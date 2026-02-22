Росіяни вдарили по Миколаєву під час акції на підтримку військовополонених: постраждали дві людини

Російські загарбники вдарили по Миколаєву в той час, коли у місці відбувалась акція на підтримку військовополонених. Відомо про двох постраждалих.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворог вдарив під час акції на підтримку військовополонених

"Прямо посеред білого дня місто здригнулося від вибухів, а люди змушені були перервати свої справи. Саме в цей час, як і щонеділі, проходила акція-нагадування про наших військовополонених. Під час тривоги учасники перейшли до укриття — і це правильно. Бо безпека понад усе", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після відбою люди знову стали на свої місця, щоб підтримати тих, хто сьогодні в полоні.

Наразі відомо про двох постраждалих. За їхнім станом слідкують медики.

"Служби працюють на місцях атаки. Комісії обстежують житловий сектор, фіксують пошкодження, допомагають мешканцям", - додали у міській раді.

Читайте також: Ворог ударив "шахедами" по енергетичній інфраструктурі в Миколаєві: знеструмлено 16 тис. абонентів