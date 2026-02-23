Вибух у школі Дніпра під час демонстрації боєприпасів: травмовано двох дітей

Поліція Дніпра працює на місці події в навчальному закладі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Дніпра.

Інцидент стався під час показу демонстративних боєприпасів

За попередньою інформацією, під час показу учням демонстративних боєприпасів стався вибух та задимлення.

"23 лютого в соціальних мережах зʼявилась інформація щодо надзвичайної події в одному з ліцеїв міста Дніпро.

На повідомлення негайно відреагували працівники поліції. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Правоохоронці зафіксували обставини та провели першочергові заходи перевірки", - йдеться у повідомленні.

Є травмовані

Внаслідок інциденту травмовано двоє дітей, попередньо у неповнолітніх легкі тілесні ушкодження.

Наразі вирішується питання про надання події правової кваліфікації та відкриття кримінального провадження.

