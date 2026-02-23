Вибух стався у будівлі поліції в Дніпрі: є руйнування, обійшлося без постраждалих. ФОТО (доповнено)

Увечері 23 лютого в Амур-Нижньодніпровському відділі поліції у місті Дніпро пролунав вибух.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили співрозмовники "РБК-Україна" та "УП" в правоохоронних органах.

Що відомо станом на зараз?

Повідомляється, що вибух пролунав зсередини будівлі близько 20:30. Є руйнування. За попередніми даними, обійшлось без постраждалих.

Вибух у Дніпрі 23 лютого
Фото: ФОТО НАДАНЕ УП

Дані від поліції

Поліція Дніпра встановлює обставини вибуху. Зазначається, що 23 лютого близько 20:30 в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпра стався вибух в адміністративній будівлі поліції.

"Унаслідок події постраждалих немає. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна приміщення, меблі та комп’ютерну техніку. Також зазнав пошкоджень автомобіль, припаркований поруч із будівлею.

На місці події працюють фахівці вибухотехнічної служби, криміналісти та слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Дніпропетровського районного управління поліції № 2. Триває встановлення всіх обставин інциденту", - йдеться у повідомленні.

Вибух у Дніпрі 23 лютого

Вибух у Миколаєві 23 лютого

  • Нагадаємо, 23 лютого, приблизно о 18:10, у Миколаєві стався вибух на території АЗС, яка не працює. Унаслідок інциденту постраждали семеро співробітників Управління патрульної поліції, які приїхали на перезмінку та припаркували там свої авто.
  • Після вибуху у Миколаєві розпочато досудове розслідування за фактом теракту.

Топ коментарі
Тобто вибух на 2 поверху, куда так просто не пройдешь повз чергового. Не здивуюсь, якщо вибухнула граната з необережності, пьяні були чи ще щось... А тепер будуть ліпити справу про "терракт".
23.02.2026 21:53 Відповісти
Дійсно, досить дивні події. Поліція на фронті не воює, але проти неї організовують теракти. Який сенс?
23.02.2026 22:11 Відповісти
кацапи спочатку роблять теракти в Україні а потім випускають ботів щоб пояснити як ми маємо почуватись і кого звинувачувати. Давайте мислити тверезо.
23.02.2026 21:53 Відповісти
"Клименко: Заборонити Телеграм повністю неможливо"
Все ще неможливо?
Клименко, чи вже трошечки можливо?
23.02.2026 21:52 Відповісти
Звичайно, так як колись заборонили вконтактє
23.02.2026 22:16 Відповісти
вибух пролунав зсередини будівлі

це що таке ?
бардак !!!!!!!!!!!!
та ще й який !!!!

Кліменко з керівництвом Нац. поліції у відставку !!!!

.
23.02.2026 23:25 Відповісти
23.02.2026 21:53 Відповісти
Де ти таке прочитав?
23.02.2026 22:08 Відповісти
з такими дурнями як клименко енд компані і ботів не треба

третій теракт проти поліції за два дні !!!!!

