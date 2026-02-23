Ворог атакував Миколаїв та райони: пошкоджено житло та об’єкти критичної інфраструктури, є постраждалі

Протягом минулої доби російські загарбники атакували енергетичну та критичну інфраструктуру Миколаївщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

У Миколаєві постраждало подружжя

Унаслідок дронової атаки та падіння уламків поранення дістало подружжя – 58-річні чоловік та жінка, їх було госпіталізовано. На ранок стан постраждалих стабільний - середньої тяжкості.

Пошкоджено вісім приватних будинків, складське приміщення, інфраструктура на території промислового підприємства та один легковий автомобіль.

Також пошкоджено енергетичну інфраструктуру, станом на 20:08 всі споживачі були заживлені.

Удари "шахедів" та FPV-дронів по районах

Внаслідок атаки БпЛА типу "Shahed 131/136" пошкоджено обʼєкти транспортної та промислової інфраструктури у Снігурівській громаді. Постраждалих немає.

Учора ворог 11 разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає.

