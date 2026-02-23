РУС
Новости Обстрелы Николаева
9 866 79

Взрыв в Николаеве квалифицирован как теракт: пострадали 7 полицейских. ФОТОРЕПОРТАЖ

23 февраля, в 18:10, в Николаеве произошел взрыв на территории неработающей АЗС. Вследствие инцидента пострадали семеро сотрудников Управления патрульной полиции, которые приехали на смену и припарковали там свои автомобили.

Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Двое пострадавших полицейских сейчас находятся в тяжелом состоянии. Врачи сражаются за их жизнь, уточнил Выговский.

"Позавчера теракт против полицейских произошел во Львове. Это не совпадение. Враг прицельно пытается убивать украинских полицейских, которые ежедневно стоят на защите людей и государства. Рассматриваем эти события как целенаправленную атаку на систему правопорядка и дестабилизацию ситуации внутри страны", - подчеркнул он.

Дополнено 22:15. Нацполиция сообщила, что взрыв в Николаеве квалифицирован как теракт.

Предварительно установлено, что сдетонировало взрывное устройство, происхождение которого устанавливают правоохранители. Вследствие взрыва телесные повреждения разной степени тяжести получили семь правоохранителей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Повреждены транспортные средства.

Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт. Досудебное расследование осуществляет Управление Службы безопасности Украины Николаевской области.

В городе Николаев произошел взрыв на территории неработающей АЗС.

Теракт во Львове

  • Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
  • По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.
  • Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
  • Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.

Автор: 

АЗС (26) взрыв (1351) Николаев (461) Николаевская область (587) Нацполиция (1774) Николаевский район (158)
Топ комментарии
+21
Одужання постраждалим поліцейським.

Кліменка на чолі з усім керівництвом Нац. поліції у відставку !

бо довпойоби і не вчаться на крові своїх підлеглих !

.
23.02.2026 19:35 Ответить
+21
Слава ЗСУ, у тому числі слава ТЦК! Мережа ТЦК, при всіх нюансах, зуміла забезпечити 80% наповнення особовим складом ЗСУ. Цього не могла би зробити жодна країна Європи.
23.02.2026 19:46 Ответить
+16
Одужання постраждалим поліцейським. Слава українській поліції!
23.02.2026 19:39 Ответить
Схоже розпочали сезон полювання...
23.02.2026 19:35 Ответить
Дімітрій, дивися щоб тебе не вполювали.
23.02.2026 19:36 Ответить
Алекс Юстасу.
Молодець, дякую за непотрібну пораду.
23.02.2026 20:32 Ответить
Якби поліція об'явила, що заплатить за інформацію більше, ніж пропонують лаптєногі садисти, терактів було б незрівняно менше, бо залишилися б тільки ідейні виконавці, яких обмаль. Але хто про це буде думати, невже тормоз Клименко?
23.02.2026 23:32 Ответить
Одужання постраждалим поліцейським.

Кліменка на чолі з усім керівництвом Нац. поліції у відставку !

бо довпойоби і не вчаться на крові своїх підлеглих !

