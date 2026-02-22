Ворог ударив "шахедами" по енергетичній інфраструктурі в Миколаєві: знеструмлено 16 тис. абонентів

Уночі та під ранок 22 лютого ворог атакував Миколаїв із застосуванням БпЛА типу "Shahed 131/136". Пошкоджено обʼєкт транспортної інфраструктури.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, постраждалих немає.

Атака на енергетику

За даними ОВА, внаслідок ранкової атаки "шахедами" є пошкодження енергетичної інфраструктури в Миколаєві. Знеструмлено 16 тисяч абонентів. 

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 21 лютого, російські війська запустили ударні дрони для атаки по Україні.
  • Під ранок ворог атакував ракетами та дронами: є загроза для Кропивницького і столичного регіону.
  • Також повідомлялося, що війська РФ ударили балістикою по Києву.
  • Жінка та дитина поранені у передмісті Києва через атаку РФ: уламки впали у приватному секторі.
  • Окрім того, рашисти атакували Київщину: поранено жінку, з-під завалів врятовано 8 осіб на Фастівщині.

а Орбан з заходу б'є
22.02.2026 09:05 Відповісти
Кім та Сінкевич як були під=дунами ними і лишаються. Удар по об'єкту транспорту, а 16 тис абонентів без світла Треба щось вигадати бо їде перевірка, як ці діячі дотримуються грфікив електропостачання. Кім взагалі без коментарів. На якому смітнику Зеля відкопав це ...?
22.02.2026 09:06 Відповісти
 
 