Россияне ударили по трем районам Днепропетровщины: ранен мужчина
В течение дня российские войска более 30 раз нанесли удары по населенным пунктам Криворожского, Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области артиллерией и беспилотниками.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Криворожский район
На Криворожье россияне атаковали Зеленодольскую громаду. Там повреждена инфраструктура. Ранен мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.
Никопольский район
В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Мировская, Покровская и Марганецкая громады. Разрушены частные дома и хозяйственные постройки.
Синельниковский район
В Синельниковском районе россияне нанесли удар по Межевской громаде. Уничтожен гараж, поврежден дом.
