44 - Харьковщина: БпЛА на/мимо Чугуев, курс - западный. БпЛА на Печенеги с запада.
В 19:52 – Днепропетровщина: БпЛА в направлении г. Каменское с северо-востока.
В 19:54 – БпЛА на Харьков с юго-востока.
Обновленная информация
В 21:53 – БпЛА на севере Черниговщины, курс – юго-западный.
В 21:55 – БпЛА в направлении Харькова с юго-востока.
Обновленная информация
В 21:59 – пуски КАБ на север Харьковщины.
В 22:08 – БпЛА на Запорожье.
В 22:55 – БпЛА на Полтавщине в р-не н.п. Диканька, курс западный (Миргород).
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
"Надіслав повідомлення на еППО що чую Шахед - мені передзвонили і запитали в якому вусі жужжить і який мій вік!
Рекомендували в такому віці звернутися до сімейного лікаря, якщо шумить в вухах!!!"
Жарт для розслаблення в умовах болотяних ударів!
По ходу, Трамп відволікає увагу Верховного !
Вночі проти 26 лютого Росія здійснює масований удар по Україні балістичними ракетами, дронами та Цирконами. Під основним ударом Київ, Харків та низка інших міст.
Ще з півночі Росія запустила сотні шахедів, які атакую центральні, північні та південні області України.
Після 4 ранку, як повідомили Повітряні сили, Росія вдарила балістичними ракетами по Києву та Харкову.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи та роботу ППО.
Про атаку на Харків ракетами та дронами повідомив мер Ігор Терехов. Він повідомив про удар по багатьох будинках - приватних і багатоповерхівках, є інформація про сімох поранених.
Згодом Повітряні сили повідомили про удар у бік Києва ще кількома швидкісними ракетами з півдня, моніторингові канали вказали, що це гіперзвукові крилаті ракети Циркон. Вони могли вдарити південніше Києва - біля Фастова чи Білої Церкви.
Після цього продовжився масований наліт на столицю шахедів та інших видів дронів.
Моніторингові канали повідомляють про зліт бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160, які можуть невдовзі атакувати Україну крилатими ракетами.
Ракети пролетіли Сумщину та Чернігівщину і попрямували в центр України - на Полтавщину та Черкащину.
Повітряні сили повідомили, що більшість ракет летять у бік Черкас. Але вони можуть надалі повернути у бік Києва, вказують монітори.
О 5.40 нова група ракет залетіла в Україну через Сумщину та попрямувала у бік Полтавщини.
Частина ракет пролетіла біля Сміли та попрямували південніше у бік Кропивницького. У цей час це місто також атакують шахеди.
Інша група ракет з Черкащини змінила курс у бік Київщини та Вінниччини.
Повітряні сили вказали, що частина ракет попрямувала з Вінниччини у бік Житомира.
Ракети також атакують Васильків та Білу Церкву. Під загрозою Трипільська ТЕС.
Проте десятки дронів все ще атакують центр країни, кілька з них рухаються у бік Вінниці
Загинув 25 лютого 2022 року в повітряному бою над Києвом, відволікаючи на себе ворожу авіацію
Похований 6 березня 2022 року на військовому цвинтарі у місті Миргороді
Залишилася мати, дружина та двоє дочок.
Його стихія - небо. Його вибір - Україна.
25 лютого 2022 року в небі над Києвом загинув полковник Олександр Оксанченко - «Сірий Вовк».
Людина, для якої політ був не професією, а мовою.
Його знали на авіашоу в Європі. Йому аплодували тисячі. Су-27 у його руках не просто літав - він говорив. Кожен маневр був точним, виваженим, чистим. Понад дві тисячі годин нальоту. Репутація одного з найсильніших винищувачів Повітряних сил України.