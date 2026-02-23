Вибух у Миколаєві кваліфіковано як теракт: постраждало 7 поліціянтів. ФОТОрепортаж

23 лютого, 18:10, у Миколаєві стався вибух на території АЗС, яка не працює. Унаслідок інциденту постраждали семеро співробітників Управління патрульної поліції, які приїхали на перезмінку та припаркували там свої авто. Вибух кваліфіковано як теракт.

Про це повідомив глава Національної поліції Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Двоє постраждалих поліціянтів нині перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя, уточнив Вигівський.

"Позавчора теракт проти поліцейських стався у Львові. Це не збіг. Ворог прицільно намагається вбивати українських поліцейських, які щодня стоять на захисті людей і держави. Розцінюємо ці події як цілеспрямовану атаку на систему правопорядку та дестабілізацію ситуації всередині країни", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Миколаїв та райони: пошкоджено житло та об’єкти критичної інфраструктури, є постраждалі

Доповнено 22:15: Нацполіція повідомила, що вибух у Миколаєві кваліфіковано як теракт.

Попередньо встановлено, що здетонував вибуховий пристрій, походження якого нині встановлюють правоохоронці. Унаслідок вибуху тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали семеро правоохоронців, двоє з яких перебувають у важкому стані. Пошкоджено транспортні засоби.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт. Досудове розслідування здійснює Управління Служби безпеки України в Миколаївській області.







Теракт у Львові

Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.

За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.

Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.

Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Читайте також: Росіяни вдарили по Миколаєву під час акції на підтримку військовополонених: постраждали дві людини