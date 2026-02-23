Вибух стався у будівлі поліції в Дніпрі: є руйнування, обійшлося без постраждалих. ФОТО (доповнено)
Увечері 23 лютого в Амур-Нижньодніпровському відділі поліції у місті Дніпро пролунав вибух.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили співрозмовники "РБК-Україна" та "УП" в правоохоронних органах.
Що відомо станом на зараз?
Повідомляється, що вибух пролунав зсередини будівлі близько 20:30. Є руйнування. За попередніми даними, обійшлось без постраждалих.
Дані від поліції
Поліція Дніпра встановлює обставини вибуху. Зазначається, що 23 лютого близько 20:30 в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпра стався вибух в адміністративній будівлі поліції.
"Унаслідок події постраждалих немає. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна приміщення, меблі та комп’ютерну техніку. Також зазнав пошкоджень автомобіль, припаркований поруч із будівлею.
На місці події працюють фахівці вибухотехнічної служби, криміналісти та слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Дніпропетровського районного управління поліції № 2. Триває встановлення всіх обставин інциденту", - йдеться у повідомленні.
Вибух у Миколаєві 23 лютого
- Нагадаємо, 23 лютого, приблизно о 18:10, у Миколаєві стався вибух на території АЗС, яка не працює. Унаслідок інциденту постраждали семеро співробітників Управління патрульної поліції, які приїхали на перезмінку та припаркували там свої авто.
- Після вибуху у Миколаєві розпочато досудове розслідування за фактом теракту.
Клименко, чи вже трошечки можливо?
це що таке ?
бардак !!!!!!!!!!!!
та ще й який !!!!
Кліменко з керівництвом Нац. поліції у відставку !!!!
третій теракт проти поліції за два дні !!!!!
Пригадуємо "рязанський сахар" на московії, стрілянину в Києві в "Каравані" (напередодні ухвалення відповідного закону про "приватні охоронні підприємства") і т.д. "лєкала" завжди одні й ті самі.
Ну, про вибухи, як про привід вчергове "прикрутити гайки", або знов збільшити силовий штат (який не воює), особливо, якщо ви плануєте підписати капітуляцію та підтосовку/підготовку "виборів" - тут вже писали.
І звідки ж він знав? Прямо Ванга! Так кацапам навіщось наші менти потрібні
Чекаємо у наступній серії шоу голобородька.