Вибух у відділку поліції Дніпра: в Офісі Генерального прокурора почали розслідування за статтею про теракт. ФОТОрепортаж

Вибух у Дніпрі розслідують як теракт

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що після вибуху у відділку поліції міста Дніпро розпочато досудове розслідування за фактом вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 258 КК України). Проводиться огляд місця події. Прокурори обласної прокуратури спільно зі слідчими встановлюють усі обставини події.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Вибух у відділку поліції Дніпра

23 лютого, близько 20:50, в одному із відділів поліції міста Дніпра стався вибух саморобного вибухового пристрою. Унаслідок події постраждалих немає.

Вибуховою хвилею пошкоджено адміністративну будівлю, вікна приміщення та автомобіль, що був припаркований поруч.

Вибух у райвідділку поліції Дніпра

Дані від поліції

Поліція Дніпра встановлює обставини вибуху.

На місці події працюють фахівці вибухотехнічної служби, криміналісти та слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Дніпропетровського районного управління поліції № 2. Триває встановлення всіх обставин інциденту", - йдеться у повідомленні.

  • Нагадаємо, 23 лютого, приблизно о 18:10, у Миколаєві стався вибух на території АЗС, яка не працює. Унаслідок інциденту постраждали семеро співробітників Управління патрульної поліції, які приїхали на перезмінку та припаркували там свої авто.
  • Після вибуху у Миколаєві розпочато досудове розслідування за фактом теракту.

