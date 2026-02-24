Россия атаковала Синельниковский район Днепропетровщины: двое погибших, пятеро раненых
В результате российской атаки 24 февраля в Днепропетровской области погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Враг применил авиабомбы по громадам Синельниковского района, разрушив жилые дома и гражданскую инфраструктуру.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Обстрелы Синельниковского района
- Враг нанес авиаудары по Покровской громаде. Повреждены частные дома.
- Двое местных жителей погибли, пятеро - ранены. Это мужчины 71, 69, 59 и 47 лет и 21-летняя женщина. Все раненые госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.
Обстрелы Никопольщины
- В Никопольском районе под ударом была Покровская громада.
