Враг ударил "шахедами" по энергетической инфраструктуре в Николаеве: обесточены 16 тыс. абонентов
Ночью и под утро 22 февраля враг атаковал Николаев с применением БПЛА типа "Shahed 131/136". Поврежден объект транспортной инфраструктуры.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, пострадавших нет.
Атака на энергетику
По данным ОГА, в результате утренней атаки "шахедами" повреждена энергетическая инфраструктура в Николаеве. Обесточены 16 тысяч абонентов.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что вечером субботы, 21 февраля, российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине.
- Под утро враг атаковал ракетами и дронами: есть угроза для Кропивницкого и столичного региона.
- Также сообщалось, что войска РФ нанесли баллистический удар по Киеву
- Женщина и ребенок ранены в пригороде Киева из-за атаки РФ: обломки упали в частном секторе.
- Кроме того, рашисты атаковали Киевскую область: ранена женщина, из-под завалов спасены 8 человек в Фастовском районе.
