Россияне ударили по трем районам Днепропетровщины: ранен мужчина

В течение дня российские войска более 30 раз нанесли удары по населенным пунктам Криворожского, Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области артиллерией и беспилотниками.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Криворожский район

На Криворожье россияне атаковали Зеленодольскую громаду. Там повреждена инфраструктура. Ранен мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.

Никопольский район

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Мировская, Покровская и Марганецкая громады. Разрушены частные дома и хозяйственные постройки.

Синельниковский район

В Синельниковском районе россияне нанесли удар по Межевской громаде. Уничтожен гараж, поврежден дом.

