Россия атакует Украину ударными дронами вечером 25 февраля, - Воздушные силы ВСУ (обновлено)

Вечером 25 февраля продолжается атака российских дронов на украинские города.

Движение вражеских БПЛА

В 18:15 - сообщалось о БПЛА в направлении Кривого Рога с юга.

В 18:16 - БПЛА на юге Одесской области в направлении Измаила.

В 18:22 - вражеские БПЛА на востоке Харьковщины курс западный.

Обновленная информация

В 19:42 – БпЛА в направлении города Днепр с севера.

В 19:44 - Харьковщина: БпЛА на/мимо Чугуев, курс - западный. БпЛА на Печенеги с запада.

В 19:52 – Днепропетровщина: БпЛА в направлении г. Каменское с северо-востока.

В 19:54 – БпЛА на Харьков с юго-востока.

Обновленная информация

В 21:53 – БпЛА на севере Черниговщины, курс – юго-западный.

В 21:55 – БпЛА в направлении Харькова с юго-востока.

Обновленная информация

В 21:59 – пуски КАБ на север Харьковщины.

В 22:08 – БпЛА на Запорожье.

В 22:55 – БпЛА на Полтавщине в р-не н.п. Диканька, курс западный (Миргород).

