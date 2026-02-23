Вибух стався у будівлі поліції в Дніпрі: є руйнування, обійшлося без постраждалих. ФОТО (доповнено)

Увечері 23 лютого в Амур-Нижньодніпровському відділі поліції у місті Дніпро пролунав вибух.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили співрозмовники "РБК-Україна" та "УП" в правоохоронних органах.

Що відомо станом на зараз?

Повідомляється, що вибух пролунав зсередини будівлі близько 20:30. Є руйнування. За попередніми даними, обійшлось без постраждалих.

Фото: ФОТО НАДАНЕ УП

Дані від поліції

Поліція Дніпра встановлює обставини вибуху. Зазначається, що 23 лютого близько 20:30 в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпра стався вибух в адміністративній будівлі поліції.

"Унаслідок події постраждалих немає. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна приміщення, меблі та комп’ютерну техніку. Також зазнав пошкоджень автомобіль, припаркований поруч із будівлею.

На місці події працюють фахівці вибухотехнічної служби, криміналісти та слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Дніпропетровського районного управління поліції № 2. Триває встановлення всіх обставин інциденту", - йдеться у повідомленні.

Вибух у Миколаєві 23 лютого

Нагадаємо, 23 лютого, приблизно о 18:10, у Миколаєві стався вибух на території АЗС, яка не працює. Унаслідок інциденту постраждали семеро співробітників Управління патрульної поліції, які приїхали на перезмінку та припаркували там свої авто.

Після вибуху у Миколаєві розпочато досудове розслідування за фактом теракту.