вибух теракт Офіс Генпрокурора Дніпропетровська область Дніпровський район
Топ коментарі
+13
Писати дурню про поліцію - це все одно, що дивитися в дзеркало. Поліція - це зріз громадянського суспільства, його відображення. Чи буде нормальна людина зловтішатися із самої спбе? Нормальна і психічно здорова - ні. Людяність - це здатність співчувати, співпереживати і прийти на допомогу. Будьмо людьми.
24.02.2026 04:42 Відповісти
+9
Якщо тобі ,наприклад,дати нормальних пи...людей,то ти ж будеш летіти до того відділу поліції,і кричати " допоможіть", вумник х..єв.! Дякуй Богові,що в Україні ще є поліція, і ти живеш не в Сомалі
24.02.2026 01:37 Відповісти
+8
Здається, зовсім скоро взнаємо, для чого все це робиться.... А це робиться не просто так... 😡😡😡
24.02.2026 05:52 Відповісти
24.02.2026 01:37 Відповісти
То чумадан вокзал Сомалі, дурік 😂
24.02.2026 03:02 Відповісти
Нечув ніколи, щоб поліція якось допомогла людям. Вважаю, що краще прийняти нормальний закон про збройний самозахист і не потрібно буде тої імпотентної поліції.
24.02.2026 09:43 Відповісти
крім терактів цапня розкручує кампанію ненависті, намагається підбурювати внутрішні чвари. будьте уважні
24.02.2026 03:09 Відповісти
Не вся поліція, а окремі індивиди, на відміну наприклад від СБУ, поліцейські підрозділи на передку та ЛБЗ.
24.02.2026 09:35 Відповісти
На передку служать не поліцаї, а ті кого вони повикрадали за гроші і повпихали ніби в свої поліцейські підрозділи.
24.02.2026 09:45 Відповісти
В чого це Ви взяли? Які задачі ставить перед ролліцією під час воєнного стану Верховний Головнокомандувач - те вони і виконують. Це поліція сама прибігла до ТЦК і попросилася перевіряти і доставляти хлопців до ТЦК? Звичайно ні. Це воля Верховного, який у 2022 році провалив мобілізацію. А сьогодні зробив винними поліці. і ТЦК, жінки тих хлопців, яких відправили в ТЦК і вони загинули на фронті приходять ло поліції і починають їх проклинати.
24.02.2026 10:13 Відповісти
Закони приймає ВР. Як би там не було.
24.02.2026 22:31 Відповісти
24.02.2026 04:42 Відповісти
чи буде нормальна людина спокійно дивитися як невідомі з закритим обличчям нападають на вулиці на людину, та потім запихають його у авто з іноземною реєстрацією ?
24.02.2026 08:22 Відповісти
До чого поліція до дій ТЦК та СП ЗСУ? Якщо це було викрадення, перевищення службових повноважень військовослужбовцями - то це парафія СБУ та ДБР, може поліція замість них і шпигунами займеться?
24.02.2026 09:37 Відповісти
Уважаемая Река Писа. Однократные эксцессы бывают в любом массовом деле. Прошу выразить ваши наблюдения или вашу точку зрения:
Невідомі бросают в бусы всех подряд мужчин призывного возраста, или тех кто находится в не урегулированных отношениях с ТЦК? Гражданин имеющий "бронь" может избежать буса, или гребут всех подряд, военком потом разберется?
Дякую.
24.02.2026 10:01 Відповісти
ти щось чув про те що затримувати може тількі поліція, але коли невідомі у масках ховаючи обличя бьють та кидають у авто на іноземній реєстрації підриває довіру до мобілізації, та взагалі ставлення до людей у формі. А потім ці невідомі возять по місту та й ще вимагають грошей, а іх керіники збагачуються на мілліони то звісно винен народ
24.02.2026 10:07 Відповісти
Дякую. Звістно чув. Тут, на сайте, много об этом пишут. Вы не ответили. Но,ладно. Допустим гребут всех. Как вы думаете/знаете, удар в голову следует до предложения предьявить документ, или сперва бьют?
Дякую.
24.02.2026 11:25 Відповісти
Краще місце для корита ВРУ, потім Суди, потім прокуратури, потім СБУ, ДБР, БЕБ, а потім вже поліція (і то я багато зверху над поліцією пропустив), щось дуже багато над ними їдаків державного, щоб так безапеляційно казати, що поліція краще місце, чому туди черги не має? Якщо раніше за 2 тижні звільняли, тепер не менше місяця, а от в СБУ, ДБР та Суди - охочі кілометровими чергами.
24.02.2026 09:40 Відповісти
Не будьте наївним, і загибла 23-річна поліцейська, і її 34-річна ввбиіця - представниаи одного і того ж громадянсьуого суспільства, як і ті, хто ліквідує ворожі ракетні удари і ті, хто ці ракети наводить. Тому не потрібно пафосуі тим паче - популізму.
24.02.2026 09:43 Відповісти
Нормальна людина не піде служити в таку поліцію.
24.02.2026 09:32 Відповісти
Ви вважаєте загиблу у Львові поліцейську, яка чесно приїхала на виклик ненормальною?
24.02.2026 09:44 Відповісти
Я знаю, що нормальні люди там не затримуються.
Нормальні люди або стають частиною цього гадюшника, або звільняються.
Щодо загиблої нічого не можу сказати. А ви її знали особисто?
24.02.2026 09:56 Відповісти
*стають частиною системи, тобто перестають бути нормальними.
А дитячий інфантилізм тих, хто йде у поліцію "оберігати закон і порядок" - швидко минає.
24.02.2026 09:58 Відповісти
Таке враження, що поліцаї разом з ТЦКунами це чіповані психопати, яких вивели спеціально для знущання і знищення українців.
24.02.2026 09:48 Відповісти
24.02.2026 05:52 Відповісти
Якщо завтра знову побачимо на вулицях блок-пости поліції разом з тцк, то будемо розуміти, що це тільки для нашої власної безпеки. Хіба ні?
24.02.2026 06:35 Відповісти
схоже Клименка зливають , сильно токсична фігура
24.02.2026 09:48 Відповісти
У Москві підірвали автомобіль ДПС: один поліцейський загинув, інший поранений
24.02.2026 06:25 Відповісти
Деталі: Вибух пролунав близько опівночі. За попередньою інформацією, невідомий чоловік кинув вибуховий пристрій усередину автівки ДПС.
24.02.2026 06:26 Відповісти
думаю дальше офіса це не пішло.щось все ловко відбувається.
24.02.2026 07:23 Відповісти
Яка "гостра" ,ні - "геніальна"думка в коментах про Сомалі та Україну...Все ж таки багато "розумних" людей у Світі! Не перевелися!! А на Сомалі Путін теж напав??
24.02.2026 07:49 Відповісти
Гарно ви путлера відбілюєте і так поважно гівнопризвище фюрера нацистської росії з великої літери пишете.
24.02.2026 09:42 Відповісти
Якщо непідготовлені не йдуть на війну то війна прийде до них.
24.02.2026 08:57 Відповісти
В Україні достатня кількість силовиків для захисту. Мільйоні ЗСУ і мільйон поліція, СБУ, БЕБ, різні меби, тисячі озброєних чиновників, прокурорів, правда серед них багато інвалідів. Так,що не потрібно розводити паніку. Кацапів в Україні пів мільйона.
24.02.2026 09:52 Відповісти
Щось кучно пішло.
Нагадує "казанський цукорок" і гексаген в кацапляндії за раннього куйла.
24.02.2026 09:18 Відповісти
 
 