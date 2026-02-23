Вибух у Миколаєві кваліфіковано як теракт: постраждало 7 поліціянтів. ФОТОрепортаж

23 лютого, 18:10, у Миколаєві стався вибух на території АЗС, яка не працює. Унаслідок інциденту постраждали семеро співробітників Управління патрульної поліції, які приїхали на перезмінку та припаркували там свої авто. Вибух кваліфіковано як теракт.

Про це повідомив глава Національної поліції Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Двоє постраждалих поліціянтів нині перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя, уточнив Вигівський.

"Позавчора теракт проти поліцейських стався у Львові. Це не збіг. Ворог прицільно намагається вбивати українських поліцейських, які щодня стоять на захисті людей і держави. Розцінюємо ці події як цілеспрямовану атаку на систему правопорядку та дестабілізацію ситуації всередині країни", - наголосив він.

Доповнено 22:15: Нацполіція повідомила, що вибух у Миколаєві кваліфіковано як теракт.

Попередньо встановлено, що здетонував вибуховий пристрій, походження якого нині встановлюють правоохоронці. Унаслідок вибуху тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали семеро правоохоронців, двоє з яких перебувають у важкому стані. Пошкоджено транспортні засоби. 

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт. Досудове розслідування здійснює Управління Служби безпеки України в Миколаївській області.

У місті Миколаїв стався вибух на території непрацюючої АЗС.
Теракт у Львові

  • Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
  • За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.
  • Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.
  • Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Топ коментарі
+22
Одужання постраждалим поліцейським.

Кліменка на чолі з усім керівництвом Нац. поліції у відставку !

бо довпойоби і не вчаться на крові своїх підлеглих !

