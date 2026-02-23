Новини Вибух гранати в школі
Вибух у школі Дніпра під час демонстрації боєприпасів: травмовано двох дітей

боєприпас вибухнув у школі

Поліція Дніпра працює на місці події в навчальному закладі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Дніпра. 

Інцидент стався під час показу демонстративних боєприпасів

За попередньою інформацією, під час показу учням демонстративних боєприпасів стався вибух та задимлення.

"23 лютого в соціальних мережах зʼявилась інформація щодо надзвичайної події в одному з ліцеїв міста Дніпро.

На повідомлення негайно відреагували працівники поліції. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Правоохоронці зафіксували обставини та провели першочергові заходи перевірки", - йдеться у повідомленні.

Є травмовані

Внаслідок інциденту травмовано двоє дітей, попередньо у неповнолітніх легкі тілесні ушкодження.

Наразі вирішується питання про надання події правової кваліфікації та відкриття кримінального провадження.

Топ коментарі
+13
Кому в голову прийшла ідея з ************?Долбоїпізм не лікується.
23.02.2026 15:00 Відповісти
+7
Ви би ще бойову частину від шахеда туди принесли..
23.02.2026 15:01 Відповісти
+6
Це повний сюр.
23.02.2026 14:56 Відповісти
23.02.2026 14:56 Відповісти
Чи ніхто їх не перевіряє,це капець,тягнуть весь непотріб !
23.02.2026 15:08 Відповісти
23.02.2026 15:00 Відповісти
А що відбулось, із статті нічого не зрозуміло? Хто організатор, хто проводив демонстрацію, хто учасники, чи були треті особи, чи не було інших подій, що демострувалось (демонстраційні ********** - не могли здетонувати, вони навіть не імітаційні, якщо це не тупість поліції яка дала прес реліз, імітаційних міг спрацювати, але мав бути безпечним проте психологічний вплив міг бути відчутним), інцидент пов'язаний з об'єктами демонстрації, чи інше, інцидент за участю учнів, осіб, які демонстрували, чи третіх осіб, інфи поки, що нуль... Не виключено, що подія була зовнім іншою, і зараз "ліплять горбатого". А ось поліції вигідно - їм головне показати, що тільки у низ в країні має бути монополія на силу і оранізацію фізичного захисту, що б громадяни не могли мати стільки ж прав, як мешканці Швейцарії чи Ізраїлю, або штату Техас, бо тоді основні функції поліції стануть не потрібні, зможуть бути реформовані (може бути сформована повноціння поліція громади, яка буде звітувати перед громадою, а не перед Київом, а очільник буде обиратись, да як шерифи в США).
23.02.2026 15:09 Відповісти
Всю відповідальність несе директор школи
23.02.2026 15:16 Відповісти
Не спорю, і поліція місцева, але якщо теракт чи інша дія пов'язана з розвідувально-підривною діяльністю спецслужб країни-агресора - то СБУ, але що сталось? в статті майже нічого не має.
23.02.2026 15:20 Відповісти
Навчання наближене до бойового - повний *******
23.02.2026 15:00 Відповісти
23.02.2026 15:01 Відповісти
Не подсказывайте.
23.02.2026 15:23 Відповісти
Супер, рос змі плачуть від щастя 🤬
23.02.2026 15:03 Відповісти
теракти пішли в дію....То Львів, а тут Дніпро.Мабуть не випадковий збіг...????
23.02.2026 15:06 Відповісти
Який нах теракт?
23.02.2026 15:09 Відповісти
Ви би ще бойову частину від шахеда туди принесли.. написав Vasya Petrov #615797.Скажи "чух в нюх". яка антиукраїнська потвора, дозволила в школі , дітям ,демонстрацію бойових ***********????
23.02.2026 15:19 Відповісти
Там і слова не було про бойові припаси, лише в заголовку - тобто для того щоб звернути увагу і зробити висновок вигідний для полції не читаючи змісту, а в самій статті написано демонстраційні, це навіть не імітаціні, демонстраційні без вибуховаих речовин, а зброя може бути без окремих елементів, які не дають можливість її використовувати за призначенням.
