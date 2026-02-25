РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6994 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины
316 0

Россияне ударили по трем районам Днепропетровщины: ранен мужчина

Обстрелы Днепропетровской области

В течение дня российские войска более 30 раз нанесли удары по населенным пунктам Криворожского, Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровской области артиллерией и беспилотниками.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Криворожский район

На Криворожье россияне атаковали Зеленодольскую громаду. Там повреждена инфраструктура. Ранен мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.

Читайте также: Россия атаковала Синельниковский район Днепропетровской области: двое погибших, пятеро раненых

Никопольский район

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Мировская, Покровская и Марганецкая громады. Разрушены частные дома и хозяйственные постройки.

Синельниковский район

В Синельниковском районе россияне нанесли удар по Межевской громаде. Уничтожен гараж, поврежден дом.

Смотрите также: Взрыв произошел в здании полиции в Днепре: есть разрушения, обошлось без пострадавших. ФОТО (дополнено)

Автор: 

обстрел (15059) Днепропетровская область (1485) Криворожский район (260) Никопольский район (618) Синельниковский район (441)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 