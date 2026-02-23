Ворог атакував Миколаїв та райони: пошкоджено житло та об’єкти критичної інфраструктури, є постраждалі
Протягом минулої доби російські загарбники атакували енергетичну та критичну інфраструктуру Миколаївщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.
У Миколаєві постраждало подружжя
Унаслідок дронової атаки та падіння уламків поранення дістало подружжя – 58-річні чоловік та жінка, їх було госпіталізовано. На ранок стан постраждалих стабільний - середньої тяжкості.
Пошкоджено вісім приватних будинків, складське приміщення, інфраструктура на території промислового підприємства та один легковий автомобіль.
Також пошкоджено енергетичну інфраструктуру, станом на 20:08 всі споживачі були заживлені.
Удари "шахедів" та FPV-дронів по районах
Внаслідок атаки БпЛА типу "Shahed 131/136" пошкоджено обʼєкти транспортної та промислової інфраструктури у Снігурівській громаді. Постраждалих немає.
Учора ворог 11 разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає.
