Новости Обстрелы Николаевщины
Враг атаковал Николаев и районы БПЛА: повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры, есть пострадавшие

Николаевская область под атакой "Shahed": есть раненые и разрушения

За прошедшие сутки российские захватчики атаковали энергетическую и критическую инфраструктуру Николаевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Виталий Ким.

В Николаеве пострадала супружеская пара

В результате дронной атаки и падения обломков ранения получили супруги – 58-летний мужчина и женщина, они были госпитализированы. На утро состояние пострадавших стабильное – средней тяжести.

Повреждены восемь частных домов, складское помещение, инфраструктура на территории промышленного предприятия и один легковой автомобиль.

Также повреждена энергетическая инфраструктура, по состоянию на 20:08 все потребители были запитаны.

Удары "шахидов" и FPV-дронов по районам

В результате атаки БПЛА типа "Shahed 131/136" повреждены объекты транспортной и промышленной инфраструктуры в Снигиревской громаде. Пострадавших нет.

Вчера враг 11 раз атаковал FPV-дронами Очаковскую громаду. Пострадавших нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне нанесли удар по Николаеву во время акции в поддержку военнопленных: пострадали два человека

Николаев (465) Николаевская область (588) Николаевский район (160)
