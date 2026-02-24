Вибух у відділку поліції Дніпра: в Офісі Генерального прокурора почали розслідування за статтею про теракт. ФОТОрепортаж
В Офісі Генерального прокурора повідомили, що після вибуху у відділку поліції міста Дніпро розпочато досудове розслідування за фактом вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 258 КК України). Проводиться огляд місця події. Прокурори обласної прокуратури спільно зі слідчими встановлюють усі обставини події.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Вибух у відділку поліції Дніпра
23 лютого, близько 20:50, в одному із відділів поліції міста Дніпра стався вибух саморобного вибухового пристрою. Унаслідок події постраждалих немає.
Вибуховою хвилею пошкоджено адміністративну будівлю, вікна приміщення та автомобіль, що був припаркований поруч.
Дані від поліції
Поліція Дніпра встановлює обставини вибуху.
На місці події працюють фахівці вибухотехнічної служби, криміналісти та слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Дніпропетровського районного управління поліції № 2. Триває встановлення всіх обставин інциденту", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, 23 лютого, приблизно о 18:10, у Миколаєві стався вибух на території АЗС, яка не працює. Унаслідок інциденту постраждали семеро співробітників Управління патрульної поліції, які приїхали на перезмінку та припаркували там свої авто.
- Після вибуху у Миколаєві розпочато досудове розслідування за фактом теракту.
Невідомі бросают в бусы всех подряд мужчин призывного возраста, или тех кто находится в не урегулированных отношениях с ТЦК? Гражданин имеющий "бронь" может избежать буса, или гребут всех подряд, военком потом разберется?
Нормальні люди або стають частиною цього гадюшника, або звільняються.
Щодо загиблої нічого не можу сказати. А ви її знали особисто?
А дитячий інфантилізм тих, хто йде у поліцію "оберігати закон і порядок" - швидко минає.
Нагадує "казанський цукорок" і гексаген в кацапляндії за раннього куйла.