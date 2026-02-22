Враг ударил "шахедами" по энергетической инфраструктуре в Николаеве: обесточены 16 тыс. абонентов

Ночью и под утро 22 февраля враг атаковал Николаев с применением БПЛА типа "Shahed 131/136". Поврежден объект транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, пострадавших нет.

Атака на энергетику

По данным ОГА, в результате утренней атаки "шахедами" повреждена энергетическая инфраструктура в Николаеве. Обесточены 16 тысяч абонентов.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 21 февраля, российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Под утро враг атаковал ракетами и дронами: есть угроза для Кропивницкого и столичного региона.

Также сообщалось, что войска РФ нанесли баллистический удар по Киеву

Женщина и ребенок ранены в пригороде Киева из-за атаки РФ: обломки упали в частном секторе.

Кроме того, рашисты атаковали Киевскую область: ранена женщина, из-под завалов спасены 8 человек в Фастовском районе.

