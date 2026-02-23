Враг атаковал Николаев и районы БПЛА: повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры, есть пострадавшие
За прошедшие сутки российские захватчики атаковали энергетическую и критическую инфраструктуру Николаевской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Виталий Ким.
В Николаеве пострадала супружеская пара
В результате дронной атаки и падения обломков ранения получили супруги – 58-летний мужчина и женщина, они были госпитализированы. На утро состояние пострадавших стабильное – средней тяжести.
Повреждены восемь частных домов, складское помещение, инфраструктура на территории промышленного предприятия и один легковой автомобиль.
Также повреждена энергетическая инфраструктура, по состоянию на 20:08 все потребители были запитаны.
Удары "шахидов" и FPV-дронов по районам
В результате атаки БПЛА типа "Shahed 131/136" повреждены объекты транспортной и промышленной инфраструктуры в Снигиревской громаде. Пострадавших нет.
Вчера враг 11 раз атаковал FPV-дронами Очаковскую громаду. Пострадавших нет.
