Россияне ударили по Николаеву во время акции в поддержку военнопленных: пострадали два человека

Российские захватчики нанесли удар по Николаеву в то время, когда в городе проходила акция в поддержку военнопленных. Известно о двух пострадавших.

Об этом сообщает Николаевский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

Враг нанес удар во время акции в поддержку военнопленных

"Прямо посреди белого дня город содрогнулся от взрывов, а люди вынуждены были прервать свои дела. Именно в это время, как и каждое воскресенье, проходила акция-напоминание о наших военнопленных. Во время тревоги участники перешли в укрытие - и это правильно. Потому что безопасность превыше всего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после отбоя люди снова встали на свои места, чтобы поддержать тех, кто сегодня в плену.

На данный момент известно о двух пострадавших. За их состоянием следят медики.

"Службы работают на местах атаки. Комиссии обследуют жилой сектор, фиксируют повреждения, помогают жителям", - добавили в городском совете.

