Россияне ударили по Николаеву во время акции в поддержку военнопленных: пострадали два человека

Обстрел Николаева во время мирного митинга: двое пострадавших

Российские захватчики нанесли удар по Николаеву в то время, когда в городе проходила акция в поддержку военнопленных. Известно о двух пострадавших.

Об этом сообщает Николаевский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

Враг нанес удар во время акции в поддержку военнопленных

"Прямо посреди белого дня город содрогнулся от взрывов, а люди вынуждены были прервать свои дела. Именно в это время, как и каждое воскресенье, проходила акция-напоминание о наших военнопленных. Во время тревоги участники перешли в укрытие - и это правильно. Потому что безопасность превыше всего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после отбоя люди снова встали на свои места, чтобы поддержать тех, кто сегодня в плену.

На данный момент известно о двух пострадавших. За их состоянием следят медики.

"Службы работают на местах атаки. Комиссии обследуют жилой сектор, фиксируют повреждения, помогают жителям", - добавили в городском совете.

Топ комментарии
+9
Без місцевих коригувальників-ждунів, від тітушок ригоАНАЛІВ та мусорських, і тут не обійшлося!!
Вони ж, як зеленський, до шашликів готувалися і свята єдності з орками ******, але Українці, вирішили це по своєму!!! Тому і гадять ….
А всього і треба, що 3 метра вірьовки і ліхтарні стовпи, навпроти міськради та розміщення беркутні у Миколаєві!!
22.02.2026 20:06 Ответить
+7
Хтось же повідомив про цю акцію. Але про це можуть вияснити тільки журналісти. У СБУ інші плани. Кришувати наркобізнес наприклад.🥴
22.02.2026 20:12 Ответить
+6
А Ви згадайте коли прилетіли російські ракети в спальню Героя України Вадатурського, який приїхав з Туреччини і майже домовився про відправку українського зерна через порти Туреччини. Цікаво, кому ж він тоді заважав відправляти зерно до Ірану?
22.02.2026 20:31 Ответить
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Сценарій московитів, виконують місцеві зрадники-коригувальники! www.istpravda.com.ua › digest
21 квітня 1996 року російськими військовими був убитий перший президент самопроголошеної Чеченської республіки Ічкерія Джохар Дудаєв. Радянський генерал-авіатор ….
22.02.2026 21:25 Ответить
показать весь комментарий
Ці акції проходять в багатьох містах кожен тиджень, приблизно в один і той же час... В соцмережах повімляють заздалегідь.
22.02.2026 21:03 Ответить
взагалі то вдарили по трансформаторній підстанції...просто в цей час(кожного тижня) проходила акція...я в цей час снідав, хтось срав, хтось спав...у кацапів своїх гріхів вистачає, не варто натягувати сову на глобус
22.02.2026 22:00 Ответить
акція проходе в нас кожного тижня,щосуботи
23.02.2026 00:28 Ответить
а хто вдарив ? росіяни ? ну да.а нашій владі цетак на руку - щоб не гойдали човна.
22.02.2026 20:22 Ответить
Війна йде ...ворог в 50 км в вони акції проводять ...хай ще рекламу вивішують,хоча я думаю вони це рекламують у місцевих групах..тому що в нашому місті яке 70 км від границі з оркостаном таке саме відбувається...розумію біль цих людей але не розумію таких дій....кацапи це гниди рідкісні і зроблять усе щоб нам ще гірше було....
23.02.2026 00:02 Ответить
Ну от шо за пі..еш, вибухи чув але в іншому місці
23.02.2026 05:40 Ответить
 
 