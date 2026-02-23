Взрыв в Николаеве квалифицирован как теракт: пострадали 7 полицейских. ФОТОРЕПОРТАЖ

23 февраля, в 18:10, в Николаеве произошел взрыв на территории неработающей АЗС. Вследствие инцидента пострадали семеро сотрудников Управления патрульной полиции, которые приехали на смену и припарковали там свои автомобили.

Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Двое пострадавших полицейских сейчас находятся в тяжелом состоянии. Врачи сражаются за их жизнь, уточнил Выговский.

"Позавчера теракт против полицейских произошел во Львове. Это не совпадение. Враг прицельно пытается убивать украинских полицейских, которые ежедневно стоят на защите людей и государства. Рассматриваем эти события как целенаправленную атаку на систему правопорядка и дестабилизацию ситуации внутри страны", - подчеркнул он.

Дополнено 22:15. Нацполиция сообщила, что взрыв в Николаеве квалифицирован как теракт.

Предварительно установлено, что сдетонировало взрывное устройство, происхождение которого устанавливают правоохранители. Вследствие взрыва телесные повреждения разной степени тяжести получили семь правоохранителей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Повреждены транспортные средства.

Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт. Досудебное расследование осуществляет Управление Службы безопасности Украины Николаевской области.







Теракт во Львове

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.

По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.

Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.

Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.

