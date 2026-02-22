Росіяни вдарили по Миколаєву під час акції на підтримку військовополонених: постраждали дві людини

Російські загарбники вдарили по Миколаєву в той час, коли у місці відбувалась акція на підтримку військовополонених. Відомо про двох постраждалих.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог вдарив під час акції на підтримку військовополонених

"Прямо посеред білого дня місто здригнулося від вибухів, а люди змушені були перервати свої справи. Саме в цей час, як і щонеділі, проходила акція-нагадування про наших військовополонених. Під час тривоги учасники перейшли до укриття — і це правильно. Бо безпека понад усе", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після відбою люди знову стали на свої місця, щоб підтримати тих, хто сьогодні в полоні.

Наразі відомо про двох постраждалих. За їхнім станом слідкують медики.

"Служби працюють на місцях атаки. Комісії обстежують житловий сектор, фіксують пошкодження, допомагають мешканцям", - додали у міській раді.

Без місцевих коригувальників-ждунів, від тітушок ригоАНАЛІВ та мусорських, і тут не обійшлося!!
Вони ж, як зеленський, до шашликів готувалися і свята єдності з орками ******, але Українці, вирішили це по своєму!!! Тому і гадять ….
А всього і треба, що 3 метра вірьовки і ліхтарні стовпи, навпроти міськради та розміщення беркутні у Миколаєві!!
22.02.2026 20:06 Відповісти
Хтось же повідомив про цю акцію. Але про це можуть вияснити тільки журналісти. У СБУ інші плани. Кришувати наркобізнес наприклад.🥴
22.02.2026 20:12 Відповісти
А Ви згадайте коли прилетіли російські ракети в спальню Героя України Вадатурського, який приїхав з Туреччини і майже домовився про відправку українського зерна через порти Туреччини. Цікаво, кому ж він тоді заважав відправляти зерно до Ірану?
22.02.2026 20:31 Відповісти
Сценарій московитів, виконують місцеві зрадники-коригувальники! www.istpravda.com.ua › digest
21 квітня 1996 року російськими військовими був убитий перший президент самопроголошеної Чеченської республіки Ічкерія Джохар Дудаєв. Радянський генерал-авіатор ….
22.02.2026 21:25 Відповісти
Хтось же повідомив про цю акцію. Але про це можуть вияснити тільки журналісти. У СБУ інші плани. Кришувати наркобізнес наприклад.🥴
22.02.2026 20:12 Відповісти
Ці акції проходять в багатьох містах кожен тиджень, приблизно в один і той же час... В соцмережах повімляють заздалегідь.
22.02.2026 21:03 Відповісти
взагалі то вдарили по трансформаторній підстанції...просто в цей час(кожного тижня) проходила акція...я в цей час снідав, хтось срав, хтось спав...у кацапів своїх гріхів вистачає, не варто натягувати сову на глобус
22.02.2026 22:00 Відповісти
акція проходе в нас кожного тижня,щосуботи
23.02.2026 00:28 Відповісти
а хто вдарив ? росіяни ? ну да.а нашій владі цетак на руку - щоб не гойдали човна.
22.02.2026 20:22 Відповісти
Війна йде ...ворог в 50 км в вони акції проводять ...хай ще рекламу вивішують,хоча я думаю вони це рекламують у місцевих групах..тому що в нашому місті яке 70 км від границі з оркостаном таке саме відбувається...розумію біль цих людей але не розумію таких дій....кацапи це гниди рідкісні і зроблять усе щоб нам ще гірше було....
23.02.2026 00:02 Відповісти
Ну от шо за пі..еш, вибухи чув але в іншому місці
23.02.2026 05:40 Відповісти
 
 