.
23.02.2026 23:30 Відповісти
Їм ніколи навіть в своїх приміщеннях єлементарні норми дотримувати ,бо Стерненко, зрадника ваньку Баканова , бек- офіси по всі Україні деркача , будинок Захарченко,………… треба охороняти
24.02.2026 07:40 Відповісти
23.02.2026 21:53 Відповісти
Навіть прибиральниця не пройде?
23.02.2026 21:57 Відповісти
Чому в армії прибиральниць немає , а в поліції є ...?
23.02.2026 21:59 Відповісти
На початку війни ,коли рашисти були під Миколаєвом, то військових селили в межах міста - було місце у підземному овочесховищі. Так ракети на цю точку навела саме прибиральниця, котра приходила в те приміщення та вбирала у військових. Знайшли.
24.02.2026 01:14 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
24.02.2026 05:58 Відповісти
Не буде "прибиральниця" так ризикувати.
23.02.2026 22:07 Відповісти
Навіть упората ждуніха рюського міра. Буде.
24.02.2026 01:15 Відповісти
Минулого року були "теракти" біля ТЦК, які раптово почались і так само раптово припинилися... І ніяке блокування телеграму не знадобилось.
23.02.2026 22:08 Відповісти
Минулого року виборами не пахло.
24.02.2026 08:52 Відповісти
23.02.2026 22:11 Відповісти
Отож, таке відчуття, що роблять з цих дуже добрих, дуже файних міліціантів жертв, яких треба пожаліти, понять і простить, і-увеличить в 2 рази штат. На счёт непрацюючої АЗС теж дивна історія-там була пересмінка?!?!
24.02.2026 02:55 Відповісти
Я часто помічаю що екіпажі 2..3 машини стоять у подібних місцях. Майданчики біля дороги де нема або мало сторонніх. (Тобто нема або не працює магзін чи АЗС).. іноді там же охорона чи поліція охорони
24.02.2026 11:12 Відповісти
Телегрм закрити треба на передодні фальсифікування результатів виборів і підписання капітуляціїї
24.02.2026 08:54 Відповісти
Як який сенс?Ще більше гайки народу закрутити,спробувати заборонити месседжери.
24.02.2026 09:37 Відповісти
За тими вибухами вже ніхто не згадує про Галущенка, свідчення Залужного про контрнаступ та "двушечку на москву".
Пригадуємо "рязанський сахар" на московії, стрілянину в Києві в "Каравані" (напередодні ухвалення відповідного закону про "приватні охоронні підприємства") і т.д. "лєкала" завжди одні й ті самі.
Ну, про вибухи, як про привід вчергове "прикрутити гайки", або знов збільшити силовий штат (який не воює), особливо, якщо ви плануєте підписати капітуляцію та підтосовку/підготовку "виборів" - тут вже писали.
24.02.2026 14:08 Відповісти
ставлю на те, що серьожа костріков вже вибраний. треба тільки почекати, що з ним станеться і які будуть потім наслідки.
23.02.2026 22:25 Відповісти
эколофлоу
23.02.2026 22:17 Відповісти
Здається, що це, щоб дозволити ментам хапати всіх підряд, а може і стріляти в людей дозволять, х.з.
23.02.2026 22:31 Відповісти
Так воно і в їхню сторону може спрацювати теж ти не подумав? І буде справжня громадянська війна, яку зелень ну дуже хоче спровокувати
23.02.2026 23:47 Відповісти
Прямо в будівлі? Як і хто її там заклав? І як обійшлося без постраждалих?
23.02.2026 22:37 Відповісти
В будь-якій резонансній справі, головне - не вийти, в підсумку, на самих же себе.
24.02.2026 14:11 Відповісти
Це мабуть, виконують тіж самі тітушки з Дніпра, яких мусорські возили автобусами у січні 2014 року на антимайдан, в Марїнському парку????
23.02.2026 22:40 Відповісти
У січні 2014 тітушкам і в Дніпрі "роботи" вистачало, бо мусарня сама не встигала.
02.03.2026 12:17 Відповісти
Ну рашисти не сплять. А поліцаї видно проспали. Чомусь не тільки народ а і влада яка сидить в тилу забуває що зараз йде війна. І ворог підступний і підлий
23.02.2026 23:01 Відповісти
так, рашисти не сплять... а також і міндичі і цукермани і шифери і ...
24.02.2026 01:11 Відповісти
скільки в поліції зрадників , видно під Клименко гойдається крісло
23.02.2026 23:04 Відповісти
Коли старий пес відчуває, що його скоро виженуть, то починає гавкати на вітер.
23.02.2026 23:08 Відповісти
Зеленський про теракт у Львові: РФ планує такі напади й надалі

І звідки ж він знав? Прямо Ванга! Так кацапам навіщось наші менти потрібні
24.02.2026 00:03 Відповісти
А чого поліція дупи гріє в кабінетах? Велком на лбз ви ж присягу давали? Давали
24.02.2026 00:09 Відповісти
Пішла кампанія по відбілюванню мусорів..... Не до добра все це...😡😡😡
24.02.2026 06:00 Відповісти
Терміново об'явили кастинг на прибиральницю бамжиху з саморобною бомбою та спільнецієї з тернопіля?
Чекаємо у наступній серії шоу голобородька.
24.02.2026 07:40 Відповісти
Відеофіксація в приміщеннях поліції є?
24.02.2026 08:35 Відповісти
Для чого ??? Так і на самих себе вийти недовго.
24.02.2026 13:14 Відповісти
терміново потрібно створити орган який має захищати мєнтів і прокурорів від шпіонів і від бандитів поки мєнти кришують наркоту і гральні автомати, вони легка добича всяких бандитів
24.02.2026 09:03 Відповісти
Є ненульова верогідність, що теракти влаштовані СБУ. (Як вони це зробили у Дніпрі у 2012.) Вони теж через Телегу самі себе завербували?
24.02.2026 10:44 Відповісти
Не виключно.
24.02.2026 11:14 Відповісти
Ганьбища ідіотам , це , як покушеніє на стерненко з шефіром і замахами на найвеличнішого - вистава , без кінця , Дє вирок бабі , стрілявшей в стерненко В шефіра …………
24.02.2026 14:21 Відповісти
Сумісні, сплановані диверсії СБУ і ФСБ по Україні і раша параша.
24.02.2026 15:28 Відповісти
Боже, врятуй мене!
24.02.2026 20:09 Відповісти
 
 