23.02.2026 15:26 Відповісти
демонстраційні без вибуховаих речовин, ....(За попередньою інформацією, під час показу учням демонстративних *********** стався вибух та задимлення.) "Що написане пером не витягнеш волом"
23.02.2026 15:57 Відповісти
А що то була? Петарда?
23.02.2026 16:02 Відповісти
петарда - це імітаційній засіб, так само як і імітаційна граната, при чому петарди деяки в рази потужніші імітаційних гранат де 1,5 - 2 грами піротехнічної суміші (звук 120 дб. - в прищені закритому і не великому дуже відчутно), тут не сказно про імітаційні засоби, або щось не досказують, або щось приховують, або замилюють очі і все було не так
24.02.2026 09:49 Відповісти
В Чернігові теж гранатомет стрельнув.... Але добре, що десь за річку заряд полетів! Теж на показі....
"3 вересня 2022 року в центрі Чернігова (на Валу) під час благодійного ярмарку здетонував ручний протитанковий гранатомет (РПГ-26). Внаслідок вибуху постраждали щонайменше 15 осіб, серед яких 6-8 дітей. Найтяжчі травми отримав дворічний хлопчик. Зброя демонструвалася на виставці військовими, що призвело до кримінального провадження..."
23.02.2026 15:06 Відповісти
Інша ситуація, якщо не натупила прес служба поліції, фігурують демонстраційні **********, а не імітаційні і тим паче бойові, їх може об'єднувати лише людський фактор, а ситуації різні. Ні поліція Ваше порівняння використає на Ура, бо їх завдання заборонити надати право громадянам на захист.
23.02.2026 15:32 Відповісти
Право на захист в народу ніхто не забере, як і на володіння зброєю... Поліція в такому вигляді, як тепер, буде розфорована до виходу Закону про вільне володіння зброєю....
23.02.2026 15:37 Відповісти
Ваші б слова да ... Ви ж не шуткуєте, щось знаєте?
23.02.2026 15:42 Відповісти
Русінов зробив відношення 1 : 4 ....
Нас було десь 45 млн....
23.02.2026 15:43 Відповісти
взагалі потрібно заборонити ці покази у школах
23.02.2026 15:11 Відповісти
дозволити дерев'яні макети
23.02.2026 15:13 Відповісти
Є муляжі зброї для школи.Після 18 і покази і не тільки.
23.02.2026 15:14 Відповісти
взагалі хай квіти навчаються вирощувати, заборонити предмети з ризиком: фізичне виховання, інформатику, хімію, фізику, біологію (окрім ботаники - квіточки треба вирощувати), труди і т.д.
23.02.2026 15:40 Відповісти
Нашо в школі це показувати? Толку нуль! Коли дитина обере фах відповідний там цому все покажуть і розкажуть проіесійні люди
23.02.2026 15:18 Відповісти
Щоб готувати до того, що країна-агресор - не країна рожевих поні, чи хай казочки читають до 25 років? може і половину предметів заборонити, як небезпечні: фізичне виховання, хімію, фізику, біологію, інформатику (зламають сайт чи ще щось), да і математику про всяк випадок - це все дуже небезпечено.
23.02.2026 15:36 Відповісти
Ну нашо ці маніпуляції? Що це дає школяреві? Ніякого ккд немає. Після завершення школи обере військовий вуз і почне відповідне навчання з вибухівкою і т д
23.02.2026 15:43 Відповісти
Який підАр організовує такі заходи, ***?! Вообще вже ссуки з глузду з'їхали?!
23.02.2026 15:24 Відповісти
Вибух стався в ліцеї з номером із трьох цифр на ж/м Тополя.
За повідомленнями з соцмереж, інцидент трапився у підвалі навчального закладу. Попередньо йдеться про необережне поводження зі зброєю під час демонстрації - нібито стався постріл. Приміщення затягнуло димом, учнів і вчителів оглушило.
23.02.2026 15:29 Відповісти
Хоч, якась інфа - схоже на випадковий постріл, ********* бойовий з імітаційним (фальш-патроном) переплутали, а так як були в закритому приміщенні - то фактично легка контузія.
23.02.2026 15:39 Відповісти
 
 