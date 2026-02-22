Россияне ударили по Николаеву во время акции в поддержку военнопленных: пострадали два человека
Российские захватчики нанесли удар по Николаеву в то время, когда в городе проходила акция в поддержку военнопленных. Известно о двух пострадавших.
Об этом сообщает Николаевский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.
Враг нанес удар во время акции в поддержку военнопленных
"Прямо посреди белого дня город содрогнулся от взрывов, а люди вынуждены были прервать свои дела. Именно в это время, как и каждое воскресенье, проходила акция-напоминание о наших военнопленных. Во время тревоги участники перешли в укрытие - и это правильно. Потому что безопасность превыше всего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после отбоя люди снова встали на свои места, чтобы поддержать тех, кто сегодня в плену.
На данный момент известно о двух пострадавших. За их состоянием следят медики.
"Службы работают на местах атаки. Комиссии обследуют жилой сектор, фиксируют повреждения, помогают жителям", - добавили в городском совете.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вони ж, як зеленський, до шашликів готувалися і свята єдності з орками ******, але Українці, вирішили це по своєму!!! Тому і гадять ….
А всього і треба, що 3 метра вірьовки і ліхтарні стовпи, навпроти міськради та розміщення беркутні у Миколаєві!!
21 квітня 1996 року російськими військовими був убитий перший президент самопроголошеної Чеченської республіки Ічкерія Джохар Дудаєв. Радянський генерал-авіатор ….