.
23.02.2026 19:35 Ответить
На днях Клименко - після теракту у Львові - сказав шо поліції потрібно бути насторожі
23.02.2026 19:35 Ответить
Одужання постраждалим поліцейським. Слава українській поліції!
23.02.2026 19:39 Ответить
Слава ЗСУ, у тому числі слава ТЦК! Мережа ТЦК, при всіх нюансах, зуміла забезпечити 80% наповнення особовим складом ЗСУ. Цього не могла би зробити жодна країна Європи.
23.02.2026 19:46 Ответить
Дядечка. Мусор это работник московского ууголовного сыска. После революции переименованного в московский уголовный розыск.
23.02.2026 21:12 Ответить
Поправка:
- Сначала был МУС
Московский Уголовный Сыск.
Отсюда и МУСор.
23.02.2026 23:30 Ответить
дивне, якщо ти не з Миколаєва
23.02.2026 19:45 Ответить
... вибачаюсь, якщо не в темі! Точно не із...!
Соррі!
23.02.2026 19:46 Ответить
АЗС впритул до Обласного управління поліції, там місця вільного нема, все заставлено автівками...тому АЗС і не працює...а через дорогу 50 метрів житлові будинки...а на фото залізничний вокзал Миколаєва...від АЗС до перрону першої колії 10(!) метрів...
23.02.2026 19:50 Ответить
видаляю недоречне висловлювання...
23.02.2026 19:52 Ответить
мабуть регулярно те місце використовують , тому і заклали бомбу ... таке, тільки звісно помасштабніше нас під час майбутніх виборів очікує
23.02.2026 19:52 Ответить
Це вже симптоми на недопрацювання СБУ (другий випадок за останні 3 дні).
23.02.2026 19:41 Ответить
це непрофесіоналізм і роспийздяйство в першу чергу
23.02.2026 19:47 Ответить
В СБУ вдалі операції тоді коли вони самі їх і провокуютьа тут ініціатори інші ,тому і результат такий.
23.02.2026 21:14 Ответить
І не тільки СБУ, мусора у Львові казали порушникам пдр забийте зараз не до вас і це при тому що вони в далекому тилу ..
23.02.2026 21:44 Ответить
Вангую, що у Клименка знову є підстави вважати, що теракт замовили кацапи. Підстави є. А впевненості напевне нема. На 12-му році війни: "Є всі підстави вважати, що теракт у Львові виконаний на замовлення Росії, - Клименко. Джерело: https://censor.net/ua/p3601842
23.02.2026 19:41 Ответить
Особливо на непрацюючих каву з бургерами пити.
23.02.2026 19:58 Ответить
Ти в лісі живеш чи з квартири не виходиш?
23.02.2026 20:02 Ответить
Я новини просто уважно читаю, а не по діагоналі. І пояснення людей які в курсі також. Читай і не будеш дурниці писати.
23.02.2026 20:09 Ответить
Я другий приклад привів,питання часу,коли з кавоманами щось трапиться
23.02.2026 20:14 Ответить
А ти,як завжди під ідота косиш
23.02.2026 20:15 Ответить
Звідки тобі знати, ,,новораждйонний,,?
23.02.2026 20:16 Ответить
Ну воно важко декому зрозуміти,що інший аккаунт.Головне,що розуму достатньо реєстрацію подивитись
23.02.2026 20:24 Ответить
Я не провидець вгадувати по аккаунту який ніяк не асоціюється з мені знайомими.
23.02.2026 20:30 Ответить
Перезмінка на АЗС не робиться, тут щось то.
23.02.2026 19:47 Ответить
Дерибан соляри...
23.02.2026 19:51 Ответить
там взагалі то Обласне управління поліції за 10 метрів
23.02.2026 19:51 Ответить
Та,то.Після перезмінки їдуть,типу, разом зібратись,кави попити,поговорити.
23.02.2026 19:51 Ответить
Багато не свої функції виконує вона.
Напр.слугує столичному бізнесу,який витісняє місцевий з прибуткових місць.
І не думаю,що даром.
23.02.2026 19:48 Ответить
Цих дебілів нічого не навчив ні теракт у Києві, ні у Львові. Вони далі продовжують тусуватися і кучкуватися.
23.02.2026 19:51 Ответить
Знову " теракт " ?
23.02.2026 19:51 Ответить
До чого тут твої лапки?
23.02.2026 20:02 Ответить
Знову "щира українкиня" дописує?
23.02.2026 20:47 Ответить
Не забуваймо, що кацапи - терористи.
Готуються до мирних переговорів.
23.02.2026 19:54 Ответить
Дуже шкода людей.
23.02.2026 20:02 Ответить
закрити той Телеграм, наХіба він треба. Вся мразота там лягає за бабки під фсб і вчиняє вибухи. На поліції вони не зупиняться. Їм треба кров і багато. На поліції вони тестують суспільство.
23.02.2026 20:06 Ответить
І інтернет закрити. Без нього спокійніше
23.02.2026 20:18 Ответить
про цю заправку та що там міняються поліцейські наряди на орковськом телеграм каналі "Від Маріуполя до Карпат" вже місяць орки говорять що треба нанести туди удар... от і нанесли.
23.02.2026 20:25 Ответить
ще один теракт
кацапи казали зо будуть їх часто робити
23.02.2026 21:08 Ответить
В Києві на блокпостах, або припаркованих мусоровозах всі мусора не ховаючись втикають в телефони і сотні тисяч людей щодня бачать цю тяжку працю трутнів ухилянтів
23.02.2026 21:46 Ответить
Чи ти дурень,чи просто тупий Сдідкуй хоть за язиком,раз не можеш думати головою.
23.02.2026 22:58 Ответить
Дуже схоже на те як в москалів після чечні мусорам розв'язали руки, збільшили штат і почали безчинства. Ну прям дууже схоже...
23.02.2026 21:48 Ответить
💯
23.02.2026 21:56 Ответить
Всі теракти , це робота клятих кацапів , які ненавидять не тільки
украінців , а і весь цивілізований світ ,
бо це бидло живе як дика оскаженіла тварина і іншим цього бажають!!
23.02.2026 22:46 Ответить
Зараз кожен з поліцаєв, хто співпрацює з ТЦКашниками має озиратися. Бо у бусіфікованих є батьки, дорослі діти, брати, сестри та інши родичи.
23.02.2026 22:50 Ответить
Судячи з вашого коментарю, ви з ковбасних мігрантів, які прибули до Німеччини з СРСР і Росії, святкуєте там 9 травня, з жовтосмугастими стрічками?
23.02.2026 23:24 Ответить
Это кацапские пид..ты готовили серию терактов , Видать хотели их устроить к четвёртой годовщине войны.
23.02.2026 23:06 Ответить
Зеленський про теракт у Львові: РФ планує такі напади й надалі

І звідки ж він знав? Прямо провидець! Так кацапам навіщось наші менти потрібні.
23.02.2026 23:23 Ответить
Русня провокує дзеркальну реакцію.
23.02.2026 23:36 Ответить
взяли за сраку сбеушника на хабарі 68 000 долларів . ухилянтами займався . коли йому сердешному терористів вичисляти як він цілодобово ..ловить.. ухилянтів --- ви тільки собі уявіть скільки таких есбеушників ловлять ухилянтів щоб взяти хабарі і ще ***** гора по всій державі в погонах кришує тих хто ..ловить.. ухилянтів а от ваньку баканова державного зрадника ловити нікому і алібабу теж ловити нікому і міндіча з цукерманом нікому було ловити
24.02.2026 06:40 Ответить
 
 