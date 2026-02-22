Росіяни вдарили по Миколаєву під час акції на підтримку військовополонених: постраждали дві людини
Російські загарбники вдарили по Миколаєву в той час, коли у місці відбувалась акція на підтримку військовополонених. Відомо про двох постраждалих.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог вдарив під час акції на підтримку військовополонених
"Прямо посеред білого дня місто здригнулося від вибухів, а люди змушені були перервати свої справи. Саме в цей час, як і щонеділі, проходила акція-нагадування про наших військовополонених. Під час тривоги учасники перейшли до укриття — і це правильно. Бо безпека понад усе", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після відбою люди знову стали на свої місця, щоб підтримати тих, хто сьогодні в полоні.
Наразі відомо про двох постраждалих. За їхнім станом слідкують медики.
"Служби працюють на місцях атаки. Комісії обстежують житловий сектор, фіксують пошкодження, допомагають мешканцям", - додали у міській раді.
