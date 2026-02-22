Ворог ударив "шахедами" по енергетичній інфраструктурі в Миколаєві: знеструмлено 16 тис. абонентів
Уночі та під ранок 22 лютого ворог атакував Миколаїв із застосуванням БпЛА типу "Shahed 131/136". Пошкоджено обʼєкт транспортної інфраструктури.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, постраждалих немає.
Атака на енергетику
За даними ОВА, внаслідок ранкової атаки "шахедами" є пошкодження енергетичної інфраструктури в Миколаєві. Знеструмлено 16 тисяч абонентів.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 21 лютого, російські війська запустили ударні дрони для атаки по Україні.
- Під ранок ворог атакував ракетами та дронами: є загроза для Кропивницького і столичного регіону.
- Також повідомлялося, що війська РФ ударили балістикою по Києву.
- Жінка та дитина поранені у передмісті Києва через атаку РФ: уламки впали у приватному секторі.
- Окрім того, рашисти атакували Київщину: поранено жінку, з-під завалів врятовано 8 осіб на Фастівщині.
