Вибух у школі Дніпра під час демонстрації боєприпасів: травмовано двох дітей
Поліція Дніпра працює на місці події в навчальному закладі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Дніпра.
Інцидент стався під час показу демонстративних боєприпасів
За попередньою інформацією, під час показу учням демонстративних боєприпасів стався вибух та задимлення.
"23 лютого в соціальних мережах зʼявилась інформація щодо надзвичайної події в одному з ліцеїв міста Дніпро.
На повідомлення негайно відреагували працівники поліції. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Правоохоронці зафіксували обставини та провели першочергові заходи перевірки", - йдеться у повідомленні.
Є травмовані
Внаслідок інциденту травмовано двоє дітей, попередньо у неповнолітніх легкі тілесні ушкодження.
Наразі вирішується питання про надання події правової кваліфікації та відкриття кримінального провадження.
"3 вересня 2022 року в центрі Чернігова (на Валу) під час благодійного ярмарку здетонував ручний протитанковий гранатомет (РПГ-26). Внаслідок вибуху постраждали щонайменше 15 осіб, серед яких 6-8 дітей. Найтяжчі травми отримав дворічний хлопчик. Зброя демонструвалася на виставці військовими, що призвело до кримінального провадження..."
За повідомленнями з соцмереж, інцидент трапився у підвалі навчального закладу. Попередньо йдеться про необережне поводження зі зброєю під час демонстрації - нібито стався постріл. Приміщення затягнуло димом, учнів і вчителів оглушило.