Росія атакувала Синельниківський район Дніпропетровщини: двоє загиблих, п’ятеро поранених

Унаслідок російської атаки 24 лютого на Дніпропетровщині загинули двоє людей, ще п’ятеро дістали поранення. Ворог застосував авіабомби по громадах Синельниківського району, зруйнувавши житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Обстріли Синельниківщини

  • Ворог вдарив авіабомбами по Покровській громаді. Пошкоджені приватні будинки.
  • Двоє місцевих мешканців загинули, пʼятеро – поранені. Це чоловіки 71, 69, 59 і 47 років та 21-річна жінка. Усі поранені госпіталізовані. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Обстріли Нікопольщини

▪️У Нікопольському районі під ударом була Покровська громада.