.
показати весь коментар
23.02.2026 19:35 Відповісти
+22
Слава ЗСУ, у тому числі слава ТЦК! Мережа ТЦК, при всіх нюансах, зуміла забезпечити 80% наповнення особовим складом ЗСУ. Цього не могла би зробити жодна країна Європи.
показати весь коментар
23.02.2026 19:46 Відповісти
+16
Одужання постраждалим поліцейським. Слава українській поліції!
показати весь коментар
23.02.2026 19:39 Відповісти
Схоже розпочали сезон полювання...
показати весь коментар
23.02.2026 19:35 Відповісти
Дімітрій, дивися щоб тебе не вполювали.
показати весь коментар
23.02.2026 19:36 Відповісти
Алекс Юстасу.
Молодець, дякую за непотрібну пораду.
показати весь коментар
23.02.2026 20:32 Відповісти
Якби поліція об'явила, що заплатить за інформацію більше, ніж пропонують лаптєногі садисти, терактів було б незрівняно менше, бо залишилися б тільки ідейні виконавці, яких обмаль. Але хто про це буде думати, невже тормоз Клименко?
показати весь коментар
23.02.2026 23:32 Відповісти
за яку інформацію?
показати весь коментар
24.02.2026 13:56 Відповісти
На днях Клименко - після теракту у Львові - сказав шо поліції потрібно бути насторожі
показати весь коментар
23.02.2026 19:35 Відповісти
Дядечка. Мусор это работник московского ууголовного сыска. После революции переименованного в московский уголовный розыск.
показати весь коментар
23.02.2026 21:12 Відповісти
Поправка:
- Сначала был МУС
Московский Уголовный Сыск.
Отсюда и МУСор.
показати весь коментар
23.02.2026 23:30 Відповісти
Неужели многие это не знали?
У мусмусоров, позже у мурмуровцев. чтобы не махать ксивой был нагрудный значек с изображением собаки ищейки.
Так вот "легавые" это от туда.
Одно время было слово "Мильтон" но оно не столь распостраненное и происходит от одежды французского полицейского
показати весь коментар
24.02.2026 08:50 Відповісти
дивне, якщо ти не з Миколаєва
показати весь коментар
23.02.2026 19:45 Відповісти
... вибачаюсь, якщо не в темі! Точно не із...!
Соррі!
Соррі!
показати весь коментар
23.02.2026 19:46 Відповісти
АЗС впритул до Обласного управління поліції, там місця вільного нема, все заставлено автівками...тому АЗС і не працює...а через дорогу 50 метрів житлові будинки...а на фото залізничний вокзал Миколаєва...від АЗС до перрону першої колії 10(!) метрів...
показати весь коментар
23.02.2026 19:50 Відповісти
видаляю недоречне висловлювання...
показати весь коментар
23.02.2026 19:52 Відповісти
мабуть регулярно те місце використовують , тому і заклали бомбу ... таке, тільки звісно помасштабніше нас під час майбутніх виборів очікує
показати весь коментар
23.02.2026 19:52 Відповісти
Це вже симптоми на недопрацювання СБУ (другий випадок за останні 3 дні).
показати весь коментар
23.02.2026 19:41 Відповісти
це непрофесіоналізм і роспийздяйство в першу чергу
показати весь коментар
23.02.2026 19:47 Відповісти
В СБУ вдалі операції тоді коли вони самі їх і провокуютьа тут ініціатори інші ,тому і результат такий.
показати весь коментар
23.02.2026 21:14 Відповісти
І не тільки СБУ, мусора у Львові казали порушникам пдр забийте зараз не до вас і це при тому що вони в далекому тилу ..
показати весь коментар
23.02.2026 21:44 Відповісти
Вангую, що у Клименка знову є підстави вважати, що теракт замовили кацапи. Підстави є. А впевненості напевне нема. На 12-му році війни: "Є всі підстави вважати, що теракт у Львові виконаний на замовлення Росії, - Клименко.
показати весь коментар
23.02.2026 19:41 Відповісти
Особливо на непрацюючих каву з бургерами пити.
показати весь коментар
23.02.2026 19:58 Відповісти
Ти в лісі живеш чи з квартири не виходиш?
показати весь коментар
23.02.2026 20:02 Відповісти
Я новини просто уважно читаю, а не по діагоналі. І пояснення людей які в курсі також. Читай і не будеш дурниці писати.
показати весь коментар
23.02.2026 20:09 Відповісти
Я другий приклад привів,питання часу,коли з кавоманами щось трапиться
показати весь коментар
23.02.2026 20:14 Відповісти
А ти,як завжди під ідота косиш
показати весь коментар
23.02.2026 20:15 Відповісти
Звідки тобі знати, ,,новораждйонний,,?
показати весь коментар
23.02.2026 20:16 Відповісти
Ну воно важко декому зрозуміти,що інший аккаунт.Головне,що розуму достатньо реєстрацію подивитись
показати весь коментар
23.02.2026 20:24 Відповісти
Я не провидець вгадувати по аккаунту який ніяк не асоціюється з мені знайомими.
показати весь коментар
23.02.2026 20:30 Відповісти
Перезмінка на АЗС не робиться, тут щось то.
показати весь коментар
23.02.2026 19:47 Відповісти
Дерибан соляри...
показати весь коментар
23.02.2026 19:51 Відповісти
там взагалі то Обласне управління поліції за 10 метрів
показати весь коментар
23.02.2026 19:51 Відповісти
Та,то.Після перезмінки їдуть,типу, разом зібратись,кави попити,поговорити.
показати весь коментар
23.02.2026 19:51 Відповісти
Багато не свої функції виконує вона.
Напр.слугує столичному бізнесу,який витісняє місцевий з прибуткових місць.
І не думаю,що даром.
показати весь коментар
23.02.2026 19:48 Відповісти
Цих дебілів нічого не навчив ні теракт у Києві, ні у Львові. Вони далі продовжують тусуватися і кучкуватися.
показати весь коментар
23.02.2026 19:51 Відповісти
Знову " теракт " ?
показати весь коментар
23.02.2026 19:51 Відповісти
До чого тут твої лапки?
показати весь коментар
23.02.2026 20:02 Відповісти
Знову "щира українкиня" дописує?
показати весь коментар
23.02.2026 20:47 Відповісти
Не забуваймо, що кацапи - терористи.
Готуються до мирних переговорів.
показати весь коментар
23.02.2026 19:54 Відповісти
Дуже шкода людей.
показати весь коментар
23.02.2026 20:02 Відповісти
закрити той Телеграм, наХіба він треба. Вся мразота там лягає за бабки під фСБ і вчиняє вибухи. На поліції вони не зупиняться. Їм треба кров і багато. На поліції вони тестують суспільство.
показати весь коментар
23.02.2026 20:06 Відповісти
І інтернет закрити. Без нього спокійніше
показати весь коментар
23.02.2026 20:18 Відповісти
про цю заправку та що там міняються поліцейські наряди на орковськом телеграм каналі "Від Маріуполя до Карпат" вже місяць орки говорять що треба нанести туди удар... от і нанесли.
показати весь коментар
23.02.2026 20:25 Відповісти
ще один теракт
кацапи казали зо будуть їх часто робити
показати весь коментар
23.02.2026 21:08 Відповісти
В Києві на блокпостах, або припаркованих мусоровозах всі мусора не ховаючись втикають в телефони і сотні тисяч людей щодня бачать цю тяжку працю трутнів ухилянтів
показати весь коментар
23.02.2026 21:46 Відповісти
Чи ти дурень,чи просто тупий Сдідкуй хоть за язиком,раз не можеш думати головою.
показати весь коментар
23.02.2026 22:58 Відповісти
вася це діагноз... І між пробивають номери та інфо і тупо втикають не відводячи погляд від екрана є різниця яку всі бачать крім васі
показати весь коментар
27.02.2026 00:24 Відповісти
Дуже схоже на те як в москалів після чечні мусорам розв'язали руки, збільшили штат і почали безчинства. Ну прям дууже схоже...
показати весь коментар
23.02.2026 21:48 Відповісти
💯
показати весь коментар
23.02.2026 21:56 Відповісти
Всі теракти , це робота клятих кацапів , які ненавидять не тільки
украінців , а і весь цивілізований світ ,
бо це бидло живе як дика оскаженіла тварина і іншим цього бажають!!
показати весь коментар
23.02.2026 22:46 Відповісти
Чого ти вважаєш, що ці теракти роблять кацапи?
показати весь коментар
24.02.2026 09:38 Відповісти
Зараз кожен з поліцаєв, хто співпрацює з ТЦКашниками має озиратися. Бо у бусіфікованих є батьки, дорослі діти, брати, сестри та інши родичи.
показати весь коментар
23.02.2026 22:50 Відповісти
Судячи з вашого коментарю, ви з ковбасних мігрантів, які прибули до Німеччини з СРСР і Росії, святкуєте там 9 травня, з жовтосмугастими стрічками?
показати весь коментар
23.02.2026 23:24 Відповісти
Это кацапские пид..ты готовили серию терактов , Видать хотели их устроить к четвёртой годовщине войны.
показати весь коментар
23.02.2026 23:06 Відповісти
Зеленський про теракт у Львові: РФ планує такі напади й надалі

І звідки ж він знав? Прямо провидець! Так кацапам навіщось наші менти потрібні.
показати весь коментар
23.02.2026 23:23 Відповісти
Русня провокує дзеркальну реакцію.
показати весь коментар
23.02.2026 23:36 Відповісти
взяли за сраку сбеушника на хабарі 68 000 долларів . ухилянтами займався . коли йому сердешному терористів вичисляти як він цілодобово ..ловить.. ухилянтів --- ви тільки собі уявіть скільки таких есбеушників ловлять ухилянтів щоб взяти хабарі і ще ***** гора по всій державі в погонах кришує тих хто ..ловить.. ухилянтів а от ваньку баканова державного зрадника ловити нікому і алібабу теж ловити нікому і міндіча з цукерманом нікому було ловити
показати весь коментар
24.02.2026 06:40 Відповісти
Якось все це туманно виглядає. Легше всього спихнути це на кацапів і продовжувати займатися безпрєдєлом.
показати весь коментар
24.02.2026 09:41 Відповісти
Це буде продовжуватися довго. В Польщі, наприклад, чи Чехії, такі теракти неможливі. Там громадяни розмовляють своїми мовами і кцапам важко буде підточити свій галючий язик, щоб зблатувати до теракту на їх мові. В Україні, особливо в Миколаєві - російська мова. Вона навіть більше почала застосовуватися після 2019 року, після вибору Голобородька "какая разніца.. Мова має значення, особливо під час війни.
показати весь коментар
24.02.2026 10:16 Відповісти
Точно це якісь підстави,з метою заборонити :можливо телеграм(не контролюють в повній мірі),або загалом хід трафіку(повний контроль)!
показати весь коментар
24.02.2026 10:45 Відповісти
У Львові за декілька годин вичислили і затримали терористку, а що в Миколаєві? Складається таке враження, що тут був реальний диверсант, який замаскував
показати весь коментар
24.02.2026 13:22 Відповісти
 
 